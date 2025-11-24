Aktietilbagekøbsprogram - uge 47

Dato        24. november 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 47

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 520.177 1.426,10 741.826.525
17. november 20255.0001.427,067.135.300
18. november 20255.4001.402,467.573.284
19. november 20255.3001.401,447.427.632
20. november 20254.7001.413,536.643.591
21. november 20254.4001.404,576.180.108
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 544.977 1.425,36 776.786.440
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt959.177 1.331,12 1.276.775.146

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 959.177 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,78 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør


Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
101430XCSE20251117 9:00:09.854000
221428XCSE20251117 9:02:35.980000
191428XCSE20251117 9:08:04.435000
131428XCSE20251117 9:08:04.435000
211427XCSE20251117 9:08:17.272000
331426XCSE20251117 9:14:41.849000
11424XCSE20251117 9:26:17.855000
31424XCSE20251117 9:27:53.490000
101425XCSE20251117 9:27:53.507000
121425XCSE20251117 9:27:53.508000
221424XCSE20251117 9:33:28.515000
221423XCSE20251117 9:36:54.114000
211426XCSE20251117 9:37:36.096000
211424XCSE20251117 9:38:14.535000
221424XCSE20251117 9:41:53.795000
221424XCSE20251117 9:43:03.758000
111424XCSE20251117 9:46:18.441000
111424XCSE20251117 9:48:48.243000
211425XCSE20251117 9:59:39.244000
111423XCSE20251117 10:00:20.570000
101423XCSE20251117 10:00:20.570000
111421XCSE20251117 10:03:58.886000
131424XCSE20251117 10:11:23.268000
201424XCSE20251117 10:11:23.269000
201424XCSE20251117 10:14:53.861000
111424XCSE20251117 10:14:53.861000
111424XCSE20251117 10:14:53.861000
221424XCSE20251117 10:15:35.780000
21424XCSE20251117 10:18:12.686000
31424XCSE20251117 10:18:22.266000
31424XCSE20251117 10:18:30.488000
211425XCSE20251117 10:24:11.191000
101425XCSE20251117 10:24:11.191000
111425XCSE20251117 10:34:05.368000
111425XCSE20251117 10:35:15.244000
111426XCSE20251117 10:37:20.379000
101426XCSE20251117 10:37:20.379000
41426XCSE20251117 10:37:20.379000
111426XCSE20251117 10:37:20.381000
111426XCSE20251117 10:37:20.382000
111426XCSE20251117 10:37:20.384000
111426XCSE20251117 10:37:20.385000
211425XCSE20251117 10:58:22.744000
191426XCSE20251117 10:58:22.745000
271426XCSE20251117 10:58:22.745000
221426XCSE20251117 10:58:22.766000
221426XCSE20251117 10:58:22.768000
111426XCSE20251117 10:58:22.770000
111426XCSE20251117 10:58:22.772000
111426XCSE20251117 10:58:22.773000
111426XCSE20251117 10:58:22.784000
111427XCSE20251117 10:59:32.969000
111427XCSE20251117 10:59:32.969000
251427XCSE20251117 10:59:32.969000
111427XCSE20251117 10:59:32.969000
221426XCSE20251117 11:02:33.565000
111426XCSE20251117 11:02:33.565000
321426XCSE20251117 11:02:33.582000
111428XCSE20251117 11:02:55.637000
111428XCSE20251117 11:02:55.637000
41428XCSE20251117 11:02:55.637000
191428XCSE20251117 11:02:55.637000
281428XCSE20251117 11:02:55.637000
111428XCSE20251117 11:02:55.641000
321427XCSE20251117 11:03:37.773000
441426XCSE20251117 11:16:24.659000
431425XCSE20251117 11:17:21.307000
311424XCSE20251117 11:19:35.093000
221425XCSE20251117 11:20:25.412000
111425XCSE20251117 11:20:25.412000
271425XCSE20251117 11:20:25.412000
291425XCSE20251117 11:20:25.412000
171425XCSE20251117 11:20:25.414000
111425XCSE20251117 11:20:51.245000
51425XCSE20251117 11:21:20.421000
51425XCSE20251117 11:21:20.421000
11425XCSE20251117 11:21:20.421000
111426XCSE20251117 11:22:18.168000
111426XCSE20251117 11:22:51.244000
71426XCSE20251117 11:23:44.227000
41426XCSE20251117 11:23:44.227000
111426XCSE20251117 11:24:49.616000
111426XCSE20251117 11:25:57.427000
111426XCSE20251117 11:27:02.885000
111426XCSE20251117 11:28:10.243000
111424XCSE20251117 11:28:41.264000
111423XCSE20251117 11:30:22.941000
111424XCSE20251117 11:30:53.243000
111424XCSE20251117 11:31:44.534000
111426XCSE20251117 11:32:28.242000
11423XCSE20251117 11:33:07.186000
31423XCSE20251117 11:33:12.985000
21423XCSE20251117 11:33:18.826000
21423XCSE20251117 11:33:22.047000
31423XCSE20251117 11:33:34.012000
111425XCSE20251117 11:42:54.921000
231425XCSE20251117 11:42:54.921000
111425XCSE20251117 11:42:54.924000
111425XCSE20251117 11:42:54.925000
111425XCSE20251117 11:43:01.279000
111424XCSE20251117 11:43:01.682000
111424XCSE20251117 11:43:01.682000
111423XCSE20251117 11:43:27.439000
41423XCSE20251117 11:43:27.439000
41423XCSE20251117 11:43:27.439000
31423XCSE20251117 11:43:27.439000
211423XCSE20251117 11:43:27.458000
111426XCSE20251117 11:47:02.908000
111424XCSE20251117 11:48:26.503000
111423XCSE20251117 11:51:53.192000
111423XCSE20251117 11:51:53.192000
101423XCSE20251117 11:51:53.192000
221425XCSE20251117 11:59:51.689000
181425XCSE20251117 11:59:51.691000
291427XCSE20251117 12:24:17.366000
291427XCSE20251117 12:24:27.367000
291427XCSE20251117 12:24:37.367000
291427XCSE20251117 12:24:47.368000
421426XCSE20251117 12:24:47.383000
321426XCSE20251117 12:28:08.733000
221425XCSE20251117 12:29:12.388000
111425XCSE20251117 12:29:12.388000
321425XCSE20251117 12:34:14.559000
321425XCSE20251117 12:34:17.857000
51426XCSE20251117 12:44:34.243000
61426XCSE20251117 12:44:34.243000
111426XCSE20251117 12:45:24.242000
101426XCSE20251117 12:47:55.301000
11426XCSE20251117 12:47:55.301000
101426XCSE20251117 12:50:32.243000
11426XCSE20251117 12:50:32.243000
101426XCSE20251117 12:52:51.885000
11426XCSE20251117 12:52:51.885000
101426XCSE20251117 12:55:32.595000
11426XCSE20251117 12:55:32.595000
221424XCSE20251117 12:56:47.389000
111424XCSE20251117 12:56:47.389000
261423XCSE20251117 12:56:47.454000
211425XCSE20251117 13:11:18.534000
71425XCSE20251117 13:11:18.534000
41425XCSE20251117 13:12:06.243000
71425XCSE20251117 13:12:06.243000
31425XCSE20251117 13:14:09.243000
81425XCSE20251117 13:14:09.243000
101425XCSE20251117 13:16:34.250000
11425XCSE20251117 13:16:34.250000
101425XCSE20251117 13:19:25.244000
11425XCSE20251117 13:19:25.244000
101425XCSE20251117 13:21:55.965000
11425XCSE20251117 13:21:55.965000
101425XCSE20251117 13:24:44.396000
11425XCSE20251117 13:24:44.396000
101425XCSE20251117 13:27:35.243000
11425XCSE20251117 13:27:35.243000
261422XCSE20251117 13:29:33.192000
61422XCSE20251117 13:29:33.192000
101422XCSE20251117 13:29:33.192000
111426XCSE20251117 13:32:49.377000
141426XCSE20251117 13:32:49.377000
111426XCSE20251117 13:32:49.379000
111425XCSE20251117 13:42:29.646000
431427XCSE20251117 14:10:51.193000
111427XCSE20251117 14:10:51.193000
21426XCSE20251117 14:10:52.402000
151426XCSE20251117 14:10:52.408000
171425XCSE20251117 14:11:05.056000
341425XCSE20251117 14:11:05.056000
611426XCSE20251117 14:28:49.347000
181426XCSE20251117 14:34:55.405000
61426XCSE20251117 14:34:55.405000
41424XCSE20251117 14:40:59.658000
411424XCSE20251117 14:44:31.829000
331427XCSE20251117 15:00:00.170000
261427XCSE20251117 15:00:07.729000
261427XCSE20251117 15:00:16.543000
261427XCSE20251117 15:00:27.734000
21427XCSE20251117 15:00:27.734000
11427XCSE20251117 15:00:31.418000
261427XCSE20251117 15:00:37.730000
221427XCSE20251117 15:00:37.750000
261427XCSE20251117 15:00:47.730000
61426XCSE20251117 15:02:00.371000
331426XCSE20251117 15:22:11.027000
111426XCSE20251117 15:22:11.027000
211427XCSE20251117 15:25:52.663000
101427XCSE20251117 15:25:52.663000
11427XCSE20251117 15:25:52.663000
151427XCSE20251117 15:25:52.663000
221427XCSE20251117 15:25:52.665000
221427XCSE20251117 15:25:52.667000
61426XCSE20251117 15:27:01.812000
21426XCSE20251117 15:27:01.812000
41426XCSE20251117 15:27:01.831000
11426XCSE20251117 15:27:01.831000
31426XCSE20251117 15:27:01.935000
51426XCSE20251117 15:30:45.705000
61426XCSE20251117 15:30:45.705000
41427XCSE20251117 15:32:05.494000
71427XCSE20251117 15:32:05.494000
191427XCSE20251117 15:32:05.494000
111427XCSE20251117 15:32:05.497000
111427XCSE20251117 15:32:05.502000
111427XCSE20251117 15:32:05.507000
111427XCSE20251117 15:32:05.509000
11427XCSE20251117 15:32:41.941000
221425XCSE20251117 15:32:42.199000
221426XCSE20251117 15:34:32.000000
111427XCSE20251117 15:35:15.837000
211427XCSE20251117 15:40:12.295000
111427XCSE20251117 15:45:01.244000
111427XCSE20251117 15:51:00.049000
111428XCSE20251117 15:57:53.247000
221430XCSE20251117 16:22:09.006053
111430XCSE20251117 16:22:09.006053
111430XCSE20251117 16:22:09.006053
3561430XCSE20251117 16:25:39.044368
2841430XCSE20251117 16:31:10.303404
1161430XCSE20251117 16:31:10.303429
411429XCSE20251117 16:31:24.100884
111429XCSE20251117 16:31:24.100884
3651429XCSE20251117 16:32:59.223647
4001428XCSE20251117 16:36:25.654609
3891429XCSE20251117 16:36:55.518984
111429XCSE20251117 16:37:11.032946
21415XCSE20251118 9:01:14.222594
181415XCSE20251118 9:01:14.222594
31415XCSE20251118 9:01:14.222594
271415XCSE20251118 9:01:14.222621
501410XCSE20251118 9:01:21.777820
101413XCSE20251118 9:05:20.130453
31413XCSE20251118 9:05:20.130453
371413XCSE20251118 9:05:20.130477
11411XCSE20251118 9:06:43.736000
221414XCSE20251118 9:09:15.279000
111414XCSE20251118 9:09:27.210000
211408XCSE20251118 9:15:17.326000
211406XCSE20251118 9:19:09.680000
211407XCSE20251118 9:24:32.171000
11407XCSE20251118 9:29:29.334000
111410XCSE20251118 9:29:42.585000
111410XCSE20251118 9:29:42.586000
111412XCSE20251118 9:42:22.903000
61412XCSE20251118 9:42:22.903000
41412XCSE20251118 9:42:22.903000
31412XCSE20251118 9:42:23.612000
21412XCSE20251118 9:42:25.964000
11412XCSE20251118 9:42:27.695000
11412XCSE20251118 9:42:29.696000
11412XCSE20251118 9:42:32.042000
321412XCSE20251118 9:49:26.529000
221411XCSE20251118 9:58:35.185000
11410XCSE20251118 10:02:02.995000
211411XCSE20251118 10:17:45.441000
211411XCSE20251118 10:17:45.444000
121412XCSE20251118 10:20:35.862000
211412XCSE20251118 10:20:35.864000
121412XCSE20251118 10:20:35.880000
121412XCSE20251118 10:20:35.887000
211412XCSE20251118 10:23:02.602000
121412XCSE20251118 10:23:02.621000
111412XCSE20251118 10:27:59.448000
111412XCSE20251118 10:27:59.450000
111412XCSE20251118 10:27:59.452000
111412XCSE20251118 10:31:13.969000
191412XCSE20251118 10:31:13.969000
111411XCSE20251118 10:33:35.039000
111410XCSE20251118 10:35:55.232000
101410XCSE20251118 10:35:55.232000
411409XCSE20251118 10:46:49.382000
421408XCSE20251118 10:48:02.693000
321408XCSE20251118 10:48:02.713000
221408XCSE20251118 10:48:02.715000
111410XCSE20251118 10:48:33.954000
21410XCSE20251118 10:48:33.954000
261410XCSE20251118 10:48:33.954000
101410XCSE20251118 10:48:33.954000
101410XCSE20251118 10:48:33.954000
111410XCSE20251118 10:48:33.956000
301415XCSE20251118 10:57:30.034000
21415XCSE20251118 10:59:56.871000
301415XCSE20251118 10:59:56.871000
331414XCSE20251118 11:00:23.446000
211413XCSE20251118 11:02:26.439000
141413XCSE20251118 11:15:41.815000
31413XCSE20251118 11:15:41.815000
161413XCSE20251118 11:15:41.815000
441413XCSE20251118 11:15:41.820000
161413XCSE20251118 11:15:41.820000
141413XCSE20251118 11:15:41.820000
211411XCSE20251118 11:15:44.539000
111411XCSE20251118 11:15:44.539000
101411XCSE20251118 11:15:44.539000
331413XCSE20251118 11:21:26.969000
111413XCSE20251118 11:21:26.969000
121413XCSE20251118 11:21:26.969000
331413XCSE20251118 11:21:26.969000
431410XCSE20251118 11:21:57.080000
411409XCSE20251118 11:22:02.123000
171410XCSE20251118 11:35:01.810000
151410XCSE20251118 11:35:01.810000
391410XCSE20251118 11:36:07.152000
21410XCSE20251118 11:37:53.447000
91410XCSE20251118 11:37:53.447000
111410XCSE20251118 11:40:00.445000
331408XCSE20251118 11:41:43.043000
311406XCSE20251118 12:04:29.468000
81406XCSE20251118 12:04:29.468000
21406XCSE20251118 12:04:29.468000
101406XCSE20251118 12:04:29.468000
101406XCSE20251118 12:04:29.468000
101406XCSE20251118 12:04:29.468000
101406XCSE20251118 12:04:29.468000
101406XCSE20251118 12:04:29.468000
3001406XCSE20251118 12:04:29.468689
141406XCSE20251118 12:04:29.489000
61408XCSE20251118 12:04:38.445000
421408XCSE20251118 12:05:23.308000
111408XCSE20251118 12:05:25.773000
531407XCSE20251118 12:06:00.612000
221406XCSE20251118 12:12:17.349000
141405XCSE20251118 12:13:21.640000
71405XCSE20251118 12:13:21.640000
221404XCSE20251118 12:15:45.256000
101404XCSE20251118 12:15:45.256000
211404XCSE20251118 12:17:42.045000
211404XCSE20251118 12:18:32.463000
201405XCSE20251118 12:26:51.834553
701405XCSE20251118 12:27:29.401992
321405XCSE20251118 12:33:01.206000
101405XCSE20251118 12:33:01.206000
901405XCSE20251118 12:33:01.206680
201405XCSE20251118 12:33:01.206699
111405XCSE20251118 12:38:21.446000
111405XCSE20251118 12:43:04.449000
91405XCSE20251118 12:46:48.515000
21405XCSE20251118 12:46:48.515000
91405XCSE20251118 12:50:35.255000
21405XCSE20251118 12:50:35.255000
91405XCSE20251118 12:53:35.531000
21405XCSE20251118 12:53:35.531000
411403XCSE20251118 12:55:32.173000
211402XCSE20251118 13:03:08.880000
21400XCSE20251118 13:07:57.389000
191400XCSE20251118 13:07:57.407000
101400XCSE20251118 13:07:57.407000
11400XCSE20251118 13:07:57.407000
91400XCSE20251118 13:08:00.123000
101400XCSE20251118 13:08:00.123000
101400XCSE20251118 13:08:00.123000
201400XCSE20251118 13:08:00.123000
21400XCSE20251118 13:15:31.929000
81400XCSE20251118 13:15:31.929000
311400XCSE20251118 13:41:09.060000
11400XCSE20251118 13:41:09.060000
91400XCSE20251118 13:42:18.031000
101400XCSE20251118 13:42:18.031000
101400XCSE20251118 13:42:18.031000
321400XCSE20251118 13:42:18.031000
611399XCSE20251118 13:42:18.142000
11398XCSE20251118 13:42:21.262000
501398XCSE20251118 13:45:10.347000
31399XCSE20251118 13:53:07.238000
81399XCSE20251118 13:53:07.238000
111400XCSE20251118 13:54:14.639000
71400XCSE20251118 13:56:04.445000
41400XCSE20251118 13:56:04.445000
61400XCSE20251118 13:59:04.447000
51400XCSE20251118 13:59:04.447000
211397XCSE20251118 14:00:22.537000
111397XCSE20251118 14:00:22.537000
101397XCSE20251118 14:00:22.537000
21397XCSE20251118 14:00:22.537000
111400XCSE20251118 14:10:08.675000
111401XCSE20251118 14:10:13.611000
71402XCSE20251118 14:10:13.611000
101402XCSE20251118 14:10:25.547000
11402XCSE20251118 14:10:25.547000
31402XCSE20251118 14:10:34.642000
51402XCSE20251118 14:10:34.642000
31402XCSE20251118 14:10:34.642000
111403XCSE20251118 14:12:19.561000
41403XCSE20251118 14:12:19.561000
111403XCSE20251118 14:12:19.561000
111403XCSE20251118 14:12:19.561000
221402XCSE20251118 14:12:57.821000
221400XCSE20251118 14:20:53.677000
111400XCSE20251118 14:20:53.677000
111400XCSE20251118 14:24:50.089000
61399XCSE20251118 14:27:25.301000
221400XCSE20251118 14:36:05.446000
161399XCSE20251118 14:43:48.194000
61399XCSE20251118 14:43:48.194000
111399XCSE20251118 14:45:39.969000
111399XCSE20251118 14:45:39.973000
111400XCSE20251118 14:45:52.581000
241400XCSE20251118 14:45:52.581000
261400XCSE20251118 14:45:52.581000
31400XCSE20251118 14:45:52.581000
111400XCSE20251118 14:45:52.583000
111400XCSE20251118 14:45:52.585000
31400XCSE20251118 14:45:52.585000
111400XCSE20251118 14:45:52.586000
111400XCSE20251118 14:45:52.587000
111400XCSE20251118 14:45:52.588000
111400XCSE20251118 14:45:52.590000
11400XCSE20251118 14:45:52.990000
111400XCSE20251118 14:46:04.521000
111400XCSE20251118 14:46:29.449000
261400XCSE20251118 14:49:25.354000
1311400XCSE20251118 14:50:17.053000
221399XCSE20251118 14:50:40.566000
221398XCSE20251118 14:53:42.632000
221397XCSE20251118 14:59:55.731000
101397XCSE20251118 14:59:55.731000
111397XCSE20251118 14:59:55.753000
301397XCSE20251118 15:00:21.159000
21397XCSE20251118 15:03:21.062000
111397XCSE20251118 15:03:21.062000
171397XCSE20251118 15:03:21.062000
21397XCSE20251118 15:03:21.062000
311396XCSE20251118 15:09:53.427000
311397XCSE20251118 15:11:26.165000
51397XCSE20251118 15:11:26.165000
141397XCSE20251118 15:11:26.165000
111397XCSE20251118 15:12:01.858000
101397XCSE20251118 15:12:39.446000
11397XCSE20251118 15:12:39.446000
101397XCSE20251118 15:14:41.081000
21397XCSE20251118 15:14:41.081000
91397XCSE20251118 15:17:49.449000
21397XCSE20251118 15:17:49.449000
211394XCSE20251118 15:19:49.747000
111394XCSE20251118 15:19:49.747000
221392XCSE20251118 15:25:09.204000
81392XCSE20251118 15:25:09.204000
631395XCSE20251118 15:25:59.082000
631395XCSE20251118 15:25:59.082874
1371395XCSE20251118 15:25:59.082900
511396XCSE20251118 15:31:49.864000
251396XCSE20251118 15:31:50.262000
71396XCSE20251118 15:31:50.262000
431396XCSE20251118 15:31:50.266000
111396XCSE20251118 15:31:50.281000
481396XCSE20251118 15:31:51.291000
421396XCSE20251118 15:31:52.317000
101397XCSE20251118 15:32:34.498000
91397XCSE20251118 15:32:34.498000
321397XCSE20251118 15:35:22.345000
261397XCSE20251118 15:35:22.614000
61397XCSE20251118 15:35:22.614000
111400XCSE20251118 15:41:31.407000
321400XCSE20251118 15:41:31.407000
81400XCSE20251118 15:41:31.407000
311399XCSE20251118 15:43:04.573000
11399XCSE20251118 15:43:04.573000
301400XCSE20251118 15:45:20.190000
451400XCSE20251118 15:45:20.190000
101400XCSE20251118 15:45:20.190000
321400XCSE20251118 15:46:27.196000
231400XCSE20251118 15:47:00.103000
21400XCSE20251118 15:47:00.103000
171400XCSE20251118 15:47:00.103000
131400XCSE20251118 15:47:00.127000
101400XCSE20251118 15:47:00.127000
411398XCSE20251118 15:47:44.995000
101398XCSE20251118 15:47:44.995000
551397XCSE20251118 15:48:53.731000
2001396XCSE20251118 15:48:53.731130
111398XCSE20251118 15:48:53.757000
111400XCSE20251118 15:49:19.165000
111400XCSE20251118 15:49:33.459000
131400XCSE20251118 15:49:42.153000
241400XCSE20251118 15:49:42.153000
241400XCSE20251118 15:49:42.153000
111400XCSE20251118 15:52:28.480000
131398XCSE20251118 15:52:34.898000
301398XCSE20251118 15:52:34.898000
441397XCSE20251118 15:53:46.380000
321398XCSE20251118 16:02:01.576000
101398XCSE20251118 16:03:12.140000
221398XCSE20251118 16:03:12.140000
101398XCSE20251118 16:03:12.140000
111397XCSE20251118 16:05:27.424000
101397XCSE20251118 16:05:38.446000
11397XCSE20251118 16:05:38.446000
101396XCSE20251118 16:10:09.277000
111396XCSE20251118 16:10:09.277000
211395XCSE20251118 16:17:23.551000
171396XCSE20251118 16:21:35.789000
21396XCSE20251118 16:21:54.453000
131396XCSE20251118 16:21:54.453000
151396XCSE20251118 16:21:54.453000
21396XCSE20251118 16:21:54.453000
111395XCSE20251118 16:22:31.864000
61395XCSE20251118 16:22:31.864000
41395XCSE20251118 16:22:31.864000
111394XCSE20251118 16:25:26.053000
111394XCSE20251118 16:25:26.053000
321395XCSE20251118 16:34:04.422000
111395XCSE20251118 16:34:04.422000
111395XCSE20251118 16:35:02.046000
111394XCSE20251118 16:36:45.396000
101394XCSE20251118 16:36:45.396000
111394XCSE20251118 16:36:45.396000
31395XCSE20251118 16:40:06.297000
81395XCSE20251118 16:40:06.297000
31395XCSE20251118 16:40:06.297000
211394XCSE20251118 16:40:34.017000
111394XCSE20251118 16:41:09.966000
881394XCSE20251118 16:41:49.888289
91394XCSE20251118 16:42:01.444071
311399XCSE20251119 9:08:25.741000
271396XCSE20251119 9:08:39.859000
61396XCSE20251119 9:08:46.802000
111396XCSE20251119 9:08:46.802000
51396XCSE20251119 9:08:46.802000
111393XCSE20251119 9:10:09.721000
221394XCSE20251119 9:10:10.354000
201390XCSE20251119 9:13:18.749000
11390XCSE20251119 9:13:18.755000
201390XCSE20251119 9:13:18.755000
221384XCSE20251119 9:16:57.661000
111390XCSE20251119 9:52:19.438000
1291390XCSE20251119 9:55:34.304575
841390XCSE20251119 9:55:34.304592
1501390XCSE20251119 9:58:44.126814
151391XCSE20251119 10:34:01.395000
201391XCSE20251119 10:40:53.239545
161391XCSE20251119 10:41:11.539268
1341391XCSE20251119 10:47:32.903729
151391XCSE20251119 10:47:50.089911
251397XCSE20251119 12:28:27.879468
321399XCSE20251119 12:47:24.468141
1681399XCSE20251119 12:47:24.468160
261397XCSE20251119 12:47:47.005424
3001398XCSE20251119 13:00:03.220003
991397XCSE20251119 13:02:11.177298
151399XCSE20251119 13:22:52.074107
181399XCSE20251119 13:22:52.074107
1671399XCSE20251119 13:22:52.074131
631399XCSE20251119 13:23:22.367967
2371399XCSE20251119 13:23:22.367997
1161397XCSE20251119 13:41:04.957279
101397XCSE20251119 13:44:10.309000
91397XCSE20251119 13:44:10.309000
211397XCSE20251119 13:51:42.365000
101397XCSE20251119 13:51:42.365000
111397XCSE20251119 13:51:42.365000
101397XCSE20251119 13:51:42.365000
101397XCSE20251119 13:51:42.365000
111397XCSE20251119 13:51:42.365000
101397XCSE20251119 13:51:42.365000
101397XCSE20251119 13:51:42.365000
111397XCSE20251119 13:51:42.365000
81398XCSE20251119 13:51:50.669000
31398XCSE20251119 14:04:31.036000
81398XCSE20251119 14:04:31.036000
101398XCSE20251119 14:04:31.036000
111398XCSE20251119 14:07:06.578000
101398XCSE20251119 14:07:06.578000
101398XCSE20251119 14:07:06.578000
111398XCSE20251119 14:07:06.578000
101398XCSE20251119 14:07:06.578000
111398XCSE20251119 14:07:06.578000
101398XCSE20251119 14:07:06.578000
211398XCSE20251119 14:07:06.578000
201398XCSE20251119 14:07:06.578000
211398XCSE20251119 14:07:06.578000
111398XCSE20251119 14:07:06.578000
211398XCSE20251119 14:07:06.578000
191401XCSE20251119 14:33:13.509000
101401XCSE20251119 14:33:13.866000
221399XCSE20251119 14:40:23.670000
221399XCSE20251119 14:40:23.698000
111401XCSE20251119 14:45:33.520000
11401XCSE20251119 14:45:33.520000
311401XCSE20251119 14:54:34.127000
11402XCSE20251119 15:05:02.035000
301402XCSE20251119 15:05:02.035000
121402XCSE20251119 15:05:02.035000
41402XCSE20251119 15:05:02.035000
21402XCSE20251119 15:05:02.035000
91402XCSE20251119 15:05:02.035000
11403XCSE20251119 15:05:02.036000
11403XCSE20251119 15:05:02.036000
361403XCSE20251119 15:05:02.036000
121403XCSE20251119 15:05:02.036000
31403XCSE20251119 15:05:02.061000
321402XCSE20251119 15:06:40.529000
321401XCSE20251119 15:06:40.535000
111400XCSE20251119 15:13:18.295000
111399XCSE20251119 15:18:01.195000
101399XCSE20251119 15:18:01.195000
211398XCSE20251119 15:31:32.242000
21400XCSE20251119 15:31:32.272000
411402XCSE20251119 15:37:05.016000
161401XCSE20251119 15:37:32.526000
311402XCSE20251119 15:50:22.201000
631402XCSE20251119 15:53:35.002957
3371402XCSE20251119 15:53:35.002983
631407XCSE20251119 16:12:48.233198
1681407XCSE20251119 16:12:48.233238
601407XCSE20251119 16:12:55.273629
41407XCSE20251119 16:12:55.273629
141407XCSE20251119 16:12:55.273629
1051407XCSE20251119 16:13:05.704374
2171407XCSE20251119 16:13:05.704540
11409XCSE20251119 16:19:13.587069
101409XCSE20251119 16:19:13.587069
11409XCSE20251119 16:19:13.587069
4881409XCSE20251119 16:19:13.587111
871407XCSE20251119 16:50:11.797623
3951407XCSE20251119 16:50:11.797641
2331407XCSE20251119 16:50:11.797657
2851407XCSE20251119 16:50:11.797659
201415XCSE20251120 9:04:13.284000
101415XCSE20251120 9:04:13.284000
341415XCSE20251120 9:18:47.909000
21415XCSE20251120 9:18:47.909000
91415XCSE20251120 9:18:48.960000
211415XCSE20251120 9:18:49.824000
91415XCSE20251120 9:19:03.633000
91415XCSE20251120 9:19:28.248000
21415XCSE20251120 9:19:28.248000
211411XCSE20251120 9:22:08.081000
131410XCSE20251120 9:23:15.252000
721416XCSE20251120 9:38:08.969000
111418XCSE20251120 9:39:36.435000
221417XCSE20251120 9:41:59.401000
211417XCSE20251120 9:41:59.421000
211417XCSE20251120 9:41:59.424000
211417XCSE20251120 9:50:51.195000
131417XCSE20251120 9:51:32.153000
131416XCSE20251120 9:53:48.140000
81416XCSE20251120 9:53:48.140000
101416XCSE20251120 9:53:48.140000
211415XCSE20251120 10:01:07.536000
101414XCSE20251120 10:07:34.452000
321413XCSE20251120 10:11:39.520000
321413XCSE20251120 10:17:47.518000
321412XCSE20251120 10:17:55.551000
321411XCSE20251120 10:18:10.409000
221414XCSE20251120 10:27:09.208000
71414XCSE20251120 10:27:09.208000
61414XCSE20251120 10:27:09.208000
111413XCSE20251120 10:28:30.516000
111413XCSE20251120 10:30:36.516000
111413XCSE20251120 10:32:35.519000
111411XCSE20251120 10:33:32.188000
101411XCSE20251120 10:33:32.188000
211411XCSE20251120 10:34:24.887000
221410XCSE20251120 10:37:30.126000
411411XCSE20251120 10:44:30.477000
321411XCSE20251120 10:45:13.052000
111410XCSE20251120 10:57:12.576000
111410XCSE20251120 10:58:25.204000
71410XCSE20251120 10:59:52.503000
41410XCSE20251120 10:59:52.510000
71410XCSE20251120 10:59:52.523000
41410XCSE20251120 10:59:52.523000
111409XCSE20251120 10:59:53.817000
191410XCSE20251120 10:59:53.817000
111410XCSE20251120 11:00:56.163000
111410XCSE20251120 11:02:59.516000
51407XCSE20251120 11:04:12.114000
331407XCSE20251120 11:07:04.199000
321412XCSE20251120 11:26:57.231000
21416XCSE20251120 11:50:12.909000
221415XCSE20251120 11:53:30.470000
211414XCSE20251120 11:53:50.940000
2781415XCSE20251120 11:53:50.941000
991412XCSE20251120 12:10:41.135000
221412XCSE20251120 12:10:41.135000
221412XCSE20251120 12:10:41.135000
221412XCSE20251120 12:10:41.135000
221412XCSE20251120 12:10:41.135000
401411XCSE20251120 12:10:50.027000
541412XCSE20251120 12:37:04.984000
111412XCSE20251120 12:37:04.984000
101412XCSE20251120 12:37:04.984000
111412XCSE20251120 12:37:04.984000
111412XCSE20251120 12:37:04.984000
111412XCSE20251120 12:37:04.984000
211412XCSE20251120 12:37:04.984000
211412XCSE20251120 12:37:04.984000
221412XCSE20251120 12:37:04.984000
111411XCSE20251120 12:44:06.901000
111411XCSE20251120 12:44:06.901000
111411XCSE20251120 12:44:06.901000
221410XCSE20251120 12:44:36.489000
91408XCSE20251120 12:47:52.930000
121408XCSE20251120 12:47:52.930000
101408XCSE20251120 12:47:52.930000
111407XCSE20251120 12:51:42.367000
221407XCSE20251120 12:51:42.367000
301407XCSE20251120 12:56:05.849000
21407XCSE20251120 12:56:05.849000
221407XCSE20251120 13:03:21.079000
101409XCSE20251120 13:24:36.139000
121409XCSE20251120 13:24:36.139000
251409XCSE20251120 13:24:36.139000
101409XCSE20251120 13:30:51.194000
71409XCSE20251120 13:32:22.203000
321409XCSE20251120 13:58:11.711000
131412XCSE20251120 14:00:12.937000
121412XCSE20251120 14:00:15.622000
111413XCSE20251120 14:01:51.916000
111413XCSE20251120 14:02:07.535000
11413XCSE20251120 14:02:08.620000
211411XCSE20251120 14:40:14.202000
101411XCSE20251120 14:40:14.202000
101411XCSE20251120 14:40:14.202000
81411XCSE20251120 14:40:14.202000
21411XCSE20251120 14:40:14.208000
341411XCSE20251120 14:40:14.208000
151411XCSE20251120 14:40:14.209000
121411XCSE20251120 14:45:11.755000
311411XCSE20251120 14:49:37.181000
121414XCSE20251120 14:51:23.784000
541414XCSE20251120 14:51:23.784000
1741414XCSE20251120 15:04:25.520000
581414XCSE20251120 15:04:25.702000
1161414XCSE20251120 15:04:25.702000
331414XCSE20251120 15:04:27.872000
331414XCSE20251120 15:04:49.841000
1821413XCSE20251120 15:04:49.858000
421413XCSE20251120 15:07:48.540000
241413XCSE20251120 15:07:48.540000
331413XCSE20251120 15:07:57.371000
61412XCSE20251120 15:09:44.197000
471412XCSE20251120 15:11:39.312000
61412XCSE20251120 15:11:39.312000
341411XCSE20251120 15:15:35.826000
111413XCSE20251120 15:20:43.600000
5531415XCSE20251120 15:32:32.350000
421415XCSE20251120 15:32:32.407000
421415XCSE20251120 15:32:46.705000
221415XCSE20251120 15:33:12.518000
431414XCSE20251120 15:34:07.516000
111414XCSE20251120 15:34:07.516000
351414XCSE20251120 15:34:07.517000
741414XCSE20251120 15:36:23.478000
641413XCSE20251120 15:38:47.378000
631413XCSE20251120 15:38:47.396000
321411XCSE20251120 15:40:55.442000
401414XCSE20251120 15:43:27.912000
121414XCSE20251120 15:43:27.912000
111416XCSE20251120 15:57:07.527000
111417XCSE20251120 15:59:39.016000
111417XCSE20251120 15:59:39.016000
101417XCSE20251120 15:59:39.016000
111417XCSE20251120 15:59:39.016000
251417XCSE20251120 15:59:39.016000
121417XCSE20251120 15:59:39.016000
31417XCSE20251120 15:59:39.016000
111417XCSE20251120 15:59:39.020000
101417XCSE20251120 15:59:39.020000
121417XCSE20251120 15:59:39.020000
111417XCSE20251120 15:59:39.025000
101417XCSE20251120 15:59:39.025000
121417XCSE20251120 15:59:39.025000
121417XCSE20251120 15:59:39.035000
91417XCSE20251120 15:59:39.035000
111417XCSE20251120 15:59:57.516000
111417XCSE20251120 16:00:14.516000
21417XCSE20251120 16:00:59.207000
11417XCSE20251120 16:03:42.882000
101417XCSE20251120 16:04:20.194000
421415XCSE20251120 16:04:26.510000
111415XCSE20251120 16:04:26.510000
431415XCSE20251120 16:04:28.611000
111414XCSE20251120 16:09:37.001000
111414XCSE20251120 16:09:37.001000
101414XCSE20251120 16:09:37.001000
111414XCSE20251120 16:09:37.001000
111414XCSE20251120 16:09:37.001000
111413XCSE20251120 16:09:47.264000
241416XCSE20251120 16:23:03.775000
421417XCSE20251120 16:26:05.135000
101417XCSE20251120 16:26:05.135000
11417XCSE20251120 16:31:50.966000
2741415XCSE20251120 16:33:34.411293
101386XCSE20251121 9:00:38.269000
221386XCSE20251121 9:03:37.637000
211387XCSE20251121 9:04:45.299000
211389XCSE20251121 9:11:11.180000
111387XCSE20251121 9:16:45.168000
511389XCSE20251121 9:17:31.306000
111386XCSE20251121 9:17:38.133000
111386XCSE20251121 9:20:20.881000
111394XCSE20251121 9:34:55.163000
111394XCSE20251121 9:37:13.675000
11394XCSE20251121 9:39:44.164000
101394XCSE20251121 9:39:44.164000
211393XCSE20251121 9:41:04.088000
251395XCSE20251121 9:49:16.951000
131394XCSE20251121 9:49:18.090000
41394XCSE20251121 9:49:19.242000
51394XCSE20251121 9:49:20.152000
31394XCSE20251121 9:49:20.152000
51394XCSE20251121 9:49:22.210000
51394XCSE20251121 9:49:24.844000
21394XCSE20251121 9:49:24.844000
111395XCSE20251121 9:56:51.622000
111395XCSE20251121 9:57:23.656000
111395XCSE20251121 10:00:17.975000
111394XCSE20251121 10:00:27.200000
111392XCSE20251121 10:01:02.335000
161397XCSE20251121 10:09:34.561000
111396XCSE20251121 10:11:30.057000
221395XCSE20251121 10:15:59.056000
211395XCSE20251121 10:16:12.282000
221397XCSE20251121 10:21:46.087000
111397XCSE20251121 10:21:46.087000
161398XCSE20251121 10:25:32.832000
61398XCSE20251121 10:35:18.666000
181398XCSE20251121 10:35:18.679000
181398XCSE20251121 10:35:18.688000
181398XCSE20251121 10:35:38.266000
181398XCSE20251121 10:35:43.912000
431397XCSE20251121 10:44:32.239000
821396XCSE20251121 10:44:32.329000
111396XCSE20251121 10:45:00.821000
101396XCSE20251121 10:45:00.821000
101396XCSE20251121 10:45:00.821000
111397XCSE20251121 10:49:16.518000
111397XCSE20251121 11:07:30.592000
101397XCSE20251121 11:07:30.592000
111397XCSE20251121 11:07:30.592000
431396XCSE20251121 11:18:00.102000
101396XCSE20251121 11:18:00.102000
111396XCSE20251121 11:18:00.102000
111396XCSE20251121 11:18:00.102000
101396XCSE20251121 11:18:00.102000
111396XCSE20251121 11:18:00.102000
381394XCSE20251121 11:21:14.259000
31394XCSE20251121 11:26:34.657000
281394XCSE20251121 11:26:34.657000
101394XCSE20251121 11:26:34.657000
321394XCSE20251121 11:34:47.657000
221396XCSE20251121 11:38:17.729000
111399XCSE20251121 11:48:18.163000
111399XCSE20251121 11:50:19.163000
111399XCSE20251121 11:52:31.822000
111400XCSE20251121 11:54:48.330000
111400XCSE20251121 11:56:55.744000
111400XCSE20251121 11:59:33.170000
111400XCSE20251121 12:02:36.157000
111400XCSE20251121 12:06:06.162000
41400XCSE20251121 12:10:05.333000
61402XCSE20251121 12:16:03.154000
281404XCSE20251121 12:18:06.470000
121404XCSE20251121 12:18:06.470000
421403XCSE20251121 12:24:06.185000
111403XCSE20251121 12:24:06.185000
311403XCSE20251121 12:25:13.774000
211402XCSE20251121 12:30:16.470000
321402XCSE20251121 12:50:00.700000
221401XCSE20251121 12:53:53.974000
191402XCSE20251121 13:09:44.319000
181402XCSE20251121 13:13:54.909000
111402XCSE20251121 13:17:19.260000
211400XCSE20251121 13:22:33.747000
111400XCSE20251121 13:22:33.747000
101400XCSE20251121 13:22:33.747000
111399XCSE20251121 13:22:33.817000
211401XCSE20251121 13:33:02.325000
211401XCSE20251121 13:33:43.865000
441406XCSE20251121 13:44:08.436000
211405XCSE20251121 13:48:59.686000
121408XCSE20251121 13:59:22.402000
111408XCSE20251121 13:59:57.048000
41407XCSE20251121 14:00:09.121000
11407XCSE20251121 14:00:09.140000
311407XCSE20251121 14:09:30.376000
111407XCSE20251121 14:28:50.053000
101407XCSE20251121 14:28:50.053000
111407XCSE20251121 14:28:50.053000
101407XCSE20251121 14:28:50.053000
151407XCSE20251121 14:28:50.072000
21407XCSE20251121 14:28:50.093000
661407XCSE20251121 14:29:07.667000
221406XCSE20251121 14:29:37.688000
311405XCSE20251121 14:29:37.994000
101405XCSE20251121 14:29:37.994000
581407XCSE20251121 14:34:12.008000
111407XCSE20251121 14:34:32.228000
311406XCSE20251121 14:34:37.833000
111407XCSE20251121 14:35:34.488000
111407XCSE20251121 14:35:52.123000
331410XCSE20251121 14:56:26.423000
321409XCSE20251121 15:04:56.878000
31410XCSE20251121 15:08:45.715000
121412XCSE20251121 15:11:04.691000
311412XCSE20251121 15:11:04.691000
661412XCSE20251121 15:11:04.691000
941410XCSE20251121 15:11:52.976000
111410XCSE20251121 15:11:52.976000
2001410XCSE20251121 15:11:52.976751
1601410XCSE20251121 15:11:52.976812
1401410XCSE20251121 15:11:52.976841
431412XCSE20251121 15:35:13.447000
111412XCSE20251121 15:35:13.451000
11411XCSE20251121 15:38:38.300000
411411XCSE20251121 15:39:56.169000
111411XCSE20251121 15:40:09.486000
411409XCSE20251121 15:40:16.227000
61410XCSE20251121 15:45:36.290000
151410XCSE20251121 15:45:36.290000
201408XCSE20251121 15:48:59.762000
431409XCSE20251121 16:01:26.306000
161409XCSE20251121 16:01:26.669000
421409XCSE20251121 16:08:19.315000
31410XCSE20251121 16:14:00.369000
191410XCSE20251121 16:14:00.369000
421409XCSE20251121 16:16:00.421000
111410XCSE20251121 16:16:51.168000
131409XCSE20251121 16:17:05.887000
281409XCSE20251121 16:17:47.088000
131409XCSE20251121 16:17:47.088000
1491408XCSE20251121 16:20:13.196567
2221408XCSE20251121 16:20:13.196608
9951407XCSE20251121 16:43:55.606421
51407XCSE20251121 16:44:08.233478


