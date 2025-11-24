Til Nasdaq Copenhagen A/S 24. november 2025
Meddelelse nr. 102/2025
Debitormassens sammensætning
I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om debitormassens sammensætning i obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S.
Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk.
For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.
Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.
Venlig hilsen
Jyske Realkredit
Vedhæftet fil