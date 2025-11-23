Falcon Executive Aviation 宣佈杜拜首個專為直升機、私人飛機及新世代電動垂直起降飛行器而建的全私人終端站

阿聯酋杜拜, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alex Group Investment 旗下企業 Falcon Executive Aviation 於杜拜航空展 (Dubai Airshow) 宣佈，正在杜拜開發全新全私人多模式固定基地營運商 (FBO) 終端站，從零開始設計，旨在成為杜拜市內直升機服務及未來電動垂直起降 (eVTOL) 營運的主要樞紐。

此項目確立 Falcon 成為阿聯酋首個營運商，於單一私人航空門戶全面整合私人飛機、直升機及電動垂直起降服務，為杜拜開創城市空中交通新紀元。

終端站建於 6,380 平方米的土地上，以超私人設施標準建造，配備直達直升機坪及垂直起降場的通道，支援直升機及電動垂直起降飛行器即時抵達、離開以及酋長國之間的轉機。

此新設施旨在提供流暢快捷的出行體驗，旅客可乘搭私人飛機降落、私人辦理清關，然後轉乘直升機或直接接駁未來電動垂直起降服務，輕鬆實現遍及杜拜的快速點對點旅程。 此發展項目亦將涵蓋豪華配套，例如高級零售、私人銀行服務、商業空間以及專用貴賓室，一切均為支援優質高效的垂直交通生態系統而設。

Alex Group Investment 創辦人兼主席 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示：「此終端站標誌著杜拜航空未來的關鍵轉變， 私人飛機營運、直升機服務及新世代電動垂直起降交通將首次於同一全私人門戶下運作。 我們正在興建阿聯酋規模最大的直升機坪設施，且並非作為附加項目，而是為區內未來空中運輸網絡奠下根基。 此項目揭開了杜拜航空的新篇章。」

