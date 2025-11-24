|Selskabsmeddelelse nr. 52 2025
Danske Bank
Bernstorffsgade 40
DK-1577 København V
Tel. + 45 33 44 00 00
24. november 2025
Page 1 of 1
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 47
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 47 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|15,439,475
|249.3755
|3,850,227,432
|17 november2025
|110,000
|293.7946
|32,317,406
|18 november2025
|100,000
|286.7733
|28,677,330
|19 november2025
|192,113
|285.2324
|54,796,852
|20 november2025
|40,000
|288.2898
|11,531,592
|21 november2025
|150,000
|285.7806
|42,867,090
|I alt akkumuleret i uge 47
|592,113
|287.4287
|170,190,270
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|16,031,588
|250.7810
|4,020,417,702
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.920% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
