Village Farms lance le premier produit de vapotage de la marque Promenade au Québec

HUNTINGDON, Québec, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Village Farms International, Inc. (Nasdaq : VFF), de concert avec sa filiale québécoise Rose ScienceVie Inc., a annoncé aujourd’hui le lancement du premier produit de vapotage de Promenade, Matin. Cette introduction représente une étape majeure pour le marché québécois du cannabis réglementé, alors que Promenade devient l’une des premières marques à rejoindre la nouvelle catégorie des produits de vapotage de la province.

Bien que des progrès significatifs aient été réalisés pour déplacer les consommateurs du marché illicite vers le marché légal, l’absence d’une catégorie réglementée de produits de vapotage au Québec jusqu’à maintenant a limité l’accès des consommateurs à ce format. On estime qu’environ 21 % des consommateurs de cannabis au Québec se tournaient auparavant vers des sources hors-province, médicales ou non réglementées, dont plusieurs étaient des utilisateurs de produits de vapotage cherchant des produits indisponibles via les canaux réglementés1.

« Tout ce que nous développons commence par l’expérience consommateur », a déclaré Orville Bovenschen, président, Village Farms Cannabis Canadien. « Nous portons une attention minutieuse à chaque détail - qualité, constance, goût - pour nous assurer que chaque produit soit réfléchi et soigneusement conçu. Les produits de vapotage Promenade incarnent cette même philosophie, offrant aux Québécois une gamme de produits fiables, développés avec soin. »

Selon des données récentes commandées par Village Farms Cannabis Canadien, 55 % des consommateurs de cannabis au Québec s’intéressent à l’achat de produits de vapotage via des canaux légaux et réglementés, motivés par une confiance accrue envers la sécurité et la qualité des produits. Avec Promenade Matin, les Québécois peuvent profiter d’une expérience de vapotage de haute qualité répondant aux normes réglementaires et de performance les plus élevées.

Le Québec représente 13 % des ventes nationales de cannabis² et a généré 202 millions de dollars en revenus de cannabis au troisième trimestre de 2025, en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente³. En tant que l’un des plus grands marchés provinciaux du pays, l’entrée du Québec dans la catégorie des produits de vapotage devrait constituer un moteur de croissance majeur pour l’industrie nationale du cannabis.

Pour soutenir cet élan, le produit Promenade Matin a été conçu exclusivement pour le marché québécois. Il combine un mélange équilibré de cannabinoïdes, incluant le THC et le CBG, pour une expérience raffinée et stimulante. Avec ses notes d’agrumes vives et sa finale douce et terreuse, il offre un profil frais et fidèle à la fleur.

Le produit de vapotage Promenade Matin sera offert partout au Québec à compter du 26 novembre 2025.

1 Étude portant sur le vapotage et le cannabis au Québec, Rose ScienceVie & Léger

2 Données nationales HiFyre, septembre 2025

3 Weedcrawler, octobre 2025

À propos de Village Farms International

Village Farms met à profit des décennies d’expertise en agriculture en environnement contrôlé en tant que fournisseur à grande échelle, verticalement intégré, de produits de consommation à base de plantes à forte valeur ajoutée et en forte croissance. L’entreprise a bâti une base solide en tant que principal fournisseur de produits frais pour les épiceries et détaillants à grande surface aux États-Unis et au Canada, mais concentre désormais son expertise agricole sur des occasions de croissance dans les cannabinoïdes à l’international, tout en maintenant une flexibilité stratégique grâce à ses actifs agricoles restants.

Au Canada, sa filiale à part entière Pure Sunfarms est l’une des plus importantes opérations de cannabis au monde (2,2 millions de pieds carrés de production en serre), un producteur à faible coût et l’une des marques les plus vendues et reconnues au pays. L’entreprise possède également 2,6 millions de pieds carrés supplémentaires de capacité de serre au Canada pour de futures expansions, ainsi que 80 % de Rose ScienceVie, une entreprise québécoise chef de file en commercialisation de produits du cannabis.

À l’international, Village Farms cible des marchés émergents de cannabis légal présentant un fort potentiel de croissance. L’entreprise exporte du cannabis médical à partir de son installation certifiée EU GMP vers des marchés tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, Israël, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Elle étend actuellement ses activités d’exportation à de nouveaux pays et clients et réalise des investissements sélectifs dans des actifs de production internationaux. En Europe, sa filiale Leli Holland, détenue à 100 %, détient l’une des 10 licences pour cultiver et distribuer du cannabis récréatif dans le cadre de l’Expérimentation des coffee shops néerlandaise.

Aux États-Unis, sa filiale à part entière Balanced Health Botanicals est l’une des principales marques et plateformes de commerce électronique de CBD et produits dérivés du chanvre. Sous réserve du respect des lois fédérales et étatiques américaines et des règles des bourses, Village Farms prévoit d’entrer sur le marché américain du THC via plusieurs stratégies, en tirant parti de ses actifs en serre situés au Texas (2,2 millions de pieds carrés de capacité existante et 950 acres de terrains vacants pour une expansion future).

Village Farms Clean Energy (VFCE), en partenariat avec la société basé à Atlanta Terreva Renewables, produit du gaz naturel renouvelable à partir des gaz d’enfouissement à son installation Delta RNG. VFCE reçoit des redevances sur tous les revenus générés.

Contact médias :

Danielle Allore

dallore@villagefarms.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16b98f44-fc74-48c4-8551-3d0685d130b0