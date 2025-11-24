OVHcloud et LCH SA signent un accord en matière de cloud

Roubaix – 20 novembre 2025 – OVHcloud, acteur mondial et leader européen du Cloud, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord d'hébergement cloud avec LCH SA, la chambre de compensation internationale basée à Paris. Dans le cadre de cette collaboration, OVHcloud fournira des capacités d'hébergement cloud conçues pour soutenir LCH SA dans l'amélioration de sa résilience opérationnelle, le renforcement de sa sécurité et la mise à profit d'une plus grande évolutivité et d'un déploiement plus rapide de ses services.

La migration de certains services de LCH SA vers un environnement qualifié SecNumCloud1 représente une étape importante dans la transformation numérique de la chambre de compensation. OVHcloud hébergera une sélection de services de LCH SA en totale conformité avec les exigences réglementaires applicables à LCH SA, soutenant ainsi les activités en pleine croissance, diversifiées et mondiales de l'organisation dans toutes les classes d'actifs.

Octave Klaba, Fondateur et Président-Directeur Général d’OVHcloud, a déclaré : « LCH SA est un fournisseur clé d'infrastructures de marché en Europe et au sein de la communauté financière mondiale. Notre solution qualifiée SecNumCloud permet à LCH SA de bénéficier d'une technologie cloud de pointe tout en conservant le plus haut niveau de sécurité et de contrôle sur ses données dans un cadre réglementaire robuste. »

Corentine Poilvet Clédière, Directrice Générale de LCH SA, et Directrice France de LSEG, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur OVHcloud, fournisseur européen de services cloud de confiance, dans le cadre de la stratégie cloud de LSEG. La modernisation de notre infrastructure est un projet d'envergure que LCH SA est fière de mener à bien. L'utilisation des services qualifiés SecNumCloud d'OVHcloud nous permettra de bénéficier d'une plus grande efficacité opérationnelle et de pouvoir développer davantage nos activités en croissance rapide. »







1 SecNumCloud est une qualification de sécurité délivrée par l'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information.





Pièce jointe