"Del riesgo al rigor: herramientas que forman mejores operadores": se pone en marcha la segunda fase de la campaña de Axi con Bloomberg

SÍDNEY, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, el bróker líder en línea de divisas y contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés), anunció el lanzamiento de la segunda fase de su campaña con la prestigiosa editorial Bloomberg, titulada "Del riesgo al rigor: herramientas que forman mejores operadores".

Greg Rubin, director de Axi Select en Axi, comparte sus opiniones sobre el nuevo artículo: "Estamos muy emocionados de que Bloomberg lance la segunda parte de nuestra campaña de cuatro partes, en la que se destaca el compromiso de Axi Select de ayudar a los operadores a alcanzar su potencial a largo plazo. Aunque Axi Select no cobra cuotas de registro ni de membresía, lograr un crecimiento a largo plazo requiere paciencia, persistencia y un esfuerzo constante. La segunda parte de esta campaña es una oportunidad para mostrar cómo nuestro enfoque apoya el potencial sostenible a lo largo del tiempo".

Como parte de la colaboración de Axi con Bloomberg, se lanzará una campaña de cuatro partes en la que se presentará el programa emblemático de asignación de capital del bróker, Axi Select. Tras la publicación del primer artículo, ya está disponible la segunda entrega. El programa ofrece a los operadores ambiciosos la oportunidad de acceder a hasta 1.000.000 de dólares en financiamiento de capital y obtener hasta el 80 % de sus ganancias, todo ello sin cuotas de inscripción ni mensualidades. Las características clave de Axi Select incluyen el uso de una cuenta real estándar o profesional, condiciones de negociación sin restricciones y una sala de negociación exclusiva, todo ello diseñado para acelerar el crecimiento y maximizar el potencial a largo plazo de los operadores.

Recientemente, el bróker fue galardonado con el premio al "Best Funded Trader Program" por los Premios Financieros Internacionales ADVFN y con el premio a la "Most Innovative Proprietary Trading Firm"* por Finance Feeds.

Acerca de Axi

Axi es un bróker mundial de negociación de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para diversas clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

El programa Axi Select está disponible únicamente para clientes de AxiTrader Limited. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de servicio. Se aplican las tarifas de operación estándar y un depósito mínimo.

*Otorgados al Grupo de Empresas Axi.