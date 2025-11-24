‘Daripada Risiko ke Ketelitian: Alat yang Membentuk Pedagang Lebih Baik’ – kempen fasa kedua Axi bersama Bloomberg kini dilancarkan

SYDNEY, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broker FX dan CFD dalam talian terkemuka, Axi, mengumumkan pelancaran kempen fasa kedua mereka bersama penerbit media berprestij Bloomberg, bertajuk “Daripada Risiko ke Ketelitian: Alat yang Membentuk Pedagang Lebih Baik” .

Greg Rubin, Ketua Axi Select di Axi, berkongsi pandangannya mengenai artikel baharu itu: “Kami sangat teruja apabila Bloomberg melancarkan bahagian kedua daripada kempen empat bahagian kami, yang menonjolkan komitmen Axi Select dalam membantu pedagang mencapai potensi jangka panjang. Walaupun Axi Select tidak mengenakan sebarang yuran pendaftaran atau keahlian, mencapai pertumbuhan jangka panjang memerlukan kesabaran, ketekunan dan usaha berterusan. Bahagian kedua kempen ini memberi peluang untuk menunjukkan bagaimana pendekatan kami menyokong potensi jangka panjang secara berterusan.”

Sebagai sebahagian daripada kerjasama Axi dengan Bloomberg, satu kempen empat bahagian akan dilancarkan bagi mengetengahkan program utama peruntukan modal broker tersebut, Axi Select. Selepas penerbitan artikel pertama, bahagian kedua kini telah disiarkan. Program ini memberi peluang kepada pedagang bercita-cita tinggi untuk mengakses sehingga $1,000,000 USD dalam pembiayaan modal dan memperoleh sehingga 80% daripada keuntungan mereka, semuanya tanpa yuran pendaftaran atau bulanan. Ciri-ciri utama Axi Select merangkumi penggunaan akaun langsung Standard atau Pro, syarat dagangan tanpa sekatan serta bilik dagangan eksklusif – semuanya direka untuk mempercepatkan pertumbuhan dan memaksimumkan potensi jangka panjang pedagang.

Baru-baru ini, broker tersebut telah diiktiraf dengan anugerah ‘Best Funded Trader Program’ oleh ADVFN International Financial Awards dan anugerah ‘Most Innovative Proprietary Trading Firm’ daripada Finance Feeds.

Ketahui lebih lanjut mengenai Axi Select di sini. Terokai artikel Bloomberg di sini.

Perihal Axi

Axi merupakan sebuah syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau komen tambahan daripada Axi, sila hubungi: mediaenquiries@axi.com

Program Axi Select hanya tersedia untuk pelanggan AxiTrader LLC. CFD membawa risiko kerugian pelaburan yang tinggi. Kandungan ini mungkin tidak tersedia di rantau anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Perkhidmatan kami. Yuran perdagangan standard dan deposit minimum dikenakan.

*Diberikan kepada Axi Group of Companies.