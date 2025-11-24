Barbados Diposisikan sebagai Hab Sains Hayat Caribbean

BRIDGETOWN, Barbados, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Barbados (BIDC) dan EarlyHealth Group (EHG), yang beribu pejabat di Dubai, Emiriah Arab Bersatu, telah menandatangani Surat Hasrat untuk bersama-sama menubuhkan EarlyHealth City Barbados, sebuah kluster farmaseutikal dan sains hayat bertaraf dunia bernilai AS$200 juta yang akan ditempatkan di Newton, Christ Church. Inisiatif ini dijangka menarik rakan kongsi farmaseutikal antarabangsa, memacu agenda perindustrian negara melalui pembuatan kontrak mampan, serta memperluas kapasiti penyelidikan makmal dan klinikal di Barbados dan rantau Caribbean.

Terletak di atas tanah seluas 45 ekar, EarlyHealth City akan menampilkan tiga kubah dengan jumlah keluasan lebih 250,000 kaki persegi ruang pembuatan kontrak yang kursus untuk pengeluaran pepejal oral, separa pepejal, cecair dan biologi termaju. Ini termasuk keupayaan bersepadu bagi penanaman sel, pemprosesan bio huluan dan hiliran serta peningkatan penuh sehingga pelepasan komersial di bawah piawaian Good Manufacturing Practice (GMP) Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah.

EHG, sebuah syarikat perkhidmatan farmaseutikal dan sains hayat global yang menyokong pembuatan, kajian klinikal dan akses pasaran di lebih 60 negara, telah pun memperoleh Memorandum Persefahaman (MoU) dengan beberapa pelanggan termasuk Acarpia Farmaceutici Srl, Bioeq AG, Formycon AG, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) serta beberapa pengeluar berpangkalan di Asia, Eropah dan Amerika Selatan.

Bandar ini akan merangkumi kubah keempat yang menempatkan Security Operations Centre (SOC), direka bentuk dan diuruskan oleh rakan perniagaan EHG, Cyb3r Limited — syarikat keselamatan siber dan perlindungan data paling pesat berkembang di Dubai. SOC tersebut dijangka menampilkan infrastruktur keselamatan siber dan analitik data berasaskan AI yang bertujuan melindungi aset digital, mengurus data kawal selia serta menyediakan operasi rangkaian yang selamat untuk kluster sains hayat. Kubah yang sama turut akan menempatkan kemudahan latihan kriket berprestasi tinggi seluas 30,000 kaki persegi yang dikendalikan oleh syarikat sukan global DriveFITT. Kemudahan itu dijangka mengintegrasikan teknologi biomekanik dan pemulihan terkini untuk meningkatkan prestasi atlet serta melatih serta membimbing generasi baharu pemain boling pantas West Indies.

Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Mia Amor Mottley, SC, MP, menyatakan bahawa Barbados komited untuk menyediakan infrastruktur, pelaburan dan pengawasan yang diperlukan bagi merealisasikan apa yang beliau nyatakan sebagai sebuah ‘projek transformasi’ untuk negara ini. Beliau menjelaskan bahawa “melangkaui pembangunan infrastruktur, EarlyHealth City Barbados akan memacu penciptaan pekerjaan dan membangunkan bakat saintifik serta teknikal tempatan, sekali gus membolehkan rakyat Barbados memainkan peranan utama dalam membangunkan sebuah industri baharu. Ia merupakan batu asas masa depan ekonomi Barbados, dengan mengintegrasikan inovasi dan pengeluaran farmaseutikal secara langsung ke dalam asas perindustrian negara.”

Dr. Dan A. Renout, Ketua Pegawai Eksekutif EarlyHealth Group yang menjadi penggerak utama inisiatif ini, menyatakan bahawa “EarlyHealth City Barbados bukan sekadar sebuah tapak pembuatan. Ia adalah sebuah platform transformasi. Dengan menggabungkan piawaian bertaraf dunia serta membangunkan bakat dan inovasi tempatan, kami sedang mewujudkan sebuah ekosistem yang memperkukuh daya tahan rantaian bekalan, menjana pekerjaan berkemahiran dan menghubungkan Caribbean dengan industri farmaseutikal global.”

Apabila siap kelak, EarlyHealth City Barbados akan menjadi tuan rumah kepada komuniti profesional melebihi 1,000 orang, menawarkan kemudahan kesihatan, restoran dan ruang kerja kolaboratif yang mencerminkan gaya hidup moden serta lestari. Kesemua kemudahan ini akan membentuk hab sains hayat utama Caribbean.

Menteri Kanan yang Menyelaras Sektor Produktif merangkap Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, Yang Berhormat Kerrie Symmonds, memuji EarlyHealth City Barbados sebagai contoh terbaik diplomasi komersial pada tahap tertinggi. Beliau menekankan peranan penting yang dimainkan oleh Kedutaan Barbados di Emiriah Arab Bersatu dan Duta Besar, Yang Berbahagia Dr. Annalee C. Babb, dalam membantu EHG membangunkan beberapa cadangan nilai kritikal untuk negara tersebut, yang akhirnya membawa kepada cadangan penubuhan bandar sains hayat ini.

Menteri Inovasi, Industri, Sains dan Teknologi, Senator Yang Berhormat Jonathan Reid, menyatakan bahawa “Barbados sedang mengambil langkah tegas untuk menyertai barisan negara yang menerajui inovasi sains hayat dan farmaseutikal, sekali gus membina asas bagi pertumbuhan ekonomi mampan dan daya saing global.” Beliau turut memuji Export Barbados, Pengerusinya Encik Dodridge Miller serta Ketua Pegawai Eksekutifnya Encik Mark Hill atas daya cipta dan pandangan jauh mereka, bukan sahaja dalam menerajui konseptualisasi Barbados sebagai hab serantau bagi sektor sains hayat global, tetapi juga dalam mereka bentuk bangunan ikonik yang menurut beliau mampu menjadi prototaip bagi pendekatan baharu dalam pembuatan farmaseutikal berteknologi tinggi.

Perihal EarlyHealth Group

EarlyHealth Group ialah syarikat global dalam bidang perkhidmatan farmaseutikal dan sains hayat yang menyokong aktiviti pembuatan, kajian klinikal serta capaian pasaran di lebih 60 buah negara. Kumpulan ini bekerjasama dengan pengeluar, institusi penyelidikan dan kerajaan untuk memperluas akses kepada penjagaan kesihatan melalui penyelesaian menyeluruh yang mematuhi piawaian peraturan di setiap peringkat rantaian nilai.

Perihal Export Barbados

Export Barbados (BIDC) ialah perusahaan milik kerajaan yang memacu perindustrian dan pertumbuhan eksport Barbados. Agensi ini membangunkan infrastruktur, menyokong inovasi serta bekerjasama dengan syarikat global untuk memperkukuh kedudukan Barbados sebagai pengeksport barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing, dengan tumpuan kepada sains hayat, pembuatan dan industri mampan.

