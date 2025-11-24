致力將巴巴多斯打造成為加勒比海生命科學樞紐

橋鎮，巴巴多斯, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Barbados（BIDC）與總部位於阿聯酋杜拜的 EarlyHealth Group（EHG）簽訂了一份意向書，雙方將攜手興建 EarlyHealth City Barbados，這是一項投資達 2 億美元的世界級製藥和生命科學產業園區群，選址位於基督堂區的紐頓鎮（Newton, Christ Church）。 該項計劃預料將吸引國際的製藥合作夥伴，透過可持續的合約製造推動工業化發展，並且擴大巴巴多斯以至整個加勒比海地區的實驗室及臨床研究能力。

EarlyHealth City 佔地 45 英畝，將擁有三座圓頂建築，總面積超過 25 萬平方英尺的合約製造空間，專門生產口服固體製劑、半固體製劑、液體製劑和先進生物製劑， 當中包括細胞培養、上游和下游生物加工，以及符合美國與歐盟生產質量管理規範（GMP）標準的全面商業化生產能力。

EHG 是一家全球製藥服務及生命科學公司，在 60 個國家及地區為生產、臨床研究和市場准入提供支援。該公司已經與多位客戶簽訂了合作備忘錄（MOU），當中包括 Acarpia Farmaceutici Srl、Bioeq AG、Formycon AG、Swedish Orphan Biovitrum（SOBI），以及多家來自亞洲、歐洲及南美洲的製造商。

該園區將增設第四座圓頂建築，內設安全營運中心 (Security Operations Centre，簡稱 SOC)，由 EHG 的商業合作夥伴、杜拜發展最迅速的網絡安全及資料保護公司 Cyb3r Limited 設計和管理。 安全營運中心預料將配備以人工智能驅動的網絡安全及資料分析基礎設施，目的在於保障數碼資產、處理監管數據，並且為生命科學區群提供安全穩妥的網絡營運。 同一座圓頂建築內亦將設有一處佔地 30,000 平方英尺的高性能板球訓練中心，由全球體育運動公司 DriveFITT 負責營運， 預計該訓練中心將整合尖端的生物力學和復原技術，以提升運動員的表現，並且為西印度群島地區訓練及培育新一代的快速投手。

身兼資深大律師及國會議員的巴巴多斯總理 Mia Amor Mottley 指出，巴巴多斯承諾提供必要的基礎設施、投資及監督機制，以實現她形容對該島國「具有變革性意義的項目」。 她解釋：「除基礎設施外，EarlyHealth City Barbados 亦將推動創造就業，培養本地科學與技術人才，令巴巴多斯人民能在發展新產業時發揮核心作用。 這是巴巴多斯經濟未來的基石，將醫藥創新與生產直接融入我們的工業基礎中。」

EarlyHealth Group 的行政總裁 Dan A. Renout 博士是這項計劃背後的主要推手，他指出：「EarlyHealth City Barbados 不僅是製造基地， 更是一個轉型平台， 透過融合世界一流標準，培育本地人才和創新能力，我們現正建立一個生態系統，藉此加強供應的強韌性，創造高技能的職位，並且將加勒比海地區與全球製藥行業連成一線。」

建設完成後，EarlyHealth City Barbados 將成為一個可容納超過 1,000 名專業人士的社區，提供健康設施、餐飲食肆和協作工作空間，體現現代化及可持續發展的生活方式。 有了這些設施，加勒比海地區將成為首屈一指的生命科學樞紐。

負責協調生產行業的國務資政暨外交及外貿部長 Kerrie Symmonds 讚揚 EarlyHealth City Barbados 是商業外交的典範。 他指出，巴巴多斯駐阿聯酋大使館及其大使 Annalee C. Babb 博士對協助 EHG 為該島國制定一系列關鍵價值主張發揮了關鍵作用，最終促成了擬建的生命科學城計劃。

身兼參議員的創新、工業、科學及技術部長 Jonathan Reid 表示：「巴巴多斯現正採取果斷措施，致力躋身生命科學及製藥創新領域的頂尖國家行列，為可持續經濟增長及全球競爭力奠定基礎。」 部長讚揚了 Export Barbados、該公司主席 Dodridge Miller 先生及行政總裁 Mark Hill 先生的創造力和卓識遠見，他們不僅引領巴巴多斯成為全球生命科學產業地區樞紐的構想，而且設計了一座標誌性建築物，他相信這座建築可作為高端藥物製造新模式的原型。

關於 EarlyHealth Group

EarlyHealth Group（EHG）是一家全球製藥服務及生命科學公司，在 60 個國家及地區為生產、臨床研究和市場准入提供支援。 集團與製造商、研究機構及政府通力合作，透過符合法規的端對端解決方案，涵蓋整個價值鏈，致力讓醫療保健惠澤更多人。

關於 Export Barbados

Export Barbados（BIDC）是一家負責推動巴巴多斯工業化發展及出口增長的國營企業。 該機構致力發展基礎設施、支持創新，並與全球企業合作，以鞏固巴巴多斯作為商品及服務出口國的競爭力，而生命科學、製造業及可持續發展產業均為其關注重點。

