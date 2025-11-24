バルバドスをカリブ海地域のライフサイエンス拠点として位置付ける

バルバドス・ブリッジタウン発, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- バルバドス投資開発公社 (Export Barbados) (BIDC) とアラブ首長国連邦ドバイに本社を置くアーリーヘルス・グループ (EarlyHealth Group) (EHG) は、ニュートンのクライストチャーチに計画されている2億米ドル (約308億8,402万円) の世界クラスの製薬・ライフサイエンスクラスターであるアーリーヘルス・シティ・バルバドス (EarlyHealth City Barbados) を共同で設立するための基本合意書に署名した。 この取り組みは、国際的な製薬パートナーを誘致し、持続可能な委託製造を通じて工業化を促進し、バルバドスおよびカリブ海地域全体における研究所および臨床研究能力を拡大することが期待されている。

45エーカー (約18万2,109平方メートル) の敷地に建つアーリーヘルス・シティは、経口固形剤、半固形剤、液剤、先進生物製剤の製造に特化した合計25万平方フィート (約2万3,225平方メートル) を超える委託製造スペースを備えた3つのドームで構成される。 これには、細胞培養、上流および下流のバイオプロセシング、さらに米国および欧州連合の適正製造基準 (Good Manufacturing Practice) (GMP) 基準に準拠した商業リリースへのフルスケールアップまで対応する統合機能が含まれている。

EHGは、60か国で製造、臨床試験、市場アクセスを支援するグローバルな製薬サービスおよびライフサイエンス企業であり、アカルピア・ファルマチェウティチSrl (Acarpia Farmaceutici Srl)、バイオエクAG (Bioeq AG)、フォーミコンAG (Formycon AG)、スウェディッシュ・オーファン・バイオビトルム (Swedish Orphan Biovitrum) (SOBI) に加え、アジア、欧州、南米に拠点を置く複数のメーカーを含む、多数の顧客とすでに覚書 (MOU) を締結している。

同シティには、EHGのビジネスパートナーであり、ドバイで最も急成長するサイバーセキュリティおよびデータ保護企業であるサイバー・リミテッド (Cyb3r Limited) が設計・管理するセキュリティ・オペレーション・センター (SOC) を収容する4つ目のドームが組み込まれる。 SOCには、デジタル資産の保護、規制データの管理、およびライフサイエンスクラスター向けの安全なネットワーク運用を提供することを目的としたAI駆動のサイバーセキュリティおよびデータ分析インフラが導入される予定である。 同じドームには、グローバルなスポーツ企業であるドライブフィット (DriveFITT) が運営する3万平方フィート (約2,787平方メートル) の高性能クリケットトレーニング施設も併設される。 同施設は、最先端のバイオメカニクスおよび回復技術を統合し、運動能力の向上を図るとともに、西インド諸島の次世代の速球投手を育成・養成することが期待されている。

ミア・アモール・モトリー首相 (Prime Minister the Hon Mia Amor Mottley)(SC、国会議員) は、バルバドスは島にとって「変革的プロジェクト」と呼ぶものを実現するために必要となるインフラ、投資、および監督を提供することに尽力していると述べている。 同首相は次のように説明している。「インフラ整備にとどまらず、アーリーヘルス・シティー・バルバドスは雇用創出を促進し、現地の科学技術人材を育成することで、バルバドス国民が新たな産業の発展に中心的な役割を果たせるようになります。 これはバルバドスの経済的未来の礎であり、製薬のイノベーションと生産を私たちの産業基盤に直接組み込むものです。」

この取り組みを牽引するアーリーヘルス・グループ最高経営責任者のダン・A・ルノート博士 (Dr. Dan A. Renout) は以下のように述べている。「アーリーヘルス・シティー・バルバドスは単なる製造拠点ではありません。 変革のためのプラットフォームです。 世界クラスの基準と現地の人材とイノベーションの育成を組み合わせることで、供給の回復力を強化し、熟練した雇用を創出し、カリブ海地域を世界の製薬産業と結びつけるエコシステムを構築しているのです。」

完成後、アーリーヘルス・シティ・バルバドスは1,000人以上の専門家からなるコミュニティを迎え、ウェルネスアメニティ、レストラン、現代的かつ持続可能なライフスタイルを反映した共同ワークスペースを提供する。 これらの施設が一体となり、カリブ海地域最高のライフサイエンス拠点を形成することになる。

ケリー・シモンズ外務・貿易大臣兼生産部門調整上級大臣 (Senior Minister Coordinating the Productive Sector and Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade the Hon. Kerrie Symmonds) は、アーリーヘルス・シティー・バルバドスを商業外交の最高峰の好例として称賛した。 同大臣は、UAE駐在バルバドス大使館およびアンナリー・C・バブ (Ambassador Her Excellency Dr. Annalee C. Babb) 大使閣下が、EHGが島にとって重要な価値提案をいくつか開発し、提案されているライフサイエンス・シティを実現する上で果たしている重要な役割を指摘した。

ジョナサン・リード・イノベーション・産業・科学技術担当大臣 (Minister of Innovation, Industry, Science and Technology Senator the Hon. Jonathan Reid) は次のように述べている。「バルバドスは、ライフサイエンスおよび製薬イノベーションを牽引する国々の仲間入りを果たすため、断固たる措置を講じており、持続可能な経済成長とグローバルな競争力の基盤を築いています。」 同大臣は、バルバドス投資開発公社、その会長であるドリッジ・ミラー氏 (Mr. Dodridge Miller)、そして最高経営責任者であるマーク・ヒル氏 (Mr. Mark Hill) の、バルバドスを世界的なライフサイエンス分野の地域ハブとして構想する取り組みを主導した点だけでなく、高級医薬品製造への新たなアプローチのプロトタイプとなり得る象徴的な建物を設計した点にも及ぶ独創性と先見性を称賛した。

アーリーヘルス・グループについて

アーリーヘルス・グループ (EHG) は、60か国で製造、臨床試験、市場アクセスを支援するグローバルな製薬サービスおよびライフサイエンス企業である。 同グループは、製造業者、研究機関、政府と連携し、バリューチェーン全体にわたるコンプライアンスに準拠したエンドツーエンドのソリューションを通じて、ヘルスケアへのアクセスを可能にしている。

バルバドス投資開発公社について

バルバドス投資開発公社 (BIDC) は、バルバドスの工業化および輸出成長を推進する国営企業である。 同機関は、ライフサイエンス、製造業、持続可能な産業に重点を置き、インフラ整備、イノベーション支援、グローバル企業との連携を通じて、バルバドスが競争力ある商品・サービス輸出国としての地位を強化することを目指している。

この発表に関する写真はこちらから閲覧可能：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/219aaac2-0f40-45aa-9e7f-48e56b8b2cf1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53be00d8-50b2-4cbf-91dc-9b1b65b4046c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/036fb1db-d93f-4bde-ad18-2fdc99d5d027