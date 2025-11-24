Posicionamiento de Barbados como centro de ciencias biológicas del Caribe

BRIDGETOWN, Barbados, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Barbados (BIDC) y EarlyHealth Group (EHG), con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, han firmado una carta de intención para establecer conjuntamente EarlyHealth City Barbados, un clúster farmacéutico y de ciencias biológicas de clase mundial valorado en 200 millones de dólares que se establecerá en Newton, Christ Church. Se espera que la iniciativa atraiga a socios farmacéuticos internacionales, impulse la industrialización mediante la fabricación por contrato sostenible y amplíe la capacidad de investigación clínica y de laboratorio en Barbados y en todo el Caribe.

Con una superficie de 18 hectáreas, EarlyHealth City contará con tres cúpulas que suman más de 23.000 metros cuadrados de espacio de fabricación por encargo que se dedicará a la producción de sólidos orales, semisólidos, líquidos y productos biológicos avanzados. Esto incluye capacidades integradas para el cultivo de células, el bioprocesamiento ascendente y descendente, y la ampliación a escala real hasta el lanzamiento comercial, en conformidad con las normas de buenas prácticas de fabricación (GMP) de Estados Unidos y la Unión Europea.

EHG, una empresa global de servicios farmacéuticos y ciencias biológicas que presta apoyo a la fabricación, los estudios clínicos y el acceso al mercado en 60 países, ya ha firmado memorandos de entendimiento (MOU) con varios clientes, entre los que se encuentran Acarpia Farmaceutici Srl, Bioeq AG, Formycon AG, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) y varios fabricantes con sede en Asia, Europa y Sudamérica.

La ciudad incorporará una cuarta cúpula que albergará un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), diseñado y gestionado por el socio comercial de EHG y la empresa de ciberseguridad y protección de datos de más rápido crecimiento de Dubái, Cyb3r Limited, Se prevé que el SOC cuente con una infraestructura de ciberseguridad y análisis de datos impulsada por la inteligencia artificial, destinada a proteger los activos digitales, gestionar los datos reglamentarios y proporcionar operaciones de red seguras para el clúster de ciencias biológicas. La misma cúpula también albergará unas instalaciones de entrenamiento de críquet de alto rendimiento de 2.700 metros cuadrados gestionadas por la empresa deportiva internacional DriveFITT. Se prevé que estas instalaciones integren tecnología biomecánica y de recuperación de vanguardia para mejorar el rendimiento deportivo y formar y nutrir a las nuevas generaciones de lanzadores rápidos de las Indias Occidentales.

La primera ministra, la honorable Mia Amor Mottley, SC, MP, señaló que Barbados se compromete a proporcionar la infraestructura, la inversión y la supervisión necesarias para llevar a cabo lo que ella denominó un "proyecto transformador" para la isla. Explicó que "más allá de la infraestructura, EarlyHealth City Barbados impulsará la creación de empleo y desarrollará el talento científico y técnico local, lo que permitirá a los barbadenses desempeñar un papel central en el desarrollo de una nueva industria. Es la piedra angular del futuro económico de Barbados, ya que integra la innovación y la producción farmacéutica directamente en nuestra base industrial".

El Dr. Dan A. Renout, director ejecutivo de EarlyHealth Group, impulsor de la iniciativa, observó que "EarlyHealth City Barbados es más que un centro de fabricación. Es una plataforma de transformación. Al combinar estándares de clase mundial y desarrollar el talento y la innovación locales, estamos creando un ecosistema que fortalece la resiliencia del suministro, genera empleo cualificado y conecta el Caribe con la industria farmacéutica mundial".

Una vez completada, EarlyHealth City Barbados acogerá a una comunidad de más de 1.000 profesionales y ofrecerá instalaciones de bienestar, restaurantes y espacios de trabajo colaborativos que reflejan un estilo de vida moderno y sostenible. En conjunto, estas instalaciones formarán el principal centro de ciencias biológicas del Caribe.

El ministro coordinador del sector productivo y ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior, el honorable Kerrie Symmonds, elogió EarlyHealth City Barbados como un ejemplo destacado de diplomacia comercial en su máxima expresión. Destacó el papel fundamental que desempeñan la Embajada de Barbados en los Emiratos Árabes Unidos y su embajadora, la Excma. Dra. Annalee C. Babb, a la hora de ayudar a EHG a desarrollar una serie de propuestas de valor fundamentales para la isla, que culminarán en la ciudad de las ciencias biológicas propuesta.

El ministro de Innovación, Industria, Ciencia y Tecnología, el senador Jonathan Reid, señaló que "Barbados está dando pasos decisivos para unirse a las filas de los países líderes en ciencias biológicas e innovación farmacéutica, y así sentar las bases para un crecimiento económico sostenible y la competitividad global". El ministro elogió a Export Barbados, a su presidente, el Sr. Dodridge Miller, y a su director ejecutivo, el Sr. Mark Hill, por su ingenio y visión de futuro en cuanto, no solo por liderar la conceptualización de Barbados como centro regional para el sector mundial de las ciencias biológicas, sino también por diseñar un edificio emblemático que, en su opinión, puede servir de prototipo para nuevos enfoques de la fabricación de productos farmacéuticos de alta gama.

Acerca de EarlyHealth Group

EarlyHealth Group (EHG) es una empresa global de servicios farmacéuticos y ciencias biológicas que presta apoyo a la fabricación, los estudios clínicos y el acceso al mercado en 60 países. El Grupo se asocia con fabricantes, instituciones de investigación y gobiernos para hacer accesible la atención médica a través de soluciones integrales y conformes con la normativa en toda la cadena de valor.

Acerca de Export Barbados

Export Barbados (BIDC) es la empresa estatal que impulsa la industrialización y el crecimiento de las exportaciones de Barbados. La agencia desarrolla infraestructuras, apoya la innovación y se asocia con empresas globales para fortalecer la posición de Barbados como exportador competitivo de bienes y servicios, con un enfoque en las ciencias biológicas, la fabricación y las industrias sostenibles.

