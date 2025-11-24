Prepare-se para a maior oportunidade do ano: a EZVIZ surpreende as pessoas com ofertas irresistíveis nos produtos inteligentes mais procurados, levando amor e carinho às famílias para dar as boas-vindas ao novo ano

SÃO PAULO, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A EZVIZ nesta época do ano, companheira inteligente favorita do mercado para famílias em todo o mundo, está renovando as casas brasileiras através de ofertas especiais em seus produtos tecnologicos, preparando as famílias para abraçar um novo capítulo da vida inteligente com amor, cuidado e proteção. No espírito caloroso de celebração, é o momento perfeito para recompensar a si mesmo e encantar seus entes queridos com aparelhos inteligentes tão desejados e com grandes descontos, enchendo a casa com segurança inteligente avançada no ano novo.





Para facilitar na hora de decidir os presentes, a EZVIZ apresenta descontos exclusivos nas suas câmaras inteligentes e fechaduras digitais mais populares. Desde receber convidados até monitorar com carinho todos os lugares da casa, a EZVIZ oferece às famílias conexão e tranquilidade onde quer que estejam. As famílias que desejam mais segurança e maior comodidade podem encontrar a opção ideal entre os produtos. Aqui estão alguns destaques imperdíveis:

Câmera interna Wi-Fi C6N com visão panorâmica e inclinação – agora com 20% de desconto

Confie na câmera interna C6N com visão panorâmica e inclinação para cuidar da sua casa quando você estiver fora. Basta colocá-la sobre uma mesa ou montá-la no teto, e a C6N gira sua lente para capturar todo o ambiente com a nitidez de 1080p, garantindo que todos os lugares estejam monitorados. Com detecção de movimento e rastreamento inteligente, os usuários ficarão informados por meio de alertas instantâneos e poderão facilmente verificar a situação por meio da comunicação bidirecional, seja para um rápido “olá” ou para tranquilizar quem estiver no local. Sua visão noturna inteligente captura os minimos detalhes mesmo nos ambientes mais escuros, enquanto o modo de suspensão oferece privacidade e tranquilidade na hora de descansar.

Câmera interna inteligente C1C – agora com 20% de desconto

Compacta e fácil de usar, a Câmera Wi-Fi Inteligente C1C foi feita para caber em qualquer lugar, seja uma prateleira, perto da janela ou ao lado de suas plantas favoritas. Transformando instantaneamente qualquer canto em um local mais inteligente e seguro. É a introdução perfeita ao que uma câmera inteligente pode fazer: permitir que você veja o que é mais importante em 1080p, enviar alertas instantâneos quando um movimento é detectado e permitir verificações rápidas pelo seu telefone sempre que você estiver fora. Simples de configurar e fácil de usar, a C1C traz tranquilidade e uma sensação de conexão para todas as casas.

Câmera Wi-Fi externa com panorâmica e inclinação H8c — agora com 20% de desconto

Uma guarda atenta para áreas externas espaçosas, a câmera inteligente H8c oferece proteção completa para calçadas, jardins, varandas ou qualquer local que seja importante. Com uma lente panorâmica e inclinável, ela mantém uma vigilância atenta de todos os ângulos, transformando áreas amplas em zonas totalmente mointoradas e sem preocupações. Fácil de instalar com seu prático suporte de montagem, a H8c torna a proteção inteligente ao ar livre simples para qualquer pessoa configurar. Com detecção de formas humanas e rastreamento automático através da tecnologia de IA, ela alerta os usuários sobre atividades importantes, foca sua visão nos objetos detectados e defende o local através de uma sirene e holofotes para adicionar uma camada extra de segurança. A proteção nunca é interrompida ou comprometida, seja dia ou noite, faça chuva ou faça sol, graças à visão noturna colorida e certificação à prova de intempéries.

Fechadura Wi-Fi de Sobrepor DL03 Digital – agora com 20% de desconto

Projetada no estilo familiar de fechadura de sobrepor, confiável e amplamente utilizada em todo o Brasil, a DL03 traz uma atualização para a segurança diária com a facilidade da tecnologia inteligente. Sem custo extra em hub adicional, a DL03 se conecta diretamente ao Wi-Fi e permite que os usuários destravem a porta por meio de senhas, em vez de se preocuparem com chaves. A flexibilidade aprimorada vem com segurança, de forma que amigos de confiança possam entrar facilmente por meio de códigos temporários ou desbloqueio remoto pelo aplicativo. Notificando os usuários sobre atividades importantes e bloqueando-se automaticamente após cada fechamento, a DL03 é uma fronteira segura que o faz aproveitar cada entrada e saída de forma inteligente.

Contact:

Charlene Li

lixiaolan15@ezviz.com

Foto : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9eb383e-c60e-4b74-bc47-24ad091f7e3a