CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-17
|FR0010483768
|EUR
|2591
|31,068954
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-18
|FR0010483768
|EUR
|2576
|29,247242
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-19
|FR0010483768
|EUR
|5720
|28,873997
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-20
|FR0010483768
|EUR
|2337
|28,865370
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-21
|FR0010483768
|EUR
|5279
|28,042592
|XPAR
