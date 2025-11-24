סלובניה משיקה את ויזת הנודדים הדיגיטלית: שער לנווה המדבר הירוק של תרבות, טבע וחדשנות באירופה

לובליאנה, סלובניה, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ב-21 בנובמבר 2025, סלובניה משיקה את ויזת הנודדים הדיגיטלית החדשה שלה, המזמינה עובדים מרחוק לשהות ולעבוד במדינה עד שנה. עם טבעה הטהור, תרבותה ותשתיתה הדיגיטלית המודרנית, סלובניה מספקת סביבה אידיאלית לחיים פרודוקטיביים ומאוזנים. מועצת התיירות הסלובנית השיקה דף נחיתה ייעודי עם כל המידע החיוני למועמדים עתידיים.

סלובניה מתוארת לעיתים קרובות כלב הירוק של אירופה, והיא ארץ שבה יופי טבעי נמצא תמיד במרחק של כמה צעדים בלבד. שני שלישים מהמדינה מכוסה ביערות, ושליש משטח השטח שלה מוגן. פסגות אלפיניות, אגמים צלולים כקריסטל, כרמים עתיקים, חופי הים התיכון שטופי השמש וגבעות ירוקות מתגלגלות מתקיימים יחד במרחקים קצרים, מה שהופך את סלובניה למושלמת לנוודים דיגיטליים ולעובדים מרחוק.

ערי סלובניה - לובליאנה, מריבור, קופר, סליה ואחרות - משלבות קסם היסטורי עם יצירתיות עכשווית. לובליאנה, בירה ירוקה אירופית גאה, מהפנטת מבקרים ברחובות ידידותיים להולכי רגל, גדות נהר שקטות, חיים תרבותיים תוססים ושטחים ירוקים בשפע. המסורת הקולינרית משגשגת ברחבי המדינה, עם השפעות מאזורים אלפיניים, ים-תיכוניים ופאנוניאנים שמתמזגים לזהות גסטרונומית עשירה. משווקים מקומיים ועד מסעדות עם כוכבי מישלן, סלובניה חוגגת טעמים אותנטיים ופרקטיקות ברות קיימא.

למרות שסלובניה עשירה ביופי טבעי, היא נותרה מדינה מודרנית, מחוברת וחדשנית. אינטרנט מהיר מכסה כמעט את כל המדינה, בעוד מרחבי עבודה משותפים, פארקי טכנולוגיה ומרכזי סטארט-אפ תומכים בשיתופי פעולה ובצמיחה מקצועית. לפי מדד השלום העולמי (GPI), סלובניה שמרה בעקביות על מעמדה כאחת המדינות הבטוחות ביותר בעולם. בשנת 2025, היא השיגה את המקום המרשים במקום התשיעי.

אחת החוזקות הגדולות של סלובניה טמונה בקומפקטיות המרשימה שלה. בשעה אחת בלבד, המטיילים יכולים לעבור מהרחובות התוססים של לובליאנה לשבילים אלפיניים או חופי האדריאטי — ובשתיים, לאזורי היין המתגלגלים במזרח. נוחות גאוגרפית זו מאפשרת לעובדים מרחוק ליהנות מאורח חיים שבו פנאי וחקר משלימים באופן טבעי את השגרה המקצועית.

סלובניה ביתם של חדשנים מוכרים ברחבי העולם כמו Outfit7, Celtra, Dewesoft, GenePlanet, Mediately ו-Juicy Marbles, מגלמת רוח עתידית המבוססת על מסורת, טבע וקהילה.

עם ויזת הנודדים הדיגיטלית החדשה, סלובניה מברכת בחום עובדים מרחוק לגלות יעד שבו יופי טבעי, תרבות וחדשנות פורחים זה לצד זה.

