Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

 | Source: A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
                       
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 17. til 21. november foretaget følgende transaktioner:                            

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 138.065 1.694.154.374
 17 november 202568012.574,66188.550.770
 18 november 202580012.597,387510.077.910
 19 november 202572012.654,33339.111.120
 20 november 202585012.582,317610.694.970
 21 november 202580012.528,925010.023.140
Total 17. -21. november 20253.850 48.457.910
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 51.446 674.547.194
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		141.915 1.742.612.284
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)782.156 9.694.356.901
 17 november 20253.40712.540,814542.726.555
 18 november 20254.00812.562,740850.351.465
 19 november 20253.60812.633,786045.582.700
 20 november 20254.26012.542,868553.432.620
 21 november 20254.00812.492,488850.069.895
Total 17. -21. november 202519.291 242.163.235
Køb fra Familiefonden*2.52312.553,178131.671.668
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)291.505 3.836.259.150
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		803.970 9.968.191.804
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 141.915 A-aktier og 903.542 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,60% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 21. november 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


Side 1 af 1


Vedhæftede filer


Attachments

Selskabsmeddelelse - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram - uge 47 2025 Daily transactions in connection with share buy-back program - week 47 2025

Recommended Reading