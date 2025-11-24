Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 novembre au 21 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 novembre au 21 novembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/11/2025FR0000062234 511322,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/11/2025FR0000062234 181322,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/11/2025FR0000062234 61322,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/11/2025FR0000062234 21322,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/11/2025FR0000062234 81320,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/11/2025FR0000062234 21324,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/11/2025FR0000062234 191318,5263CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/11/2025FR0000062234 551312,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84919/11/2025FR0000062234 561362,1429XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84919/11/2025FR0000062234 191362,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84919/11/2025FR0000062234 91362,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84919/11/2025FR0000062234 21362,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84920/11/2025FR0000062234 101356,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84920/11/2025FR0000062234 241356,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84920/11/2025FR0000062234 31356,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84920/11/2025FR0000062234 661357,0303XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/11/2025FR0000062234 241314,1667CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/11/2025FR0000062234 31312,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/11/2025FR0000062234 701319,4286XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/11/2025FR0000062234 101312,0000AQEU
   TOTAL 4571334,8928 


