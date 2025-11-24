Tilray dévoile les produits de vapotage Good Supply au Québec avec l’introduction récente des produits de vapotage au Québec

TORONTO, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), un leader mondial des biens de consommation, de l’industrie du cannabis, des boissons et du bien-être, annonce aujourd’hui l’arrivée des produits de vapotage Good Supply au Québec, alors en marge de l’arrivée des produits de vapotage de cannabis légaux au Québec. Les consommateurs québécois pourront désormais se procurer les produits de vapotage Good Supply, reconnus à l’échelle du pays, offerts en cartouches à filetage 510 de 1 g dans les variétés populaires Pineapple Express (Hybride) et Blue Dream (Sativa). Compatibles avec les batteries 510 standards, ces produits seront disponibles soit en succursales ou en ligne.

« L’arrivée des produits de vapotage au Québec marque un moment charnière pour les consommateurs et pour toute l’industrie du cannabis », affirme Blair MacNeil, président de Tilray Canada. « Nous sommes fiers d’offrir des produits de vapotage de haute qualité, entièrement conformes à la réglementation provinciale. »

Les cartouches Good Supply sont produites à partir de distillat de THC et de terpènes de cannabis. Pineapple Express se distingue par ses terpènes dominants - myrcène, humulène et linalol - tandis que Blue Dream combine myrcène, linalol et humulène. Les consommateurs peuvent consulter le site Web du détaillant pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits et leur disponibilité.

À propos de Good Supply

Good Supply est l'une des marques de cannabis les plus renommées au Canada, reconnue comme la numéro 1 pour ses fleurs séchées. Ses pré-roulés, produits de vapotage et concentrés figurent également parmi les produits les plus populaires. Appréciée autant par les consommateurs que par les budtenders, Good Supply est devenue une référence incontournable. Ici, le "bon" est le nouveau "excellent". S'appuyant sur des variétés classiques qui surpassent les attentes, la marque offre une qualité constante et puissante, le tout à des prix accessibles. Explorez des variétés emblématiques, des formats innovants et des saveurs inédites — nous sommes toujours prêts à passer un bon moment.

Pour découvrir davantage sur Good Supply et ses nouveautés, visitez leur site web.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY) est une société internationale de premier plan spécialisée dans les produits de consommation courante et de bien-être, présente au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique latine. Elle s’impose comme une puissance révolutionnaire avec ses produits qui associent cannabis, boissons, bien-être et divertissement, et améliore la qualité de vie grâce à des moments de partage. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour plus d’information sur Tilray Brands, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations exprimées dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (ensemble, « les déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, soumises aux dispositions dites « Safe Harbor » (ou « sphère de sécurité ») instituées par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projette », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions figurant dans les déclarations prospectives de la présente communication. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés concernant nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à commercialiser de nouveaux produits innovants à l’échelle mondiale. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes actuellement méconnus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans la présente communication. Pour obtenir une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray sous formulaire 10-K (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC), déposés auprès de la SEC et disponibles sur EDGAR. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication, et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

