Barbados als Zentrum für Biowissenschaften in der Karibik positionieren

BRIDGETOWN, Barbados, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Barbados (BIDC) und die EarlyHealth Group (EHG) mit Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam EarlyHealth City Barbados zu gründen, einen 200 Millionen US-Dollar teuren, erstklassigen Cluster für Pharmazie und Biowissenschaften, der in Newton, Christ Church, entstehen soll. Es wird erwartet, dass die Initiative internationale Partner aus der Pharmabranche anzieht, die Industrialisierung durch nachhaltige Auftragsfertigung vorantreibt und die Kapazitäten für Labor- und klinische Forschung in Barbados und der gesamten Karibik erweitert.

Auf einer Fläche von 45 Hektar wird EarlyHealth City drei Kuppeln mit einer Gesamtfläche von mehr als 250.000 Quadratmetern für die Auftragsfertigung umfassen, die für die Produktion von festen, halbfesten und flüssigen oralen Arzneimitteln sowie fortschrittlichen Biologika vorgesehen sind. Dies umfasst integrierte Funktionen für die Zellkultivierung, die vor- und nachgelagerte Bioverarbeitung sowie die vollständige Skalierung bis zur kommerziellen Freigabe gemäß den Good Manufacturing Practice (GMP)-Standards der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union.

EHG, ein weltweit tätiges Pharma- und Life-Science-Unternehmen, das in 60 Ländern Unterstützung in den Bereichen Herstellung, klinische Studien und Marktzugang anbietet, hat bereits Absichtserklärungen (Memorandum of Understanding, MOU) mit einer Reihe von Kunden unterzeichnet, darunter Acarpia Farmaceutici Srl, Bioeq AG, Formycon AG, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) sowie mehrere Hersteller mit Sitz in Asien, Europa und Südamerika.

Die Stadt wird eine vierte Kuppel integrieren, in der ein Sicherheitsoperationszentrum (SOC) untergebracht sein wird, das von dem Geschäftspartner von EHG und Dubais am schnellsten wachsendem Unternehmen für Cybersicherheit und Datenschutz, Cyb3r Limited, entworfen und verwaltet wird. Das SOC soll über eine KI-gesteuerte Cybersicherheits- und Datenanalyse-Infrastruktur verfügen, die digitale Assets schützen, regulatorische Daten verwalten und einen sicheren Netzwerkbetrieb für den Life-Sciences-Cluster gewährleisten soll. Unter derselben Kuppel wird auch eine 30.000 Quadratfuß große Hochleistungs-Cricket-Trainingsanlage untergebracht sein, die vom globalen Sportunternehmen DriveFITT betrieben wird. Diese Einrichtung soll modernste Biomechanik und Regenerationstechnologie integrieren, um die sportliche Leistung zu verbessern und eine neue Generation von Schnellbowlern aus Westindien auszubilden und zu fördern.

Die Premierministerin, Frau Mia Amor Mottley, SC, MP, erklärte, dass Barbados sich verpflichtet habe, die erforderliche Infrastruktur, Investitionen und Aufsicht bereitzustellen, um das zu verwirklichen, was sie als „transformatives Projekt” für die Insel bezeichnete. Sie erklärte, dass „EarlyHealth City Barbados über die Infrastruktur hinaus die Schaffung von Arbeitsplätzen vorantreiben und lokale wissenschaftliche und technische Talente fördern wird, sodass die Einwohner von Barbados eine zentrale Rolle bei der Entwicklung einer neuen Industrie spielen können. Es ist ein Eckpfeiler der wirtschaftlichen Zukunft von Barbados, der pharmazeutische Innovationen und Produktion direkt in unsere industrielle Basis integriert.“

Dr. Dan A. Renout, Chief Executive Officer der EarlyHealth Group, der treibenden Kraft hinter dieser Initiative, bemerkte: „EarlyHealth City Barbados ist mehr als nur ein Produktionsstandort. Es handelt sich um eine Plattform für Transformation. Durch die Kombination von Weltklasse-Standards und der Förderung lokaler Talente und Innovationen schaffen wir ein Ökosystem, das die Lieferkettenresilienz stärkt, qualifizierte Arbeitsplätze schafft und die Karibik mit der globalen Pharmaindustrie verbindet.“

Nach seiner Fertigstellung wird EarlyHealth City Barbados eine Gemeinschaft von mehr als 1.000 Fachkräften beherbergen und Wellness-Einrichtungen, Restaurants und gemeinschaftliche Arbeitsbereiche bieten, die einen modernen, nachhaltigen Lebensstil widerspiegeln. Zusammen werden diese Einrichtungen den führenden Life-Sciences-Standort der Karibik bilden.

Der Minister für die Koordinierung des produktiven Sektors und Minister für auswärtige Angelegenheiten und Außenhandel, Kerrie Symmonds, würdigte EarlyHealth City Barbados als herausragendes Beispiel für kommerzielle Diplomatie auf höchstem Niveau. Er hob die entscheidende Rolle hervor, welche die Botschaft von Barbados in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ihre Botschafterin, Frau Dr. Annalee C. Babb, bei der Unterstützung von EHG spielen, um eine Reihe wichtiger Wertversprechen für die Insel zu entwickeln, die in der geplanten Life-Sciences-Stadt gipfeln.

Der Minister für Innovation, Industrie, Wissenschaft und Technologie, Senator Jonathan Reid, stellte fest: „Barbados unternimmt entschlossene Schritte, um sich in die Reihe der führenden Länder im Bereich der Biowissenschaften und pharmazeutischen Innovation einzureihen und damit eine Grundlage für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und globale Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen.“ Er würdigte Export Barbados, dessen Vorsitzenden Dodridge Miller und dessen Chief Executive Officer Mark Hill für ihre Kreativität und Weitsicht. Sie haben nicht nur die Konzeption von Barbados als regionales Zentrum für den globalen Life-Sciences-Sektor vorangetrieben, sondern auch ein ikonisches Gebäude entworfen, das seiner Meinung nach als Prototyp für neue Ansätze in der Herstellung hochwertiger Arzneimittel dienen kann.

Über die EarlyHealth Group

Die EarlyHealth Group (EHG) ist ein weltweit tätiges Pharma- und Life-Science-Unternehmen, das in 60 Ländern Unterstützung in den Bereichen Fertigung, klinische Studien und Marktzugang bietet. Die Gruppe arbeitet mit Herstellern, Forschungseinrichtungen und Regierungen zusammen, um die Gesundheitsversorgung durch konforme End-to-End-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zugänglich zu machen.

Über Export Barbados

Export Barbados (BIDC) ist ein staatliches Unternehmen, das die Industrialisierung und das Exportwachstum von Barbados fördert. Die Agentur entwickelt Infrastruktur, fördert Innovationen und arbeitet mit globalen Unternehmen zusammen, um die Position von Barbados als wettbewerbsfähiger Exporteur von Waren und Dienstleistungen zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf Biowissenschaften, Fertigung und nachhaltigen Industrien liegt.

