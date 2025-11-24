24. november 2025

Meddelelse nr. 27

BioPorto A/S rejser ca. 43 mio. kr. i ny kapitalrunde - Ændring i antal aktier og stemmer

Gennemførelse af kapitalforhøjelse

København, Danmark, 24. november 2025, (GLOBE NEWSWIRE) - Bestyrelsen for BioPorto A/S ("BioPorto" eller "Selskabet") (CPH:BIOPOR) besluttede den 13. november 2025 at gennemføre en rettet emission af 40.438.426 nye aktier til eksisterende større aktionærer, nye institutionelle og private investorer samt til bestyrelsesmedlemmer og ledelsesteamet (selskabsmeddelelse nr. 25 af 13. november 2025).

Afslutning af emissionen

BioPorto har nu modtaget det fulde tegningsbeløb, og kapitalforhøjelsen på i alt nominelt DKK 40.438.426 er registreret og gennemført hos Erhvervsstyrelsen.

BioPortos bruttoprovenu fra emissionen udgør ca. 43 mio. kr. De nye aktier svarer til 8,89 % af BioPortos registrerede aktiekapital forud for kapitalforhøjelsen.

Optagelse til handel og officiel notering

De nye aktier har samme rettigheder som de eksisterende aktier. Aktierne giver ret til udbytte fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen. De nye aktier vil hurtigst muligt blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under Selskabets permanente ISIN-kode (DK0011048619).

Aktiekapital og stemmerettigheder

I henhold til kapitalmarkedslovens § 32 udgør BioPortos nominelle aktiekapital DKK 495.108.887, fordelt på 495.108.887 aktier à DKK 1,00 svarende til 495.108.887 stemmer. BioPortos vedtægter er opdateret i overensstemmelse hermed og er tilgængelige på Selskabets hjemmeside.

Dette er en oversættelse af den engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske version forrang.

For at modtage BioPortos selskabsmeddelelser, pressemeddelelser, nyhedsbreve og anden forretningsrelevant information bedes du tilmelde dig på https://bioporto.com/investor-contact/.

For investorforespørgsler, kontakt venligst

Niels Høy Nielsen, BioPorto A/S, investor@bioporto.com, C: +45 45290000

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, der udvikler nyre biomarkerer, der hjælper med at redde patienters liv og forbedre deres livskvalitet – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at forbedre patientbehandlingen. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer. BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på risikovurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Virksomheden markedsfører NGAL-tests under relevante registreringer, herunder CE-mærkning i flere lande samt FDA-godkendte ProNephro AKI™ (NGAL) i USA.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.

Forward looking statement disclaimer

Visse udsagn i denne meddelelse er ikke historiske fakta og kan være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn om hensigten, overbevisningen eller de nuværende forventninger med hensyn til virksomhedens forventninger, hensigter og prognoser vedrørende dens fremtidige resultater, herunder virksomhedens forventninger til 2025; valutakursudsving; forventede begivenheder eller tendenser og andre forhold, der ikke er historiske kendsgerninger, herunder med hensyn til implementering af fremstillings- og kvalitetssystemer, kommercialisering af NGAL-test og udvikling af fremtidige produkter og nye indikationer; betænkeligheder, der kan opstå som følge af yderligere data, analyser eller resultater opnået under kliniske forsøg og virksomhedens evne til med succes at markedsføre både nye og eksisterende produkter. Disse fremadrettede udsagn, som kan bruge ord som "sigte", "forudse", "tro", "have til hensigt", "estimere", "forvente" og ord med lignende betydning, omfatter alle forhold, der ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske driftsresultater, den finansielle situation, likviditeten, udbyttepolitikken og udviklingen i den branche, hvor virksomhedens virksomhed operer, afviger væsentligt fra det indtryk, der skabes af de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er underlagt kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i sådanne fremadrettede udsagn. Taget disse risici og usikkerheder i betragtning bør potentielle investorer ikke kun lægge vægt på fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder kun for datoen for sådanne udsagn, og medmindre det kræves af gældende lovgivning, påtager Selskabet sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn offentligt, uanset om det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet. Faktorer, der kan påvirke BioPortos succes, er mere udførligt beskrevet i BioPortos periodiske regnskabsindberetninger, herunder årsrapporten for 2024, særligt under overskriften "Risikofaktorer".

Vedhæftet fil