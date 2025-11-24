Genetec dévoile les principales tendances de la sécurité physique en 2026

MONTREAL, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, dévoile aujourd’hui ses principales prévisions pour le secteur de la sécurité physique en 2026.

La flexibilité et le libre choix guideront la prochaine phase d’adoption du cloud

En 2026, la conversation autour de l’adoption du cloud continuera de gagner en maturité. Les organisations privilégieront des solutions offrant flexibilité et évolutivité dans les déploiements. Plutôt que d’opter pour un modèle unique, les entreprises évalueront chaque fonction selon des exigences de performance, de coûts et de résidence des données, puis choisiront l’environnement répondant le mieux à leurs besoins opérationnels, qu’il soit sur site, dans le cloud ou hybride.

Les solutions à architecture ouverte offriront aux utilisateurs finaux la liberté de sélectionner les dispositifs et applications qui conviennent le mieux à leurs opérations. Cette approche permettra de prolonger la durée de vie des infrastructures existantes, tout en adoptant des services cloud là où ils apportent le plus de valeur. Les fournisseurs capables d’offrir une gamme complète d’options de déploiement et une forte interopérabilité entre les environnements seront les mieux positionnés pour répondre à ces attentes. À l’inverse des systèmes propriétaires qui limitent les choix et créent une dépendance, les solutions ouvertes offrent une voie plus adaptable, garantissant flexibilité et contrôle à long terme.

L’IA passe de la fascination initiale à l’automatisation intelligente

En 2026, le discours évoluera de l’IA et des LLM vers des solutions concrètes d’automatisation intelligente (AI) permettant de simplifier les flux de travail, d’améliorer la précision et d’aider les équipes à prendre plus rapidement de meilleures décisions. L’AI automatisera davantage les tâches répétitives, renforcera la précision de la surveillance, facilitera la maintenance prédictive et permettra de tirer des informations pertinentes de volumes de données toujours plus importants.

Les utilisateurs chercheront moins la technologie pour la technologie et davantage des fonctionnalités qui améliorent réellement les opérations quotidiennes, telles que la recherche intelligente pour accélérer les enquêtes, réduire le nombre de fausses alarmes et améliorer la connaissance de la situation. En optimisant la réponse et en limitant les tâches manuelles, l’AI permettra aux opérateurs de concentrer leur temps et leur énergie sur les choses importantes et les décisions nécessitant jugement et expertise humaine.

À mesure que le marché gagnera en maturité, les attentes en matière de transparence et de déploiement responsable augmenteront. Les utilisateurs exigeront de la clarté concernant l’utilisation de l’IA, la conception des systèmes et la manière dont les données sont collectées, traitées et protégées. Ils attendront également des fournisseurs qu’ils accordent la priorité à la cybersécurité et veillent à ce que les fonctionnalités d’AI soient déployées de manière sûre, maîtrisée et responsable. Les organisations délaisseront l’innovation pour l’innovation, au profit de résultats concrets, fiables et pertinents, soutenus par l’automatisation intelligente.

La modernisation du contrôle d’accès va s’accélérer

Le contrôle d’accès va rester un investissement prioritaire, les organisations modernisant leurs systèmes et cherchant à maximiser leur retour sur investissement. Son rôle dépasse désormais largement la simple gestion des portes pour contribuer à des objectifs mesurables tels que l’efficacité énergétique, la gestion de l’occupation et l’analyse opérationnelle.

L’adoption du contrôle d’accès en tant que service (ACaaS) s’intensifiera à mesure que les organisations privilégieront des solutions plus simples à maintenir et plus évolutives, et dont les coûts d’exploitation sont plus prévisibles. Les entreprises favoriseront des déploiements hybrides combinant des capacités sur site et cloud. L’unification de l’ACaaS et de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) renforcera encore davantage la visibilité et simplifiera la gestion multisite.

Les identifiants mobiles et la biométrie continueront de transformer la gestion des identités, étant plus pratiques et plus sécurisés et permettant de décentraliser la propriété des données d’identité. Avec la généralisation des portefeuilles mobiles et des technologies à bande ultra-large, les utilisateurs bénéficieront d’une plus grande facilité et flexibilité dans leurs méthodes d’authentification et leur interaction avec les environnements et installations sécurisés.

Des systèmes connectés apporteront plus d’intelligence et d’efficacité aux opérations de sécurité

Dans l’année à venir, le nombre de dispositifs connectés continuera d’augmenter, les organisations intégrant des capteurs IoT, des systèmes de gestion des bâtiments et des appareils intelligents à leurs plateformes unifiées de sécurité et d’opérations. Rassembler ces informations en un seul endroit offrira aux équipes une vision plus claire de ce qui se passe dans l’ensemble de leurs installations et les aidera à réagir plus rapidement et avec davantage d’assurance.

La convergence de l’informatique, des technologies opérationnelles et de la sécurité physique s’accélérera, permettant le partage de données en temps réel et favorisant une prise de décision plus éclairée. Les utilisateurs s’attendront à des plateformes ouvertes et évolutives capables de connecter une large gamme d’appareils de manière sécurisée et d’apporter une valeur à la fois opérationnelle et sécuritaire.

Face à un écosystème technologique de plus en plus complexe, les organisations rechercheront un accompagnement pour déployer les bonnes technologies et les opérer efficacement. Les leaders seront ceux capables d’unifier les dispositifs de manière sécurisée, de proposer des options cloud natives et hybrides, et d’intégrer la cybersécurité et la résidence des données dès la conception.

