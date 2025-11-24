Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse modtager fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Se vedhæftede meddelelse.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Aktieselskabet Nordfyns Bank (”Nordfyns Bank”), der afholdes den 1. december 2025, kl. 16:30 i Pucken, Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. ...Read More
I den udsendte kvartalsrapport fremgik det, at der var udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 29. oktober 2025. Der er ikke sendt indkaldelse til ekstraordinær...Read More