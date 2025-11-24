Forventet udlodning vedrørende regnskabsåret 2025 for børsnoterede afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Jyske Invest

Nedenfor har vi angivet de forventede udbyttesatser for foreningens børsnoterede udloddende afdelinger/andelsklasser vedrørende regnskabsåret 2025.

Udlodningen forventes udbetalt ultimo januar 2026 og udbetales dermed inden generalforsamlingens endelige godkendelse.

Det understreges, at de anførte tal alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil det endelige årsregnskab foreligger. Den endelige udlodning vedrørende regnskabsåret 2025 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling i foråret 2026.

De forventede udbyttesatser er beregnet pr. 20. november 2025 og udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

ISIN Kort navn



Afdelings-/andelsklasses navn Forventet udbytte pr. bevis i kr. DK0010106111 JYIKOB Jyske Invest Korte Obligationer* 2,5 DK0015855332 JYILOB Jyske Invest Lange Obligationer* 0,0 DK0016002652 JYINOM Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Mix* 0,0 DK0060010098 JYINOBV Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta* 4,6 DK0016112915 JYIVIRK Jyske Invest Virksomhedsobligationer* 9,3 DK0060762466 JYIVOS Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL 9,1 DK0060185726 JYIHRV Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer* 1,2 DK0010106384 JYIOBAKKL Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 11,5 DK0010232768 JYIDKAKT Jyske Invest Danske Aktier* 6,2 DK0061413317 JYIAAU Jyske Invest Aktier Ansvarlig Udvikling KL 9,4 DK0060512275 JYIALVKL Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 5,4 DK0010149863 JYINYAKL Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 8,5 DK0010240431 JYIFAS Jyske Invest Fjernøsten Aktier Special KL 10,4

* = andelsklasse

Øvrig information

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Director Henrik Kragh, tlf.

89 89 24 70.

Vedhæftet fil