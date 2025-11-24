Nouvelles connaissances Vividata : Le magasinage des Canadiens dans le cadre du Vendredi fou et du Cyberlundi

– Sept sur dix personnes qui magasinent recherchent des offres spéciales, car les aubaines, les avis et les découvertes en ligne influencent leurs décisions d’achat –

TORONTO, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle analyse portant sur l’ÉCC | Étude des consommateurs canadiens de Vividata (Automne 2025) montre comment les Canadiens modifient leurs habitudes d’achat entourant le Vendredi fou et le Cyberlundi, combinant découvertes numériques, achats d’articles d’occasion et forte recherche de rabais dans une approche moderne et très intentionnelle.

« Les Canadiens ne cherchent pas seulement des aubaines, ils transforment leur façon de magasiner », a déclaré Pat Pellegrini, président-directeur général de Vividata. « Ils mélangent la découverte sociale, les recommandations fiables, la commodité en ligne et les options de revente en un seul processus décisionnel. C’est un parcours de vente au détail beaucoup plus intentionnel et axé sur l’expérience, que ce que nous avons vu auparavant. »

Le magasinage est social — et en tout temps

Les personnes qui magasinent dans le cadre du Vendredi fou et du Cyberlundi se tournent vers un mélange de recherches en ligne et en personne pour éclairer leurs décisions d’achat. La découverte sociale joue un rôle majeur durant la saison, avec près de cinq millions de Canadiens qui s’appuient sur les médias sociaux pour découvrir de nouvelles marques et produits.

37% découvrent de nouvelles marques sur les réseaux sociaux (Gén Z = 43% et Millenniaux= 45%)

44% se fient au bouche-à-oreille

35% découvrent en naviguant en magasin

14% disent que les influenceurs influencent leurs choix (Gén Z = 19% et Millenniaux = 18%)

21% disent que les célébrités influencent ce qu’ils achètent



« Les Canadiens traitent maintenant le magasinage comme du contenu », a déclaré Anil Rege, chef du marketing fractionnaire chez Vividata. « Ils passent rapidement de l’inspiration à l’achat, souvent au même moment, et s’attendent à ce que les marques se présentent avec des expériences crédibles, pertinentes et faciles à exploiter.

« La forme que prend le chemin vers l’achat d’aujourd’hui est passée d’une ligne droite à gagneront au cours du Vendredi fou et du Cyberlundi seront celles qui se présenteront là où se trouvent les consommateurs — à chaque boucle du parcours — avec un message qui résonne dès que l’impulsion survient. »

Des dépenses intelligentes plutôt que pour se faire plaisir

Les Canadiens demeurent des acheteurs très tactiques, avec une sensibilité promotionnelle qui définit leurs habitudes:

70% recherchent toujours des offres spéciales

64% cherchent les prix les plus bas possibles

60% s’assurent d’utiliser toutes les promotions, coupons et offres disponibles

49% changeront de leur marque favorite à une autre marque si elle est en promotion

Ces acheteurs en quête de valeur surindexent fortement pour l’utilisation des coupons par courriel (indice 116), renforçant leur mentalité très promotionnelle. Les personnes qui magasinent lors du Cyberlundi en particulier surindexent pour la planification à l'aide de courriels, ce qui les rend 16% plus susceptibles d’utiliser des coupons par courriel — un signe clair que le courriel demeure un outil de conversion puissant pendant les périodes de pointe d’achats.

« Ces comportements montrent que les Canadiens sont des acheteurs extrêmement stratégiques », a ajouté Rege. « Ils comparent les prix, surveillent les offres, étirent chaque dollar et sont prêts à changer de marque si l’équation change. »

Les acheteurs adoptent aussi des canaux alternatifs pour augmenter la valeur :

Un tiers (36%) a augmenté la fréquence de leurs achats en ligne

23% rapportent une utilisation accrue de plateformes d’articles d’occasion telles que Facebook Marketplace, Kijiji et eBay

Les acheteurs lors du Vendredi fou et du Cyberlundi dépensent en moyenne 376$ en ligne chaque mois — un peu comme la moyenne canadienne — mais dirigent une plus grande part de ces dépenses vers les vêtements, les chaussures et les accessoires, reliant les achats de vêtements autant à l’expression de soi qu’à leurs besoins.

Là où les Canadiens font leurs achats

En ce qui concerne le magasinage en ligne, un mélange diversifié de détaillants mondiaux et domestiques définit aujourd’hui le paysage du Vendredi fou et du Cyberlundi. Les données ci-dessous sont des visites uniques mensuelles sur la propriété numérique.

Amazon (82%)

Temu(57%)

Walmart (42%)

Canadian Tire (29%)

Etsy (17%)

Shein (15%)

Les résultats proviennent de l’ÉCC | Étude des consommateurs canadiens et de l’ÉCC/Numérique de l’automne 2025 de Vividata, les plus grandes études syndiquées canadiennes sur le comportement des consommateurs, basées sur plus de 75 000 répondants à l’échelle nationale.

