XBP Europe sichert sich Auftrag zur digitalen Transformation des öffentlichen Sektors beim Saarländischen Landesverwaltungsamt

IRVING, Texas, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. („XBP Global” oder „das Unternehmen”) (NASDAQ: XBP), ein führender Anbieter von Workflow-Automatisierung, der jahrzehntelange Branchenerfahrung, globale Präsenz und agentenbasierte KI nutzt, um die Automatisierung von Geschäftsprozessen und die digitale Transformation neu zu konzipieren, gab bekannt, dass seine europäische Tochtergesellschaft XBP Europe einen Auftrag zur digitalen Transformation vom Saarländischen Landesverwaltungsamt erhalten hat.

Dieser Erfolg stellt eine bedeutende Ausweitung der Führungsposition von XBP Europe im Bereich der sicheren Digitalisierung des öffentlichen Sektors dar und unterstreicht die Rolle von XBP Global bei der Gestaltung der digitalen Infrastruktur der nächsten Generation für staatliche Institutionen in ganz Europa. Diese Zusammenarbeit stärkt die langfristige Strategie des Kunden, digital souveräne, konforme und widerstandsfähige Verwaltungsökosysteme zu ermöglichen, da sie auch die Bereitstellung einer digitalen Kontrollkette auf Regierungsebene durch XBP Europe umfasst, die einen sicheren Zugriff, konsistente Datenqualität und eine skalierbare Grundlage für zukünftige Automatisierungs- und KI-gestützte Dienste ermöglicht.

„Dies ist ein strategischer Meilenstein, der die Position von XBP Europe als vertrauenswürdiger Modernisierungspartner für hochsichere Umgebungen im öffentlichen Sektor stärkt“, erklärte Vitalie Robu, Präsident von XBP Europe. „Unsere TR-Resiscan-Zertifizierung 'Very High' in Verbindung mit unserer proprietären BoxOffice-Plattform und dem XBP Logistics Manager bietet ein konformes, revisionssicheres und transparentes digitales Rahmenkonzept, das den strengen Anforderungen der deutschen Behörden entspricht. Wir sind stolz darauf, diesen Staat bei der Förderung seiner digitalen Transformation mit Verantwortung, Präzision und langfristigem Mehrwert zu unterstützen.“

Die Dienstleistungen sollen nach einer kurzen Mobilisierungsphase im ersten Quartal 2026 beginnen, wobei die vollständige Umstellung im Rahmen eines strukturierten und transparenten Projektsteuerungsmodells erfolgt, das gemeinsam von der Behörde und XBP Europe überwacht wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie „könnte“, „sollte“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, „schätzen“, „voraussehen“, „glauben“, „vorhersagen“, „planen“, „Ziele“, „Prognosen“, „könnte“, „würde“, „fortsetzen“, „prognostizieren“ oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen – Nettogewinn und Gesamtverschuldung – in Einklang bringen, da die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5) wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6) Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und (7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren” im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März 2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über 2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten und neue Wertpotenziale zu erschließen.

Weitere Nachrichten, Kommentare und Branchenperspektiven finden Sie unter: https://www.xbpglobal.com/

Die auf der Website von XBP Global und/oder über die Social-Media-Konten des Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts von XBP Global verfolgen.

Investorenbeziehungen: David Shamis, investors@xbpglobal.com | Medienanfragen: Srushti Rao, press@xbpglobal.com