“从风险管控到严谨交易：助力交易者精进的工具”——Axi 与 Bloomberg 合作第二阶段宣传活动正式启动

悉尼, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线外汇和差价合约经纪商 Axi 宣布，与知名媒体机构 Bloomberg 合作的第二阶段宣传活动正式启动，活动主题为“从风险管控到严谨交易：助力交易者精进的工具”。

Axi 旗下 Axi Select 计划负责人 Greg Rubin 就此次新发布的文章分享观点：“我们非常荣幸能与 Bloomberg 合作，启动本次四阶段宣传活动的第二个阶段。这一阶段将重点展现 Axi Select 助力交易者实现长期潜力的承诺。 尽管 Axi Select 不收取任何注册费或会员费，但实现长期增长需要耐心、坚持与持续投入。 本次宣传活动的第二阶段，正是展示我们的服务模式如何为交易者的长期可持续发展提供支持的契机。”

作为 Axi 与 Bloomberg 合作的一部分，本次四阶段宣传活动将全面介绍 Axi 的旗舰资金配置计划——Axi Select。 第一阶段文章已发布，第二阶段内容现已上线。 该计划为有雄心抱负的交易者提供高达 100 万美元的资金支持，交易者最高可赚取 80% 的利润分成，且不收取注册费与月费。 Axi Select 的核心特点包括：使用标准或专业实盘交易账户、不受限制的交易条件和专属交易室——所有这些都旨在加速增长，最大化其长期交易潜力。

最近，该经纪商荣获 ADVFN International Financial Awards 颁发的“最佳交易资金支持计划”（Best Funded Trader Program）奖，并被 Finance Feeds 授予“最具创新力的自营交易公司”（Most Innovative Proprietary Trading Firm）奖*。

如需了解有关 Axi Select 的更多信息，请点击此处。 阅读 Bloomberg 相关文章，请点击此处。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

如需了解更多信息或获取来自 Axi 的更多评论，请联系：mediaenquiries@axi.com

Axi Select 计划仅面向 AxiTrader LLC 的客户开放。 差价合约属于投资损失高风险交易类型。 此内容在您所在的地区可能无法查看。 如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。 适用标准交易费及最低入金要求。

*授予 Axi 集团公司。