La Barbade, vers un nouveau pôle des sciences de la vie dans les Caraïbes

BRIDGETOWN, Barbade, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Barbados (BIDC) et EarlyHealth Group (EHG), dont le siège social est situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont signé une lettre d’intention visant à créer conjointement EarlyHealth City Barbados, un pôle pharmaceutique et scientifique de classe mondiale d’une valeur de 200 millions de dollars américains, qui sera implanté à Newton, Christ Church. Cette initiative devrait attirer des partenaires pharmaceutiques internationaux, stimuler l’industrialisation en favorisant la fabrication sous contrat durable et développer les capacités de recherche clinique et en laboratoire à la Barbade et dans l’ensemble des Caraïbes.

Située sur un terrain de 18 hectares, EarlyHealth City comprendra trois bâtiments totalisant plus de 23 000 mètres carrés d’espace de fabrication sous contrat dédié à la fabrication de produits solides, semi-solides et liquides administrés par voie orale, ainsi que de produits biologiques avancés. Ce projet comprend des capacités intégrées pour la culture cellulaire, le biotraitement en amont et en aval, et le développement à grande échelle jusqu’à la commercialisation, conformément aux normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF) des États-Unis et de l’Union européenne.

EHG, une société internationale spécialisée dans les services pharmaceutiques et les sciences de la vie qui soutient la fabrication, les études cliniques et l’accès au marché dans 60 pays, a déjà conclu des protocoles d’accord avec plusieurs clients, notamment Acarpia Farmaceutici Srl, Bioeq AG, Formycon AG, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), et plusieurs fabricants basés en Asie, en Europe et en Amérique du Sud.

EarlyHealth City intégrera un quatrième bâtiment abritant un Centre des opérations de sécurité (SOC), conçu et géré par le partenaire commercial d’EHG et Cyb3r Limited, la société de cybersécurité et de protection des données à la croissance la plus rapide de Dubaï. Le SOC devrait disposer d’une infrastructure de cybersécurité et d’analyse de données basée sur l’IA, destinée à protéger les actifs numériques, à gérer les données réglementaires et à assurer la sécurité des opérations réseau pour le pôle des sciences de la vie. Ce même bâtiment abritera également un centre d’entraînement de cricket haute performance de près de 2 700 mètres carrés, géré par la société sportive internationale DriveFITT. Ce centre devrait intégrer des technologies de pointe en matière de biomécanique et de récupération afin d’améliorer les performances athlétiques et de former et d’encadrer les nouvelles générations de lanceurs rapides aux Antilles.

La Première ministre, l’honorable Mia Amor Mottley, avocate principale et membre du Parlement, a souligné que la Barbade s’engageait à fournir les infrastructures, les investissements et la supervision nécessaires à la réalisation de ce qu’elle considère comme un « projet transformateur » pour l’île. Elle a expliqué qu’« au-delà des infrastructures, EarlyHealth City Barbados stimulera la création d’emplois et développera les talents scientifiques et techniques locaux, permettant ainsi aux Barbadiens de jouer un rôle central dans le développement d’une nouvelle industrie. Ce projet constitue une pièce maîtresse pour l’avenir économique de la Barbade, en intégrant directement l’innovation et la production pharmaceutiques dans notre base industrielle. »

Le Dr Dan A. Renout, président-directeur général d’EarlyHealth Group, qui est à l’origine de cette initiative, a déclaré : « EarlyHealth City Barbados est bien plus qu’un simple site de production. C’est une plateforme de transformation. En associant des normes de classe mondiale au développement des talents et de l’innovation au niveau local, nous créons un écosystème qui renforce la résilience de l’approvisionnement, génère des emplois qualifiés et relie les Caraïbes à l’industrie pharmaceutique mondiale. »

Une fois achevée, EarlyHealth City Barbados accueillera une communauté de plus de 1 000 professionnels et proposera des équipements de bien-être, des restaurants et des espaces de travail collaboratifs reflétant un mode de vie moderne et durable. Ensemble, ces installations constitueront le premier pôle des sciences de la vie dans les Caraïbes.

Le ministre principal chargé de la coordination du secteur productif et ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, l’honorable Kerrie Symmonds, a salué EarlyHealth City Barbados comme un exemple remarquable de diplomatie économique de haut niveau. Il a souligné le rôle essentiel joué par l’ambassade de la Barbade aux Émirats arabes unis et son ambassadrice, Son Excellence Dr. Annalee C. Babb, qui ont aidé EHG à élaborer un certain nombre de propositions de valeur cruciales pour l’île, aboutissant au projet de ville dédiée aux sciences de la vie.

Le ministre de l’Innovation, de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et sénateur, l’honorable Jonathan Reid, a déclaré : « La Barbade prend des mesures décisives pour rejoindre les rangs des pays leaders dans le domaine des sciences de la vie et de l’innovation pharmaceutique, jetant ainsi les bases d’une croissance économique durable et d’une compétitivité internationale. » Le ministre a félicité Export Barbados, son président M. Dodridge Miller et son directeur général M. Mark Hill pour leur ingéniosité et leur clairvoyance, non seulement pour avoir mené à bien la conceptualisation de la Barbade en tant que plaque tournante régionale pour le secteur mondial des sciences de la vie, mais aussi pour avoir conçu un bâtiment emblématique qui, selon lui, peut servir de prototype pour de nouvelles approches de la fabrication pharmaceutique haut de gamme.

À propos d’EarlyHealth Group

EarlyHealth Group est une société internationale dans le secteur des services pharmaceutiques et des sciences de la vie qui soutient la fabrication, les études cliniques et l’accès au marché dans 60 pays. Le Groupe collabore avec des fabricants, des instituts de recherche et des gouvernements afin de rendre les soins de santé accessibles grâce à des solutions conformes et complètes tout au long de la chaîne de valeur.

À propos d’Export Barbados

Export Barbados (BIDC) est l’entreprise publique qui stimule l’industrialisation et la croissance des exportations de la Barbade. L’agence développe les infrastructures, soutient l’innovation et collabore avec des entreprises mondiales en vue de renforcer la position de la Barbade en tant qu’exportateur compétitif de biens et de services, en mettant l’accent sur les sciences de la vie, l’industrie manufacturière et les industries durables.

