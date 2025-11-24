Forventet udlodning vedrørende regnskabsåret 2025 for børsnoterede afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Jyske Invest

 | Source: Investeringsforeningen Jyske Invest Investeringsforeningen Jyske Invest

Nedenfor har vi angivet de forventede udbyttesatser for foreningens børsnoterede udloddende afdelinger/andelsklasser vedrørende regnskabsåret 2025.

Udlodningen forventes udbetalt ultimo januar 2026 og udbetales dermed inden generalforsamlingens endelige godkendelse.

Det understreges, at de anførte tal alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil det endelige årsregnskab foreligger. Den endelige udlodning vedrørende regnskabsåret 2025 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling i foråret 2026.

De forventede udbyttesatser er beregnet pr. 20. november 2025 og udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

ISINKort navn

 		Afdelings-/andelsklasses navnForventet udbytte pr. bevis i kr.
DK0010106111JYIKOBJyske Invest Korte Obligationer* 2,5
DK0015855332JYILOBJyske Invest Lange Obligationer*0,0
DK0016002652JYINOMJyske Invest Nye Obligationsmarkeder Mix*0,0
DK0060010098JYINOBVJyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta*4,6
DK0016112915JYIVIRKJyske Invest Virksomhedsobligationer*9,3
DK0060762466JYIVOSJyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL9,1
DK0060185726JYIHRVJyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer*1,2
DK0010106384JYIOBAKKLJyske Invest Obligationer og Aktier KL11,5
DK0010232768JYIDKAKTJyske Invest Danske Aktier*6,2
DK0061413317JYIAAUJyske Invest Aktier Ansvarlig Udvikling KL9,4
DK0060512275JYIALVKLJyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL5,4
DK0010149863JYINYAKLJyske Invest Nye Aktiemarkeder KL8,5
DK0010240431JYIFASJyske Invest Fjernøsten Aktier Special KL10,4
     

* = andelsklasse
Øvrig information
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Director Henrik Kragh, tlf.
89 89 24 70.

Vedhæftet fil


Attachments

15 - 2025 11 24 Selskabsmeddelelse Forventet udbytte for regnskabsåret 2025 i Jyske Invest

Recommended Reading