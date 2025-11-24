斯洛文尼亞推出數碼遊牧民族簽證：通往歐洲文化、自然及創新綠洲的大門

斯洛文尼亞盧布爾雅那, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年 11 月 21 日，斯洛文尼亞隆重推出全新數碼遊牧民族簽證，邀請遙距工作者在斯洛文尼亞居住和工作長達一年。 當地擁有純淨無瑕的自然風光、豐富深厚的文化底蘊及現代化的數碼基礎建設，帶來兼具高效生產力與平衡生活的理想國度。 斯洛文尼亞旅遊局已設立專用登陸頁面，為未來申請者提供所有必備資訊。

斯洛文尼亞素有歐洲綠色心臟之稱，是一片自然美景舉步可達的絕佳勝地。 三分之二的國土為森林所覆蓋，三分之一的領土受到保護。 阿爾卑斯山峰、晶瑩湖泊、古老葡萄園、陽光明媚的地中海海岸線及綿延綠丘皆近在咫尺，而又共融並存，令斯洛文尼亞份外適合數碼遊牧者和遙距工作者。

盧布爾雅那、馬里博爾、科佩爾、采列等斯洛文尼亞城市，通通融合歷史魅采與當代創意。 盧布爾雅那作為引以為傲的歐洲綠色首都，憑著方便步行的街道、寧靜恬謐的河岸、活力盎然的文化生活和充足豐沛的綠色空間，令訪客著迷。 美食傳統遍及全國，薈萃阿爾卑斯、地中海及潘諾尼亞地區的風味，交融出別具一格的豐富美食印記。 從本地市場以至米芝蓮星級餐廳，斯洛文尼亞處處頌揚地道風味和可持續發展實務。

儘管自然景觀豐富，斯洛文尼亞仍是互聯互通且創新驅動的現代化國家。 高速互聯網幾乎覆蓋斯洛文尼亞全境，而共享工作空間、科技園區及初創中心則有利合作，推動專業成長。 根據全球和平指數（Global Peace Index，簡稱 GPI），斯洛文尼亞向來是全球其中一個最安全的國家。 2025年，斯洛文尼亞更榮獲第 9 位，令人矚目。

斯洛文尼亞的一大優勢是緊湊而集中， 只需一小時，旅客就能從盧布爾雅那的活力街區抵達阿爾卑斯山徑或亞得里亞海岸，而兩小時內，更可到達東部起伏綿延的葡萄酒產區。 這份地理之便，讓遙距工作者得以體驗休閒探索與日常工作相輔相成的生活模式。

作為 Outfit7、Celtra、Dewesoft、GenePlanet、Mediately 及 Juicy Marbles 等全球知名創新企業的搖籃，斯洛文尼亞展現紮根於傳統、自然及社區的遠見精神。

隨著數碼遊牧民族簽證推出，斯洛文尼亞熱情迎接遙距工作者前來探索這片自然美景、文化底蘊與創新活力相匯共融的非凡境地。

