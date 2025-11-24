Baltic Horizon Fond portfelli hindamine: esialgsed tulemused

Baltic Horizon Fondi (fond) on saanud sõltumatu kinnisvarahindaja poolt läbi viidud portfelli hindamise esialgsed tulemused. Vastavalt esialgsele hinnangule on Baltic Horizon Fondi portfelli õiglane väärtus 208,7 miljonit eurot (kajastatud vahearuandes seisuga 30.september 2025.a: 228,3 miljonit eurot) .

Fondivalitseja teostab hindamismudelite ülevaatuse ning avalikustab lõpliku hinnangu koos fondi osaku puhasväärtuse avalikustamisega seisuga novembri lõpp 2025. Hindamiste kokkuvõte avaldatakse seejärel ka fondi kodulehel.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

