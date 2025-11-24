슬로베니아, 디지털 노마드 비자 도입하며 문화·자연·혁신이 어우러진 유럽의 녹색 오아시스로의 관문 개방

류블랴나, 슬로베니아, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 슬로베니아가 11월 21일 새로운 디지털 노마드 비자를 출시하며 원격 근로자들이 최대 1년 동안 국가에 머물며 일할 수 있는 초대장을 제시했다. 청정 자연과 문화, 아울러 현대적인 디지털 인프라를 갖춘 슬로베니아는 생산적이면서도 균형 잡힌 생활을 할 수 있는 이상적인 환경을 제공한다. 관련해 슬로베니아 관광청은 향후 신청자를 위해 필수 정보를 담은 전용 랜딩 페이지를 개설했다.

유럽의 ‘녹색 심장’으로 자주 불리는 슬로베니아는 자연의 아름다움이 언제나 몇 걸음 안에 존재하는 나라다. 국토의 3분의 2가 숲으로 덮여 있고, 영토의 3분의 1이 보호구역으로 지정되어 있다. 알프스 봉우리, 수정처럼 맑은 호수, 고대 포도밭, 햇살 가득한 지중해 해안, 완만하게 펼쳐진 녹색 언덕이 가까운 거리 안에 공존해 디지털 노마드와 원격 근로자에게 완벽한 환경을 제공한다.

슬로베니아의 도시들—류블랴나, 마리보르, 코페르, 첼례 등—은 역사적 매력과 현대적 창의성이 조화를 이룬다. 유럽 그린 수도로도 지정된 류블랴나는 보행자 친화적 거리, 고요한 강변, 활기찬 문화생활, 풍부한 녹지 공간으로 방문객들을 매료시킨다. 알프스, 지중해, 파노니아 지역의 영향을 결합한 풍부한 미식 전통 역시 전국 곳곳에서 살아 숨 쉬며, 현지 시장부터 미쉐린 스타 레스토랑까지 진정성 있는 풍미와 지속가능한 식문화를 자랑한다.

슬로베니아는 풍부한 자연환경을 갖추고 있으면서도 현대적이고 잘 연결된 혁신 중심 국가로 자리 잡고 있다. 초고속 인터넷은 국가 거의 전역을 커버하며, 코워킹 스페이스, 기술 단지, 스타트업 허브가 협업과 전문적 성장을 지원한다. 글로벌 평화 지수(GPI)에 따르면 슬로베니아는 꾸준히 세계에서 가장 안전한 국가 중 하나로 평가되어 왔으며, 2025년에는 9위를 기록했다.

슬로베니아의 가장 큰 강점 중 하나는 놀라울 정도로 컴팩트한 국토 구조다. 단 한 시간 만에 류블랴나의 활기찬 거리에서 알프스 트레일이나 아드리아해 해변으로 이동할 수 있으며, 두 시간만 더 가면 동부의 구릉 지대 와인 산지에 도착할 수 있다. 이러한 지리적 편리함은 원격 근로자들이 업무와 여가, 탐험이 자연스럽게 조화를 이루는 생활 방식을 누릴 수 있게 한다.

Outfit7, Celtra, Dewesoft, GenePlanet, Mediately, Juicy Marbles 등 세계적으로 인정받는 혁신 기업들의 본거지인 슬로베니아는 전통, 자연, 공동체 기반의 미래지향적 정신을 담고 있다.

새로운 디지털 노마드 비자의 출범과 함께 슬로베니아는 자연의 아름다움, 문화, 혁신이 나란히 꽃피는 이 특별한 목적지로 원격 근로자들을 따뜻한 마음으로 환영한다.

추가 정보 안내: https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/digital-nomad

본 보도자료와 관련한 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58c620ae-00ec-4ef4-8f60-82e533dbf3ca