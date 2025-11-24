Forventet udlodning vedrørende regnskabsåret 2025 for børsnoterede afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Jyske Invest

Nedenfor har vi angivet de forventede udbyttesatser for foreningens børsnoterede udloddende afdelinger/andelsklasser vedrørende regnskabsåret 2025.
Udlodningen forventes udbetalt ultimo januar 2026 og udbetales dermed inden generalforsamlingens endelige godkendelse.
Det understreges, at de anførte tal alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil det endelige årsregnskab foreligger. Den endelige udlodning vedrørende regnskabsåret 2025 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling i foråret 2026.
De forventede udbyttesatser er beregnet pr. 20. november 2025 og udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.
|ISIN
|Kort navn
|Afdelings-/andelsklasses navn
|Forventet udbytte pr. bevis i kr.
|DK0010106111
|JYIKOB
|Jyske Invest Korte Obligationer*
|2,5
|DK0015855332
|JYILOB
|Jyske Invest Lange Obligationer*
|0,0
|DK0016002652
|JYINOM
|Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Mix*
|0,0
|DK0060010098
|JYINOBV
|Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta*
|4,6
|DK0016112915
|JYIVIRK
|Jyske Invest Virksomhedsobligationer*
|9,3
|DK0060762466
|JYIVOS
|Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL
|9,1
|DK0060185726
|JYIHRV
|Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer*
|1,2
|DK0010106384
|JYIOBAKKL
|Jyske Invest Obligationer og Aktier KL
|11,5
|DK0010232768
|JYIDKAKT
|Jyske Invest Danske Aktier*
|6,2
|DK0061413317
|JYIAAU
|Jyske Invest Aktier Ansvarlig Udvikling KL
|9,4
|DK0060512275
|JYIALVKL
|Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL
|5,4
|DK0010149863
|JYINYAKL
|Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL
|8,5
|DK0010240431
|JYIFAS
|Jyske Invest Fjernøsten Aktier Special KL
|10,4
* = andelsklasse
Øvrig information
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Director Henrik Kragh, tlf.
89 89 24 70.
