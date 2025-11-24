「リスクから厳密性へ: より優れたトレーダーを育てるツール (From Risk to Rigor: Tools That Build Better Traders)」－アクシ (Axi) とブルームバーグ (Bloomberg) の第2フェーズキャンペーン開始

シドニー発, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手オンラインFXおよびCFDブローカーであるアクシは、名門メディア出版社ブルームバーグとの、「リスクから厳密性へ: より優れたトレーダーを育てるツール」と題される第2フェーズキャンペーンの開始を発表した。

アクシ・セレクト (Axi Select) の責任者グレッグ・ルービン (Greg Rubin) は、この新記事についての考えを次のように述べている。「ブルームバーグが、トレーダーが長期的な可能性を実現できるよう支援するアクシ・セレクトの取り組みを強調する4部構成キャンペーンの第2部を開始することを大変嬉しく思います。 アクシ・セレクトでは登録料や会費はかかりませんが、長期的な成長を実現するには、忍耐力、粘り強さ、そして一貫した努力が必要です。 本キャンペーンの第2部は、持続可能な潜在能力を、当社のアプローチでどのように長期的に支援するかをご紹介するチャンスとなっています。」

アクシとブルームバーグの協力関係の一環として、同ブローカーの主力資本配分プログラムであるアクシ・セレクトを紹介する4部構成のキャンペーンが開始される。 記事第1弾の公開に続き、この度第2弾が公開された。 このプログラムは、意欲的なトレーダーに最高100万米ドル (約1億5,640万円) の資本資金にアクセスし、利益の最大80%を獲得する機会を提供し、登録料や月額料金は一切かからない。 アクシ・セレクトの主な特徴としては、スタンダード (Standard) またはプロ (Pro) のライブ口座の利用、制限の少ない取引条件、そして専用のトレーディングルームの提供が挙げられ、これらはすべて、トレーダーの長期的可能性を加速・最大化するために設計されている。

最近、同ブローカーはADVFN国際金融賞 (ADVFN International Financial Awards) において「最優秀資金提供トレーダー・プログラム (Best Funded Trader Program)」アワードを受賞し、さらにファイナンスフィード (Finance Feeds) からは「最も革新的なプロップ・トレーディング・ファーム (Most Innovative Proprietary Trading Firm)」アワード*の表彰を受けた。

アクシ・セレクトについて詳しくは、こちらを参照されたい。 ブルームバーグの記事は、こちらで閲覧されたい。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディング会社のアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わせされたい。

アクシ・セレクト・プログラムは、アクシ・トレーダーLLC (AxiTrader LLC) の顧客のみが利用できる。 CFDには高い投資損失リスクが伴われる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。 標準取引手数料および最低入金額が適用される。

*アクシグループ企業に付与された。