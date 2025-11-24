XBP Europe verzekert zich van contract voor digitale transformatie in de publieke sector met het Staatsadministratiekantoor van Saarland

IRVING, Texas, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. ('XBP Global' of 'het bedrijf') (NASDAQ: XBP), een toonaangevend bedrijf in workflowautomatisering dat tientallen jaren aan ervaring in de sector, wereldwijde aanwezigheid en agentische AI ​​benut om de automatisering van bedrijfsprocessen en digitale transformatie te heroverwegen, heeft aangekondigd dat zijn Europese dochteronderneming, XBP Europe, een contract voor digitale transformatie heeft gekregen van het Staatsadministratiekantoor van Saarland.

Deze overwinning markeert een aanzienlijke uitbreiding van XBP Europe's leidende positie op het gebied van veilige digitalisering van de publieke sector en benadrukt de rol van XBP Global bij het vormgeven van de volgende generatie digitale infrastructuur voor overheidsinstellingen in heel Europa. Deze samenwerking versterkt de langetermijnstrategie van de klant om digitaal soevereine, conforme en veerkrachtige administratieve ecosystemen mogelijk te maken, aangezien XBP Europe ook een digitale bewaarketen van overheidskwaliteit levert die veilige toegang, consistente gegevenskwaliteit en een schaalbare basis voor toekomstige automatisering en door AI aangestuurde diensten mogelijk maakt.

"Dit is een strategische mijlpaal die de positie van XBP Europe als betrouwbare moderniseringspartner voor hoogbeveiligde publiekesectoromgevingen versterkt", zegt Vitalie Robu, directeur van XBP Europe. “Onze TR-Resiscan ‘Very High’-certificering, samen met ons eigen BoxOffice-platform en XBP Logistics Manager, biedt een compatibel, auditbestendig en transparant digitaal raamwerk dat voldoet aan de strenge eisen van de Duitse autoriteiten. We zijn er trots op dat we Saarland kunnen ondersteunen bij het doorvoeren van de digitale transformatie met verantwoordelijkheid, precisie en waarde op de lange termijn.”

De dienstverlening zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 van start gaan, na een korte mobilisatiefase. De volledige transformatie zal plaatsvinden binnen een gestructureerd en transparant projectbestuursmodel dat gezamenlijk wordt beheerd door de autoriteit en XBP Europe.

Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995, artikel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en artikel 21E van de Exchange Act. Deze verklaringen omvatten financiële voorspellingen, projecties en andere verklaringen over toekomstige activiteiten, financiële positie, bedrijfsstrategie, marktkansen en trends. Toekomstgerichte verklaringen zijn vaak te herkennen aan termen als 'kan', 'zou', 'verwachten', 'beogen', 'zullen', 'schatten', 'anticiperen', 'geloven', 'voorspellen', 'plannen', 'doelen', 'projecten', 'zou kunnen', 'zou', 'voortzetten', 'voorspellen' en equivalenten van dergelijke termen. Dit persbericht bevat toekomstgerichte financiële maatstaven die niet volgens GAAP-normen zijn, zoals de verwachte recurrente EBITDA en nettoschuld. De recurrente EBITDA wordt gedefinieerd als het nettoresultaat exclusief rente, belastingen, afschrijvingen, amortisaties en bepaalde eenmalige posten, terwijl de nettoschuld de totale schuld is minus geldmiddelen en kasequivalenten. Het bedrijf kan deze maatstaven niet zonder onredelijke inspanning afstemmen op de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven (netto-inkomen en totale schuld), vanwege de uitdagingen bij het voorspellen van toekomstige rente, belastingen, afschrijvingen en eenmalige posten. Deze maatstaven worden uitsluitend ter informatie verstrekt en mogen niet worden beschouwd als vervanging voor financiële maatstaven die zijn opgesteld in overeenstemming met GAAP. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op schattingen, voorspellingen en aannames die inherent onzeker zijn en onderhevig zijn aan risico's en factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (1) risico's die verband houden met de overname, waaronder het onvermogen om verwachte voordelen te realiseren, verstoringen van de bedrijfsvoering en kosten die verband houden met de transactie; (2) gerechtelijke procedures; (3) het niet voldoen aan de beursnoteringsnormen van Nasdaq; (4) concurrentie- en marktomstandigheden; (5) economische, geopolitieke en wettelijke veranderingen; (6) uitdagingen bij het behouden van klanten, werknemers en leveranciers; en (7) andere risico's die gedetailleerd worden beschreven in de documenten die XBP Europe heeft ingediend bij de SEC, waaronder het gedeelte 'Risicofactoren' van het jaarverslag op formulier 10-K voor 2025, ingediend op 19 maart 2025, en de volmachtverklaring voor de jaarlijkse vergadering van 2025. Lezers worden geadviseerd geen overmatig vertrouwen te stellen in deze toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend geldig zijn op de datum waarop zij worden gedaan. XBP Global aanvaardt geen enkele verplichting om deze verklaringen bij te werken, behalve zoals vereist door de wet. Er is geen garantie dat XBP Global of zijn dochterondernemingen de in deze verklaringen geraamde resultaten zullen behalen.

Over XBP Global

XBP Global is een multinationaal technologie- en servicebedrijf dat intelligente workflows voor organisaties over de hele wereld mogelijk maakt. XBP Global is actief in 20 landen en heeft ongeveer 11.000 professionals in dienst. Het bedrijf werkt samen met ruim 2.500 klanten, waaronder veel Fortune 100-bedrijven, om bedrijfskritische systemen op te zetten die hyperautomatisering mogelijk maken.

Dankzij onze eigen platformen, door agentische AI gestuurde automatisering en diepgaande domeinexpertise in verschillende sectoren en binnen de publieke en private sector kunnen onze klanten hun meest impactvolle digitale transformaties en workflows aan ons toevertrouwen. Door innovatie te combineren met een uitstekende uitvoering, helpt XBP Global bedrijven hun manier van werken, zakendoen en waardecreatie opnieuw vorm te geven.

