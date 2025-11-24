ברבדוס תמוצב כמרכז מדעי החיים של האיים הקריביים

ברידג'טאון, ברבדוס, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Export Barbados (BIDC) ו- EarlyHealth Group (EHG), שבסיסה בדובאי, איחוד האמירויות הערביות, חתמו על מכתב כוונות להקמה משותפת של EarlyHealth City Barbados, אשכול תרופות ומדעי החיים ברמה עולמית בשווי 200 מיליון דולר המיועד לניוטון, כרייסט צ'רץ'. היוזמה צפויה למשוך שותפים בינלאומיים בתחום התרופות, להניע תיעוש באמצעות ייצור חוזי בר קיימא, ולהרחיב את יכולת המחקר המעבדתי והקליני בברבדוס ובאיים הקריביים הרחבים יותר.

EarlyHealth City, המשתרעת על פני 45 האקר, תכלול שלוש כיפות בהיקף כולל של יותר מ-250,000 רגל רבוע של שטח ייצור חוזי המוקדש לייצור מוצקים דרך הפה, מוצקים למחצה, נוזלים ותרופות ביולוגיות מתקדמות. זה כולל יכולות משולבות לגידול תאים, עיבוד ביולוגי במעלה הזרם ובמורד הזרם, והרחבה מלאה לשחרור מסחרי תחת תקני GMP (תנאי ייצור נאותים של ארצות הברית והאיחוד האירופי).

EHG, חברת שירותי תרופות ומדעי החיים הגלובלית התומכת בייצור, מחקרים קליניים וגישה לשווקים ב-60 מדינות, כבר השיגה מזכר הבנות (MOU) עם מספר לקוחות, כולל Acarpia Farmaceutici Srl, Bioeq AG, Formycon AG, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) ומספר יצרנים באסיה, אירופה ודרום אמריקה.

העיר תשלב כיפה רביעית המאכלסת מרכז תפעול אבטחה (SOC), שתוכנן ומנוהל על ידי השותף העסקי של EHG וחברת אבטחת הסייבר והגנת הנתונים הצומחת ביותר בדובאי Cyb3r Limited. ה-SOC צפוי לכלול תשתית אבטחת סייבר וניתוח נתונים מונעת בינה מלאכותית שנועדה להגן על נכסים דיגיטליים, לנהל נתונים רגולטוריים ולספק פעולות רשת מאובטחות לאשכול מדעי החיים. אותה כיפה תאכלס גם מתקן אימוני קריקט בעל ביצועים גבוהים בשטח של 30,000 רגל רבוע המופעל על ידי חברת הספורט העולמית DriveFITT. מתקן זה צפוי לשלב ביומכניקה מתקדמת וטכנולוגיית התאוששות כדי לשפר את הביצועים הספורטיביים ולאמן ולטפח דורות חדשים של שחקני כדורסל מהירים מהודו המערבית.

ראשת ממשלת ברבדוס מיה אמור מוטלי ציינה כי ברבדוס מחויבת לספק את התשתיות, ההשקעות והפיקוח הנדרשים כדי לספק את מה שהיא כינתה "פרויקט טרנספורמטיבי" עבור האי. היא הסבירה כי "מעבר לתשתיות, EarlyHealth City Barbados תניע יצירת מקומות עבודה ותבנה כישרונות מדעיים וטכניים מקומיים, ותאפשר לברבדוס למלא תפקיד מרכזי בפיתוח תעשייה חדשה. זוהי אבן פינה לעתיד הכלכלי של ברבדוס, המשלבת חדשנות וייצור תרופות ישירות בבסיס התעשייתי שלנו".

ד"ר דן א. רנאוט (Dan A. Renout), מנכ"ל EarlyHealth Group, הכוח המניע מאחורי היוזמה, ציין כי "EarlyHealth City Barbados הוא יותר מאתר ייצור. זוהי פלטפורמה לטרנספורמציה. על ידי שילוב סטנדרטים ברמה עולמית ובניית כישרונות וחדשנות מקומיים, אנו יוצרים מערכת אקולוגית המחזקת את חוסן ההיצע, מייצרת תעסוקה מיומנת ומחברת את הקריביים לתעשיית התרופות העולמית".

לאחר השלמתה, EarlyHealth City Barbados תארח קהילה של יותר מ-1,000 אנשי מקצוע, המציעה מתקני בריאות, מסעדות וחללי עבודה שיתופיים המשקפים אורח חיים מודרני ובר קיימא. יחד, מתקנים אלה יהוו את מרכז מדעי החיים המוביל בקריביים.

השרה הבכירה המתאמת את המגזר היצרני ושרת החוץ וסחר החוץ של ברבדוס, קרי סימונדס, שיבחה את EarlyHealth City Barbados כדוגמה מובילה לדיפלומטיה מסחרית במיטבה. היא ציינה את התפקיד הקריטי ששגרירות ברבדוס באיחוד האמירויות והשגרירה שלה ד"ר אנאלי באב ממלאים בסיוע ל-EHG לפתח מספר הצעות ערך קריטיות עבור האי, ששיאן בעיר מדעי החיים המוצעת.

שר החדשנות, התעשייה, המדע והטכנולוגיה של ברבדוס, הסנאטור ג'ונתן ריד, ציין כי "ברבדוס נוקטת בצעדים החלטיים כדי להצטרף לשורות המדינות המובילות במדעי החיים וחדשנות פרמצבטית, ובונה בסיס לצמיחה כלכלית בת קיימא ותחרותיות גלובלית". השר שיבח את Export Barbados, את היו"ר שלה מר דודרידג' מילר, ואת המנכ"ל שלה מר מארק היל על כושר ההמצאה וראיית הנולד שלהם לא רק בהובלת ההמשגה של ברבדוס כמרכז אזורי למגזר מדעי החיים העולמי, אלא גם בעיצוב בניין אייקוני שהוא מאמין שיכול לשמש אב טיפוס לגישות חדשות לייצור תרופות מתקדמות.

EarlyHealth Group (EHG) היא חברת שירותי תרופות ומדעי החיים גלובלית התומכת בייצור, מחקרים קליניים וגישה לשוק ב-60 מדינות. הקבוצה משתפת פעולה עם יצרנים, מוסדות מחקר וממשלות כדי להנגיש שירותי בריאות באמצעות פתרונות תואמים מקצה לקצה לאורך שרשרת הערך.

Export Barbados (BIDC) הוא מפעל בבעלות מדינת ברבדוס שמניע את התיעוש וצמיחת היצוא של ברבדוס. הסוכנות מפתחת תשתיות, תומכת בחדשנות ומשתפת פעולה עם חברות גלובליות כדי לחזק את מעמדה של ברבדוס כיצואנית תחרותית של סחורות ושירותים, תוך התמקדות במדעי החיים, ייצור ותעשיות בנות קיימא.

