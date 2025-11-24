Prepárense para la mejor temporada del año: EZVIZ sorprende con ofertas irresistibles en productos inteligentes muy populares , llevando amor y cuidado a las familias para dar la bienvenida al nuevo año

BOGOTÁ, Colombia, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En estas fiestas, EZVIZ, el compañero inteligente preferido por familias de todo el mundo, renueva los hogares con sus dispositivos llenos de funciones a precios especiales, preparando a las familias para que den la bienvenida a una nueva etapa de vida inteligente marcada con amor, cuidado y protección. En el cálido espíritu de dar y celebrar, es el momento perfecto para darse un regalos y sorprender a sus seres queridos con esos dispositivos inteligentes tan esperados aprovechando grandes descuentos. Asi los hogares inteligentes se llenan deseguridad inteligente avanzada que prolonga el tiempo precioso en familia, comodidad y cuidado en el nuevo año.

Para facilitar la búsqueda de regalos, EZVIZ presenta descuentos exclusivos en sus cámaras y cerraduras inteligentes más populares. Desde dar la bienvenida a los invitados en la puerta hasta vigilar con cariño cada rincón del interior de hogar, EZVIZ ofrece a las familias una sensación de conexión y tranquilidad estén donde estén. Para los hogares que deseen mejorar la seguridad y la comodidad de acceso, la marca ofrece opciones ideales en su portafolio. Estos son algunos de los productos imprescindibles:

Cámara Wi-Fi H80x con doble giro e inclinación: $ 550.392, antes $ 639.990

La noche no tiene nada que hacer frente a la impresionante claridad a todo color de la H80x. Imagínate llegar a tucasa después del anochecer: la H80x ilumina instantáneamente la escena con una impresionante claridad 4K, revelando detalles que las cámaras normales dejan en la sombra. Sabe instintivamente si se trata de una persona que pasa por allí o de un auto que entra, y hace zoom suavemente y sigue la acción para que no se pierda nada. Y cuando haya terminado de revisar, con un solo toque volverá a la vista preestablecida. Con su amplia cobertura panorámica, ningún visitante no deseado podrá colarse sin ser visto, y si alguien lo intenta, la sirena y las luces estroboscópicas se activarán para ahuyentarlo antes de que empiecen los problemas.

Cámara Wi-Fi H7c de doble lente con rotación horizontal y vertical: ahora por $ 294.971, antes $ 342.990

La H7c Dual 2K+ ofrece una forma completamente nueva de ver tu hogar, con unlente que recorre la habitación como un vigilante discreto y otro que hace zoom como un narrador que captura cada detalle importante. Te permite ver todo el espacio vital mientras vigilas de cerca la cuna de tu bebé, tu mascota jugando o ese lugar que siempre quieres controlar. Cuando alguien entra, la cámara se activa y sigue la acción con fluidez, para que no te pierdas ni un detalle. La noche se ve más clara con la visión a todo color, y las alertas sonoras se activan cuando algo suena raro. Inteligente, cálida y maravillosamente atenta, la H7c Dual 2K⁺ no solo vigila tu hogar. Le da vida.

Cerradura inteligente con huella digital DL05: ahora por $ 598.500, antes $ 630.000.

La DL05 proporciona seguridad y cuidado de la forma más familiar para los usuarios, y convierte cada toque de la manija en una cálida bienvenida a casa. Solo tienes que agarrar la manija al acercarte, el escáner reconoce las huellas dactilares de los usuarios en un segundo y la puerta se abre automáticamente, por lo que cualquier preocupación por olvidar o perder la llave desaparece. La comodidad se extiende a todas las situaciones, desde los padres que entran con contraseñas o llaves Bluetooth para los invitados inesperados que acceden mediante el desbloqueo remoto de la aplicación. Además, las notificaciones en tiempo real le mantienen informado de cada entrada y salida, con registros detallados de los eventos disponibles cuando se conecta a las cámaras EZVIZ. Incluso durante los cortes de energía, la DL05 sigue siendo fiable gracias a sus opciones de suministro de energía de emergencia, lo que garantiza que tu hogar siga siendo accesible y seguro en todo momento.

