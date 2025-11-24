카리브해의 보석에서 생명과학 허브로 도약 꿈꾸는 바베이도스

바베이도스 브리지타운, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 바베이도스 수출청 (Export Barbados, BIDC)과 아랍에미리트 두바이에 본사를 둔 얼리헬스 그룹 (EarlyHealth Group, EHG)이 EarlyHealth City Barbados를 공동 설립하기 위한 양해각서 (LOI)를 체결했다. 이 프로젝트는 뉴턴(Christ Church 지역)에 조성될 2억 달러 규모의 세계적 수준의 제약·생명과학 클러스터로 계획되어 있으며, 국제 제약 파트너 유치, 지속가능한 위탁생산(CMO)을 통한 산업화 촉진, 바베이도스 및 카리브해 전역의 연구·임상 역량 확대가 기대된다.

45에이커 부지에 건설되는 EarlyHealth City는 총 25만 제곱피트 이상의 위탁생산 공간을 갖춘 3개의 돔 형태 시설로 구성된다. 이 시설에서는 고형제, 반고형제, 액상제, 첨단 바이오의약품 등을 생산하게 되며, 세포 배양, 상·하류 바이오공정, 상업용 제품 출시까지의 전체 규모 확장(Scale-Up)에 이르는 미국 및 EU GMP(우수의약품제조관리기준) 기준의 통합 생산 역량을 제공하게 된다.

EHG는 제조, 임상시험, 시장 접근성을 지원하며 60개국에서 활동하는 글로벌 제약 서비스 및 생명과학 기업으로, 이미 Acarpia Farmaceutici Srl, Bioeq AG, Formycon AG, Swedish Orphan Biovitrum(SOBI) 등 다수의 고객사와 아시아·유럽·남미 기반 제조업체들과 MOU(양해각서)를 체결한 상태다.

EarlyHealth City에는 네 번째 돔이 추가되며, 이곳에는 보안 운영 센터(Security Operations Centre, SOC)가 마련될 예정이다. SOC는 EHG의 비즈니스 파트너이자 두바이에서 가장 빠르게 성장 중인 사이버보안·데이터 보호 기업인 Cyb3r Limited가 설계 및 운영을 맡는다. 해당 센터는 AI 기반 사이버보안 및 데이터 분석 인프라를 갖추어 디지털 자산 보호, 규제 데이터 관리, 생명과학 클러스터 전체의 안전한 네트워크 운영을 지원할 전망이다. 또한 이 돔에는 글로벌 스포츠 기업 DriveFITT가 운영하는 3만 제곱피트 규모의 고성능 크리켓 트레이닝 시설도 함께 들어선다. 이 시설은 첨단 생체역학(biomechanics) 및 회복(recovery) 기술을 통합해 선수들의 경기력을 강화하고, 새로운 세대의 웨스트인디스(West Indies) 패스트 볼러를 양성하는 데 기여할 것으로 기대된다.

미아 아모르 모텔리(Mia Amor Mottley) 바베이도스 총리(SC, MP)는 이번 프로젝트를 “섬의 미래를 바꿀 변혁적 프로젝트”라고 정의하며, 이를 실현하기 위해 필요한 인프라·투자·감독 체계를 바베이도스가 전폭적으로 제공할 것이라고 강조했다. 그녀는 “EarlyHealth City Barbados는 단순한 인프라를 넘어 일자리 창출과 현지 과학·기술 인재 육성을 촉진하여, 바베이도스 국민들이 새로운 산업의 핵심 역할을 수행할 수 있게 할 것이다. 이는 제약 혁신과 생산을 우리 산업 기반에 직접 통합하는 바베이도스 경제 미래의 주춧돌”이라고 의미를 부여했다.

이번 프로젝트를 이끄는 주체인 EarlyHealth Group의 CEO인 댄 A. 르누트(Dr. Dan A. Renout)는 “EarlyHealth City Barbados는 단순한 제조 시설이 아니다. 이것은 변화를 위한 플랫폼 역할을 하게 된다. 세계적 기준을 도입하고 지역의 인재와 혁신을 육성함으로써, 공급망 회복력 강화, 고숙련 일자리 창출, 카리브해 지역과 글로벌 제약 산업의 연결이라는 생태계 구축을 할 것”이라고 전망했다.

완공 후 EarlyHealth City Barbados에는 1,000명 이상의 전문 인력이 근무하게 되며, 웰니스 시설, 레스토랑, 협업형 업무 공간 등 현대적이고 지속가능한 라이프스타일을 반영한 커뮤니티가 조성될 예정이다. 이러한 시설들은 함께 카리브해를 대표하는 최고 수준의 생명과학 허브를 형성하게 된다.

생산 부문 총괄 선임장관이자 외교·외교통상부 장관인 케리 시먼즈(Kerrie Symmonds) 장관은 EarlyHealth City Barbados가 “상업 외교(commercial diplomacy)의 모범적 사례”라고 평가했다. 그는 UAE 주재 바베이도스 대사관과 안날리 C. 밥(Annalee C. Babb) 대사(Her Excellency)가 EHG가 섬을 위한 다양한 핵심 가치 제안을 개발하는 데 중요한 역할을 수행해 왔으며, 그 결실이 이번 생명과학 도시 구상이라고 설명했다.

혁신·산업·과학·기술부 장관인 조너선 리드(Jonathan Reid) 상원의원(Hon.)은 “바베이도스는 생명과학 및 제약 혁신을 선도하는 국가 대열에 합류하기 위해 결정적 조치를 취하고 있으며, 이는 지속 가능한 경제 성장과 글로벌 경쟁력의 기반을 다지는 과정입니다”라고 말했다. 그는 또한 Export Barbados, 그리고 그 이사회 의장 도드리지 밀러(Dodridge Miller)와 최고경영자(CEO) 마크 힐(Mark Hill)이 글로벌 생명과학 산업의 지역 허브로서 바베이도스를 구상하는 데 보여준 창의성과 선견지명을 높이 평가했다. 더불어, 리드 장관은 그들이 설계한 상징적 건축물이 첨단 제약 생산의 새로운 접근 방식을 제시하는 프로토타입으로 활용될 수 있을 것이라고 덧붙였다.

EarlyHealth Group 소개

EarlyHealth Group(EHG)는 60개국에서 제조, 임상시험, 시장 접근성을 지원하는 글로벌 제약 서비스 및 생명과학 기업이다. EHG는 제조업체, 연구기관, 정부와 협력하여 규제 준수를 기반으로 한 가치사슬 전체(end-to-end) 솔루션을 제공함으로써 의료 접근성을 향상시키는 데 주력하고 있다.

Export Barbados 소개

Export Barbados(BIDC)는 바베이도스의 산업화와 수출 성장을 이끄는 국영 기관이다. 이 기관은 인프라 개발, 혁신 지원, 글로벌 기업과의 파트너십을 통해 바베이도스가 생명과학, 제조업, 지속가능 산업을 중심으로 경쟁력 있는 상품·서비스 수출국으로 자리매김하도록 돕고 있다.

