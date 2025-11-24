SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 17. til 21. november foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 138.065 1.694.154.374 17 november 2025 680 12.574,6618 8.550.770 18 november 2025 800 12.597,3875 10.077.910 19 november 2025 720 12.654,3333 9.111.120 20 november 2025 850 12.582,3176 10.694.970 21 november 2025 800 12.528,9250 10.023.140 Total 17. -21. november 2025 3.850 48.457.910 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 51.446 674.547.194 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 141.915 1.742.612.284 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 782.156 9.694.356.901 17 november 2025 3.407 12.540,8145 42.726.555 18 november 2025 4.008 12.562,7408 50.351.465 19 november 2025 3.608 12.633,7860 45.582.700 20 november 2025 4.260 12.542,8685 53.432.620 21 november 2025 4.008 12.492,4888 50.069.895 Total 17. -21. november 2025 19.291 242.163.235 Køb fra Familiefonden* 2.523 12.553,1781 31.671.668 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 291.505 3.836.259.150 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 803.970 9.968.191.804

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 141.915 A-aktier og 903.542 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,60% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 21. november 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





