スロベニア、デジタルノマドビザを導入: 文化、自然、革新の緑のオアシスへの門口となる

スロベニア、リュブリャナ発, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- スロベニアは、2025年11月21日に新たなデジタルノマドビザを導入し、リモートワーカーに対し最長1年間にわたり同国で滞在・就労する機会を提供する。 ありのままの自然、文化、そして最新のデジタルインフラを備えているスロベニアは、生産的でバランスの取れた生活に理想的な環境を提供している。 スロベニア観光局 (Slovenian Tourist Board) は、将来の申請者が必要とする情報をすべて掲載した専用ランディングページを公開した。

しばしば「ヨーロッパの緑の中心地」と称されるスロベニアは、いつもすぐそばで自然の美しさを楽しめる地である。 国土の3分の2は森林に覆われ、3分の1は保護地域となっている。 アルプスの峰々、水晶のように澄み切った湖、古代からのブドウ畑、陽光に溢れた地中海の海岸線、そして緑の丘陵が短距離内に共存するスロベニアは、デジタルノマドやリモートワーカーにとって理想的な場所である。

リュブリャナ、マリボル、コペル、ツェリェなどのスロベニアの都市は、歴史的な魅力と現代の創造性を兼ね備えている。 欧州グリーン首都 (European Green Capital) に選ばれたリュブリャナは、歩行者に優しい街路、のどかな川辺、活気ある文化生活、豊かな緑地で、訪れる者を魅了する。 アルプス、地中海、パンノニア地方の影響を受けた食文化が融合して全国に息づき、豊かな食のアイデンティティを形成している。 地元の市場からミシュラン星付きレストランまで、スロベニアは本格的な味と持続可能な取り組みを大切にしている。

スロベニアは、自然美に恵まれながらも現代的で、接続性が優れており、革新を重視する国である。 高速インターネットはほぼ全国を網羅しており、コワーキングスペース、テクノロジーパーク、スタートアップハブが、コラボレーションやプロフェッショナルとしての成長を支えている。 世界平和度指数 (Global Peace Index: GPI) によると、スロベニアは世界で最も安全な国の一つとしての地位を一貫して維持している。 2025年には9位という高ランキングを獲得した。

スロベニアの最大の強みの一つは、驚くほど小ぶりな地理条件である。 旅行者は、わずか1時間でリュブリャナの活気ある街路からアルプスの山道やアドリア海の海岸へ移動でき、また、2時間あれば、東部のなだらかなワイン産地へも到達できる。 リモートワーカーは、この地理的利便性を活用して、余暇と探検が自然に仕事のルーティンに調和するライフスタイルを享受できる。

アウトフィット7 (Outfit7)、セルトラ (Celtra)、デューソフト (Dewesoft)、ジーンプラネット (GenePlanet)、メディアテリー (Mediately)、ジューシー・マーブルズ (Juicy Marbles) といった世界的に認知されたイノベーターの故郷であるスロベニアは、伝統、自然、コミュニティに根ざした先進的な精神を体現している。

新たなデジタルノマドビザの導入により、スロベニアはリモートワーカーを温かく迎え入れ、自然の美、文化、革新が共栄する地を発見するよう誘っている。

詳細情報: https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/digital-nomad

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58c620ae-00ec-4ef4-8f60-82e533dbf3ca