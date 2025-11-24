将巴巴多斯打造为加勒比地区生命科学中心

巴巴多斯布里奇顿, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Barbados（巴巴多斯出口促进局，BIDC）与总部位于阿联酋迪拜的 EarlyHealth Group (EHG) 签署意向书，计划联合在巴巴多斯基督教堂市牛顿区打造“EarlyHealth City Barbados”（巴巴多斯早期健康城）。这一世界级制药与生命科学产业集群项目投资额达 2 亿美元。 该举措预计将吸引众多国际制药合作伙伴入驻，通过可持续的合同制造推动工业化进程，并提升巴巴多斯乃至整个加勒比地区的实验室与临床研究能力。

EarlyHealth City 占地 45 英亩，计划建设三座穹顶式建筑，用于合同制造的总空间面积超 25 万平方英尺，专门用于口服固体制剂、半固体制剂、液体制剂和先进生物制剂的生产。 该园区具备一体化生产能力，涵盖细胞培养、上下游生物工艺，且所有生产流程均符合美国和欧盟的良好生产规范 (GMP) 标准，可实现全面规模化落地。

EHG 是一家全球性制药服务与生命科学企业，业务覆盖 60 个国家和地区，提供生产制造、临床研究及市场准入等支持。目前，该公司已与多家客户签署谅解备忘录，合作方包括 Acarpia Farmaceutici Srl、Bioeq AG、Formycon AG、Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)，以及多家亚洲、欧洲和南美洲的制造企业。

EarlyHealth City 还将建设第四座穹顶建筑，内设安全运营中心 (SOC)。该中心由 EHG 的业务合作伙伴、迪拜发展速度最快的网络安全与数据保护企业——Cyb3r Limited 负责设计与运营。 安全运营中心将配备人工智能驱动的网络安全与数据分析基础设施，旨在保护数字资产、管理监管数据，并为整个生命科学产业集群提供安全的网络运营服务。 此外，这座穹顶建筑内还将设有一个占地达 3 万平方英尺的高性能板球训练场地，由全球体育公司 DriveFITT 运营。 该场地有望整合尖端生物力学技术与康复技术，以提升运动员竞技水平，培养西印度群岛的新一代快速投球手。

巴巴多斯总理 Mia Amor Mottley 阁下（法学博士、议员）表示：巴多斯致力于提供该项目所需的基础设施、投资支持和监管保障，将其打造为推动本国发展的“转型项目”。 她指出：“除兴建基础设施外，EarlyHealth City Barbados 还将创造就业岗位，培养本土科技人才，让巴巴多斯人在新兴产业发展中发挥核心作用。 将制药创新与生产直接融入本国产业基础，这是巴巴多斯经济未来的基石。”

作为该项目的核心推动者，EHG 首席执行官 Dan A. Renout 博士认为：“‘EarlyHealth City Barbados 不仅是一个生产基地， 更是一个变革平台。 通过整合世界级标准、培养本土人才与创新能力，我们正在构建一个生态系统，它将增强供应链韧性、创造高技能就业机会，并推动加勒比地区与全球制药产业对接。”

EarlyHealth City Barbados 建成后，将汇聚 1000 余名专业人才，配套建设康养设施、餐厅和协作式办公空间，呈现现代化、可持续的生活方式。 这些设施将共同助力该园区成为加勒比地区首屈一指的生命科学中心。

负责协调巴巴多斯生产部门的高级部长兼外交与外贸部长 Kerrie Symmonds 阁下称赞：EarlyHealth City Barbados 是商业外交的典范。 他提到，巴巴多斯驻阿联酋大使馆及其大使 Annalee C. Babb 博士阁下发挥了关键作用，她协助 EHG 为巴巴多斯制定多项重要价值方案，最终促成了这座生命科学城的规划。

巴巴多斯创新、工业、科学与技术部长兼参议员 Jonathan Reid 阁下表示：“巴巴多斯正采取果断措施，力图跻身生命科学与制药创新领先国家行列，为可持续经济增长与打造全球竞争力奠定基础。” 他高度赞扬巴巴多斯出口促进局及其主席 Dodridge Miller 先生、首席执行官 Mark Hill 先生的创新精神与远见卓识，评价他们不仅推动巴巴多斯成为全球生命科学领域区域中心的理念落地，还设计了一座标志性建筑。部长认为，该建筑可作为高端制药制造新模式的范本。

关于 EarlyHealth Group

EarlyHealth Group (EHG) 是一家全球性医药服务与生命科学公司，业务覆盖60个国家/地区，提供生产制造、临床研究及市场准入支持。 集团与生物制药企业、研究机构及政府合作，通过覆盖整个价值链的合规端到端解决方案，推动医疗保健服务的普及。

关于巴巴多斯出口促进局

巴巴多斯出口促进局 (BIDC) 是国有企业，负责推动本国工业化进程与出口增长。 该局致力于基础设施建设、支持创新发展，并与全球企业合作，提升巴巴多斯在商品与服务出口领域的竞争力，重点聚焦生命科学、制造业及可持续产业。

