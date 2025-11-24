Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 47 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.615.093
|635,06
|1.660.732.737
|17. november 2025
|15.000
|777,48
|11.662.133
|18. november 2025
|15.000
|759,04
|11.385.669
|19. november 2025
|15.000
|760,34
|11.405.070
|20. november 2025
|14.891
|768,37
|11.441.725
|21. november 2025
|14.997
|764,06
|11.458.591
|Total under programmet
|2.689.981
|638,70
|1.718.085.924
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.689.981 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,37% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
