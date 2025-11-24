วางบาร์เบโดสเป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ชีวภาพของแคริบเบียน

บริดจ์ทาวน์ บาร์เบโดส, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Barbados (BIDC) และ EarlyHealth Group (EHG) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อร่วมกันจัดตั้ง EarlyHealth City Barbados ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ด้านเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโลกมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จัดสรรไว้สำหรับนิวตันในโบสถ์คริสต์เชิร์ช คาดว่าโครงการริเริ่มดังกล่าวจะดึงดูดพันธมิตรด้านเภสัชกรรมระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผ่านการผลิตตามสัญญาที่ยั่งยืน และขยายขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการและการวิจัยทางคลินิกในบาร์เบโดสและสำหรับแคริบเบียนในวงที่กว้างขึ้น
EarlyHealth City ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 45 เอเคอร์ จะประกอบไปด้วยโดม 3 หลัง ซึ่งมีพื้นที่การผลิตตามสัญญารวมกว่า 250,000 ตารางฟุต ที่ทุ่มเมให้กับการผลิตของแข็งในช่องปาก ของกึ่งแข็งกึ่งเหลว ของเหลว และชีววัตถุขั้นสูง โดยรวมถึงความสามารถแบบบูรณาการสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ การแปรรูปชีวภาพขั้นต้นและขั้นปลาย และการขยายตัวเต็มรูปแบบไปจนถึงการเปิดตัวเชิงพาณิชย์ภายใต้มาตรฐานแนวทางปฏิบัติการผลิตที่ดี (GMP) ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
EHG ซึ่งเป็นบริษัทด้านบริการเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโลกที่ให้การสนับสนุนด้านการผลิต การศึกษาทางคลินิก และการเข้าถึงตลาดใน 60 ประเทศ ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับลูกค้าจำนวนมากเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ Acarpia Farmaceutici Srl, Bioeq AG, Formycon AG, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) และผู้ผลิตหลายรายที่อยู่ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้
เมืองนี้จะมีโดมแห่งที่สี่ขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย (SOC) ซึ่งได้รับการออกแบบและบริหารจัดการโดยพันธมิตรทางธุรกิจของ EHG และบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และปกป้องข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดในดูไบอย่าง Cyb3r Limited คาดว่า SOC จะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัล จัดการข้อมูลด้านกฎระเบียบ และจัดเตรียมการดำเนินการเครือข่ายที่ปลอดภัยสำหรับคลัสเตอร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดมแห่งเดียวกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ฝึกซ้อมคริกเก็ตประสิทธิภาพสูงขนาด 30,000 ตารางฟุต ซึ่งดำเนินการโดย DriveFITT ที่เป็นบริษัทกีฬาระดับโลกอีกด้วย คาดว่าสถานที่ดังกล่าวจะบูรณาการชีวกลศาสตร์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูที่ล้ำสมัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพทางกีฬา รวมทั้งเพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมนักขว้างลูกรุ่นใหม่ของเวสต์อินดีส์
ผู้ทรงเกียรติ Mia Amor Mottley ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาอาวุโส และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าบาร์เบโดสมุ่งมั่นที่จะจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน และการกำกับดูแลที่จำเป็นเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่ตนเรียกว่า "โครงการเปลี่ยนแปลง" สำหรับเกาะแห่งนี้ เธออธิบายว่า “นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานแล้ว EarlyHealth City Barbados จะผลักดันการสร้างงานและสร้างผู้มีความสามารถดีเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ชาวบาร์เบโดสมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ นี่ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับอนาคตเศรษฐกิจของบาร์เบโดส โดยผนวกนวัตกรรมและการผลิตทางเภสัชกรรมไว้ในฐานอุตสาหกรรมของเราโดยตรง”
ดร. Dan A. Renout ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EarlyHealth Group ผู้เป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังโครงการริเริ่มนี้ กล่าวว่า “EarlyHealth City Barbados เป็นมากกว่าแค่สถานที่ผลิต ที่นี่เป็นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลง การผสมผสานมาตรฐานระดับโลก ตลอดจนการสร้างผู้มีความสามารถดีเยี่ยมและนวัตกรรมในพื้นที่ ทำให้เราสร้างระบบนิเวศที่เสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านอุปทาน สร้างการจ้างงานที่มีทักษะ และเชื่อมโยงแคริบเบียนเข้ากับเภสัชอุตสาหกรรมในระดับโลก”
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว EarlyHealth City Barbados จะรองรับชุมชนที่มีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,000 คน พร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร และพื้นที่ทำงานร่วมกันที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ทันสมัยและยั่งยืน เมื่อรวมกันแล้ว สถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะก่อให้เกิดศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพชั้นนำของแคริบเบียน
ผู้ทรงเกียรติ Kerrie Symmonds รัฐมนตรีอาวุโสผู้ประสานงานภาคการผลิตและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ ได้ยกย่อง EarlyHealth City Barbados ให้เป็นตัวอย่างชั้นนำของการทูตเชิงพาณิชย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด เขาได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญที่สถานทูตบาร์เบโดสในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเอกอัครราชทูต ดร. Annalee C. Babb กำลังช่วยให้ EHG พัฒนาข้อเสนอมากมายที่มีคุณค่าสำคัญสำหรับเกาะแห่งนี้ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสุดยอดเมืองวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามที่เสนอไว้
วุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติ Jonathan Reid รัฐมนตรีกระทรวงนวัตกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้กล่าวว่า “บาร์เบโดสกำลังดำเนินการขั้นตอนที่เด็ดขาดเพื่อก้าวขึ้นเป็นประเทศชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและนวัตกรรมเภสัชกรรม เพื่อสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันระดับโลก” รัฐมนตรีกล่าวชม Export Barbados รวมถึงนาย Dodridge Miller ประธานบริษัท และนาย Mark Hill ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเรื่องความเฉลียวฉลาดและการมองการณ์ไกล ซึ่งไม่เพียงเฉพาะเรื่องการเป็นผู้นำสร้างแนวคิดเกี่ยวกับบาร์เบโดสในฐานะศูนย์กลางระดับภูมิภาคในภาคส่วนวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกแบบอาคารอันเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นที่เขาเชื่อว่าจะสามารถเป็นต้นแบบของแนวทางใหม่ในการผลิตทางเภสัชกรรมขั้นสูงได้อีกด้วย
เกี่ยวกับ EarlyHealth Group
EarlyHealth Group (EHG) เป็นบริษัทด้านเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโลกที่สนับสนุนการผลิต การศึกษาวิจัยทางคลินิก และการเข้าถึงตลาดใน 60 ประเทศ กลุ่มบริษัทร่วมมือกับผู้ผลิต สถาบันวิจัย และรัฐบาล เพื่อทำให้การดูแลสุขภาพเข้าถึงได้ผ่านโซลูชันแบบครบวงจรที่สอดคล้องกับกฎระเบียบตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
เกี่ยวกับ Export Barbados
Export Barbados (BIDC) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกของบาร์เบโดส หน่วยงานนี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างนวัตกรรม และร่วมมือกับบริษัทระดับโลกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับบาร์เบโดสในฐานะผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นที่วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การผลิต และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
