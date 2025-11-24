Eslovênia lança visto de nômade digital: uma porta de entrada para o oásis verde europeu de cultura, natureza e inovação

LIUBLIANA, Eslovênia, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 21 de novembro de 2025, a Eslovênia lançará seu novo Visto de Nômade Digital, convidando trabalhadores remotos a permanecerem e trabalharem no país por até um ano. Com sua natureza intocada, cultura e infraestrutura digital moderna, a Eslovênia oferece um ambiente ideal para uma vida produtiva e equilibrada. O Conselho de Turismo da Eslovênia lançou uma página de destino dedicada com todas as informações essenciais para futuros candidatos.

Frequentemente descrita como o coração verde da Europa, a Eslovênia é uma terra onde a beleza natural está sempre a poucos passos. Dois terços do país são cobertos por florestas, e um terço de seu território é protegido. Picos alpinos, lagos cristalinos, vinhedos antigos, costas mediterrâneas banhadas pelo sol e colinas verdes onduladas coexistem em curtas distâncias, tornando a Eslovênia perfeita para nômades digitais e trabalhadores remotos.

As cidades da Eslovênia — Liubliana, Maribor, Koper, Celje e outras — combinam charme histórico com criatividade contemporânea. Liubliana, orgulhosa Capital Verde Europeia, encanta os visitantes com ruas amigáveis para pedestres, margens tranquilas de rios, vida cultural vibrante e abundantes espaços verdes. A tradição culinária prospera por todo o país, com influências das regiões alpina, mediterrânea e panônica se misturando em uma rica identidade gastronômica. De mercados locais a restaurantes com estrela Michelin, a Eslovênia celebra sabores autênticos e práticas sustentáveis.

Embora rica em belezas naturais, a Eslovênia é uma nação moderna, conectada e movida pela inovação. A internet de alta velocidade cobre quase todo o país, enquanto espaços de coworking, parques tecnológicos e centros de startups apoiam a colaboração e o crescimento profissional. De acordo com o Índice Global de Paz (GPI), a Eslovênia manteve, consistentemente, sua posição como um dos países mais seguros do mundo. Em 2025, o país garantiu a impressionante 9ª posição.

Uma das maiores forças da Eslovênia está em sua notável compacidade. Em apenas uma hora, os viajantes podem viajar das vibrantes ruas de Liubliana para trilhas alpinas ou praias do Adriático — e, em duas horas, para as regiões vinícolas onduladas do Leste. Essa conveniência geográfica permite que trabalhadores remotos desfrutem de um estilo de vida em que o lazer e a exploração complementam naturalmente as rotinas profissionais.

Lar de inovadores reconhecidos globalmente como Outfit7, Celtra, Dewesoft, GenePlanet, Mediately e Juicy Marbles, a Eslovênia incorpora um espírito visionário fundamentado na tradição, na natureza e na comunidade.

Com o novo Visto de Nômade Digital, a Eslovênia recebe calorosamente trabalhadores remotos para descobrir um destino onde beleza natural, cultura e inovação florescem lado a lado.

Mais informações: https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/digital-nomad

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58c620ae-00ec-4ef4-8f60-82e533dbf3ca