XBP Europe conclut un contrat de transformation numérique du secteur public avec lʼadministration régionale de la Sarre

IRVING, Texas, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (« XBP Global » ou « la Société ») (NASDAQ : XBP), leader dans le domaine de lʼautomatisation des flux de production qui tire parti de plusieurs décennies dʼexpérience dans le secteur, dʼune présence mondiale et dʼune IA agentique permettant de repenser lʼautomatisation des processus métier et la transformation numérique, a annoncé que sa filiale européenne, XBP Europe, sʼest vu décerner un contrat de transformation numérique par lʼadministration régionale de la Sarre.

Cette victoire témoigne de lʼexpansion significative de la position dominante de XBP Europe dans le domaine de la numérisation sécurisée du secteur public et souligne le rôle joué par XBP Global dans la mise en place dʼune infrastructure numérique de nouvelle génération pour les institutions gouvernementales à travers lʼEurope. Cet engagement renforce la stratégie à long terme du client visant à mettre en place des écosystèmes administratifs souverains, conformes et résilients sur le plan numérique, car il prévoit également de fournir, par lʼintermédiaire de XBP Europe, une chaîne de contrôle numérique de niveau gouvernemental, garantissant un accès sécurisé, une qualité de données constante et une base évolutive pour lʼautomatisation future et les services basés sur lʼIA.

« Il sʼagit dʼune étape stratégique qui renforce la position de XBP Europe en tant que partenaire de confiance en matière de modernisation des environnements hautement sécurisés du secteur public », a affirmé Vitalie Robu, président chez XBP Europe. « Notre certification TR-Resiscan « Very High », associée à notre plateforme propriétaire BoxOffice et à XBP Logistics Manager, offre un cadre numérique conforme, transparent et à lʼépreuve des audits répondant aux exigences strictes des autorités allemandes. Nous sommes fiers de soutenir ce pays dans la poursuite de sa transformation numérique sous le signe de la responsabilité, de la précision et de la valeur à long terme. »

Après une courte phase de mobilisation, les prestations devraient débuter au premier trimestre 2026, la métamorphose complète étant réalisée dans le cadre dʼun modèle de gouvernance de projet structuré et transparent, supervisé conjointement par les autorités et XBP Europe.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi fédérale américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, de lʼarticle 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de lʼarticle 21E de la loi américaine Exchange Act. Ces déclarations comprennent des prévisions financières, des projections ainsi que dʼautres déclarations concernant les opérations futures, la situation financière, la stratégie commerciale, les opportunités de marché et les tendances. Elles se caractérisent souvent par l’emploi de termes comme « peut », « sera ou fera », « pourrait », « devrait », « serait ou ferait », « entend », « prévoit », « anticipe », « a l’intention de », « estime », « plannifie », « cible », « projette », « pourrait », « continue de » ou expressions de même sens. Ce communiqué de presse comprend des mesures financières prospectives non conformes aux PCGR, telles que lʼEBITDA ajusté et la dette nette prévus. LʼEBITDA ajusté est défini comme le résultat net hors intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et certains éléments non récurrents, tandis que la dette nette correspond à la dette totale moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La Société ne peut concilier ces mesures avec leurs indicateurs PCGR les plus analogues (bénéfice net et dette totale) sans efforts déraisonnables, en raison des difficultés liées à la prévision des intérêts, impôts, amortissements et éléments non récurrents futurs. Ces mesures sont fournies à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme des alternatives aux mesures financières établies conformément aux normes PCGR. Toutes ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses qui sont intrinsèquement incertaines et exposées à des risques et à des facteurs susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents. Ceux-ci comprennent, sans toutefois sʼy limiter : (1) les risques liés à lʼacquisition, y compris lʼincapacité à réaliser les bénéfices escomptés, les perturbations des activités et les coûts relatifs à la transaction ; (2) les procédures judiciaires ; (3) le non-respect des normes dʼinscription au Nasdaq ; (4) la concurrence et les conditions du marché ; (5) les évolutions économiques, géopolitiques et réglementaires ; (6) les difficultés à fidéliser les clients, les employés et les fournisseurs ; et (7) dʼautres risques détaillés dans les documents déposés par XBP Europe auprès de la SEC, notamment à la section « Facteurs de risque » de son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour 2025, déposé le 19 mars 2025, et dans la circulaire de sollicitation de procurations pour lʼassemblée générale de 2025. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, valables uniquement à la date du présent communiqué. XBP Global décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. Nous ne sommes pas en mesure de garantir que XBP Global ou ses filiales atteindront les résultats visés dans ces déclarations.

À propos de XBP Global

XBP Global est une multinationale spécialisée dans le secteur des technologies et des services permettant aux entreprises du monde entier de mettre en place des flux de production intelligents. Présente dans 20 pays et comptant environ 11 000 professionnels, XBP Global collabore avec plus de 2 500 clients, dont bon nombre figurent au classement Fortune 100, dans le but de coordonner des systèmes critiques permettant une hyper-automatisation.

Nos plateformes propriétaires, notre automatisation basée sur lʼIA agentique et notre expertise approfondie dans divers secteurs dʼactivité et dans les secteurs public et privé permettent à nos clients de nous faire confiance en ce qui concerne leurs transformations numériques et leurs flux de production les plus impactants. En combinant innovation et excellence opérationnelle, XBP Global aide les entreprises à repenser leur façon de travailler, de réaliser leurs transactions et de créer de la valeur.

