Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 47

Selskabsmeddelelse nr. 52 2025

Danske Bank

24. november 2025



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 47 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse15,439,475249.37553,850,227,432
17 november2025110,000293.794632,317,406
18 november2025100,000286.773328,677,330
19 november2025192,113285.232454,796,852
20 november202540,000288.289811,531,592
21 november2025150,000285.780642,867,090
I alt akkumuleret i uge 47592,113287.4287170,190,270
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet16,031,588250.78104,020,417,702




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.920% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

 

