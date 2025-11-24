JCDecaux : Déclaration des transactions sur actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, le 24 novembre 2025
La déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 21 novembre 2025 a été adressée à l’Autorité des Marchés Financiers le 24 novembre 2025. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.jcdecaux.com. (Investisseurs / Informations réglementées / Rachat d’actions)
Pour plus d’informations, merci de contacter :
Rémi GRISARD
Responsable des Relations Investisseurs
Sainte-Apolline
78378 Plaisir Cedex
France
Tel : +33 (0)1 30 79 79 93
Email : remi.grisard@jcdecaux.com
Chiffres clés de JCDecaux
- Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros
- N°1 mondial de la communication extérieure
- Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays
- 1 091 811 faces publicitaires dans le monde
- Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants
- 12 026 collaborateurs
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60
- La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°
- JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis
- 1ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100
- Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
- N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)
- N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)
- N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)
Pour plus d’information : www.jcdecaux.com.
