COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 novembre au 21 novembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/11/2025
|FR0000062234
|51
|1322,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/11/2025
|FR0000062234
|18
|1322,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/11/2025
|FR0000062234
|6
|1322,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/11/2025
|FR0000062234
|2
|1322,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/11/2025
|FR0000062234
|8
|1320,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/11/2025
|FR0000062234
|2
|1324,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/11/2025
|FR0000062234
|19
|1318,5263
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/11/2025
|FR0000062234
|55
|1312,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|19/11/2025
|FR0000062234
|56
|1362,1429
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|19/11/2025
|FR0000062234
|19
|1362,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|19/11/2025
|FR0000062234
|9
|1362,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|19/11/2025
|FR0000062234
|2
|1362,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|20/11/2025
|FR0000062234
|10
|1356,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|20/11/2025
|FR0000062234
|24
|1356,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|20/11/2025
|FR0000062234
|3
|1356,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|20/11/2025
|FR0000062234
|66
|1357,0303
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/11/2025
|FR0000062234
|24
|1314,1667
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/11/2025
|FR0000062234
|3
|1312,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/11/2025
|FR0000062234
|70
|1319,4286
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/11/2025
|FR0000062234
|10
|1312,0000
|AQEU
|TOTAL
|457
|1334,8928
Pièce jointe