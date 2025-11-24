Dėl savų akcijų supirkimo

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – Bendrovė) valdyba, atsižvelgdama į tai, kad Bendrovėje yra sudarytas rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaudamasi 2025 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė vykdyti Bendrovės paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų supirkimą per Nasdaq CSD SE.
AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcijų supirkimo sąlygos:
- Akcijų įsigijimo pradžia: 2025 m. lapkričio 26 d.
- Akcijų įsigijimo pabaiga: 2025 m. gruodžio 3 d.
- Maksimalus superkamų akcijų kiekis: 1 000 000 vnt.
- Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina: 2 400 000 eurų
- Akcijų įsigijimo kaina: 2,40 euro už 1 akciją
Pavedimai parduoti Bendrovei akcijas priimami ir kaupiami visą akcijų supirkimo laikotarpį. Jei akcijų pasiūlos kiekis viršys maksimalų įsigyjamų akcijų skaičių, visų pardavėjų pateiktų akcijų kiekis bus proporcingai mažinamas.
Papildoma informacija:
Arnas Matuzas
Teisės skyriaus vadovas
El. paštas: a.matuzas@zpienas.lt