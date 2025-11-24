Menempatkan Barbados sebagai Pusat Ilmu Hayati Karibia

BRIDGETOWN, Barbados, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Barbados (BIDC) dan EarlyHealth Group (EHG), yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab, telah menandatangani Pernyataan Kehendak (Letter of Intent) untuk bersama-sama membangun EarlyHealth City Barbados, sebuah kompleks fasilitas farmasi dan ilmu hayati berkelas dunia senilai US$200 juta yang rencananya akan berlokasi di Newton, Christ Church. Inisiatif ini diharapkan dapat menarik minat mitra perusahaan farmasi internasional, mendorong industrialisasi melalui manufaktur kontrak yang berkelanjutan, serta memperluas kapasitas penelitian laboratorium dan klinis di Barbados dan kawasan Karibia yang lebih luas.

EarlyHealth City, yang berdiri di atas lahan seluas 45 ekar, akan mencakup tiga bangunan berbentuk kubah untuk ruang manufaktur berbasis kontrak seluas 250.000 kaki persegi. Fasilitas ini akan dikhususkan untuk memproduksi sediaan padat oral, semi-padat, cair, serta produk biologis lanjutan. Fasilitas ini mencakup kapabilitas terpadu untuk pembiakan sel, bioproses hulu dan hilir, serta peningkatan kapasitas berskala penuh hingga peluncuran komersial produk, yang berdasarkan standar Cara Produksi Baik (Good Manufacturing Practice, GMP) Amerika Serikat dan Uni Eropa.

EHG, perusahaan layanan farmasi dan ilmu hayati global yang mendukung kegiatan manufaktur, studi klinis, dan akses pasar di 60 negara, telah mengadakan sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai klien, termasuk Acarpia Farmaceutici Srl, Bioeq AG, Formycon AG, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), serta beberapa produsen yang berbasis di Asia, Eropa, dan Amerika Selatan.

EarlyHealth City juga akan mencakup kubah keempat yang akan menjadi lokasi Security Operations Centre (SOC), yang dirancang dan dikelola oleh Cyb3r Limited, mitra bisnis EHG dan perusahaan keamanan siber dan perlindungan data dengan pertumbuhan tercepat di Dubai. SOC tersebut diharapkan akan dilengkapi dengan infrastruktur keamanan siber dan analitik data berbasis AI yang dirancang untuk melindungi aset digital, mengelola data sesuai peraturan, serta menyediakan operasi jaringan yang aman untuk kluster fasilitas ilmu hayati. Kubah yang sama juga akan menampung fasilitas latihan kriket berperforma tinggi seluas 30.000 kaki persegi, yang akan dioperasikan oleh DriveFITT, perusahaan olahraga global. Fasilitas tersebut diharapkan akan mengintegrasikan teknologi biomekanik dan pemulihan mutakhir untuk meningkatkan performa atlet serta melatih dan membina generasi baru pelempar cepat West Indies.

Perdana Menteri, Yang Terhormat Mia Amor Mottley, SC, MP, menyatakan bahwa Barbados berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur, investasi, dan pengawasan yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang disebutnya sebagai “proyek transformatif” bagi pulau tersebut. Beliau menjelaskan bahwa “selain infrastruktur, EarlyHealth City Barbados akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengembangan talenta ilmiah serta teknis lokal sehingga masyarakat Barbados dapat berperan penting dalam membangun sebuah industri baru. Hal ini menjadi landasan dalam masa depan ekonomi Barbados, dengan menanamkan inovasi dan produksi farmasi secara langsung ke dalam basis industri kami.”

Dr. Dan A. Renout, Chief Executive Officer EarlyHealth Group, kekuatan pendorong di balik inisiatif ini, menyatakan bahwa “EarlyHealth City Barbados bukan sekadar lokasi produksi. Ini merupakan wadah untuk mewujudkan transformasi. Dengan menggabungkan standar kelas dunia dengan pengembangan talenta dan inovasi lokal, kami menciptakan ekosistem yang memperkuat ketahanan rantai pasok, menciptakan lapangan kerja yang membutuhkan tenaga terampil, serta menghubungkan kawasan Karibia dengan industri farmasi global.”

Setelah rampung, EarlyHealth City Barbados akan menjadi rumah bagi komunitas yang terdiri atas lebih dari 1.000 profesional, yang dilengkapi fasilitas kebugaran, restoran, dan ruang kerja kolaboratif yang mencerminkan gaya hidup modern dan berkelanjutan. Berbagai fasilitas ini secara keseluruhan akan membentuk pusat ilmu hayati terkemuka di kawasan Karibia.

Menteri Senior Koordinator Sektor Produktif sekaligus Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, Yang Terhormat Kerrie Symmonds, menyambut antusias EarlyHealth City Barbados sebagai salah satu contoh utama diplomasi komersial yang terbaik. Beliau menyoroti peran krusial Kedutaan Besar Barbados di UEA dan Duta Besarnya, Yang Mulia Dr. Annalee C. Babb, dalam membantu EHG mengembangkan sejumlah proposisi nilai yang penting bagi pulau tersebut, yang berpuncak pada usulan pendirian kota pusat ilmu hayati.

Menteri Inovasi, Industri, Sains, dan Teknologi, Senator Yang Terhormat Jonathan Reid, menyatakan bahwa “Barbados mengambil langkah tegas untuk bergabung dengan jajaran negara-negara terdepan dalam inovasi ilmu hayati dan farmasi, yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan daya saing global.” Menteri Jonathan Reid juga memuji Ketua Export Barbados, Tn. Dodridge Miller, serta Chief Executive Officer-nya, Tn. Mark Hill, atas kecerdikan dan pandangan mereka ke depan, tidak hanya dalam memimpin perumusan konsep Barbados sebagai pusat regional bagi sektor ilmu hayati global, tetapi juga merancang bangunan ikonik yang diyakininya dapat berfungsi sebagai prototipe bagi pendekatan baru dalam manufaktur farmasi berteknologi tinggi.

Tentang EarlyHealth Group

EarlyHealth Group (EHG) adalah perusahaan layanan farmasi dan ilmu hayati global yang mendukung manufaktur, studi klinis, serta akses pasar di 60 negara. Grup ini bermitra dengan produsen, institusi penelitian, dan pemerintah untuk menjadikan layanan kesehatan lebih mudah diakses melalui solusi menyeluruh yang mematuhi peraturan di seluruh rantai nilai.

Tentang Export Barbados

Export Barbados (BIDC) merupakan badan usaha milik negara yang mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekspor Barbados. Badan tersebut mengembangkan infrastruktur, mendukung inovasi, dan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan global untuk memperkuat posisi Barbados sebagai eksportir barang dan jasa yang kompetitif, dengan fokus pada ilmu hayati, manufaktur, dan industri berkelanjutan.

