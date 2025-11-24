COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025-2026

NACON

Communiqué de presse

Lesquin, 24 novembre 2025 - 18h00

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025-2026 :

EBITDA À 33,6 M€ EN HAUSSE DE 18,7%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE 4,2 M€ EN PROGRESSION DE 30,4%

CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ATTENDUE SUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE

NACON (ISIN FR0013482791) annonce ce jour ses résultats semestriels consolidés (période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025) pour l’exercice 2025-2026, examinés par le Conseil d’Administration en date du 24 novembre 2025. Les procédures d’examen limité par les commissaires aux comptes sont en cours, le rapport d’examen limité des Commissaires aux Comptes sera émis lors de la publication du rapport financier semestriel.

Consolidés en M€ IFRS 1er semestre

2025-2026 1er semestre

2024-2025 Var. Chiffre d’affaires (IFRS) 78,1 77,0 +1,4% Marge Brute

En % du CA 54,4

69,7% 50,7

65,8% +7,4% EBITDA

En % du CA 33,6

43,1% 28,3

36,8% +18,7% Résultat opérationnel

En % du CA 4,2

5,3% 3,2

4,1% +30,4% Résultat financier



(2,5)



(2,3) Résultat avant impôt

En % du CA 1,7

2,1% 0,9

1,2% +80,2% Impôt sur les Résultats 0,9 1,3 Résultat net de la période

En % du CA 2,5

3,3% 2,2

2,8% +16,2%





Forte croissance de la rentabilité opérationnelle

NACON réalise, sur le 1er semestre 2025-2026, un chiffre d’affaires de 78,1 M€. L’activité « Jeux » contribue pour 56,4 M€, l’activité́ « Accessoires » pour 19,8 M€ et les « autres activités » pour 1,8 M€.

Le taux de marge brute évolue à nouveau très favorablement (+3,9 points) pour représenter 69,7% du chiffre d’affaires sur le semestre.

L’Ebitda de la période progresse de 18,7% à 33,6 M€ permettant au taux d’Ebitda sur chiffre d’affaires de croître de 6,3 points à 43,1%.

Le résultat opérationnel, malgré une hausse des amortissements des immobilisations liée à Test Drive UnlimitedTM, ressort à 4,2 M€, en hausse de 30,4% et représente 5,3% du chiffre d’affaires (+1,2 point).

Le résultat financier hors change s’établit à -2,7 M€ contre -2,4 M€ l’an dernier, le taux moyen actuel des emprunts bancaires reste stable à 3%.

Au 30 septembre 2025, les capitaux propres de NACON s’établissent à 285,8 M€ contre 284,4 M€ au 31 mars 2025.

Les disponibilités s’élèvent à 16,5 M€. La dette nette, hors IFRS 16 et earn out, ressort à 116,2 M€.

La capacité d’autofinancement dégagée sur la période atteint 29,9 M€ contre 26.2 M€ sur l’exercice précédent, les Capex sont stables à 40,1 M€.

À date, 41 jeux sont en cours de développement, pour une valeur immobilisée de 128,1 M€.

2025-2026 : Croissance de l’activité et du résultat opérationnel

Après une actualité éditoriale déjà soutenue au 1er semestre, le line up du deuxième semestre 2025-2026 comprend la sortie de plusieurs jeux dans les catégories « Aventure », « Sport » et « Racing » :

Styx: Blades of Greed TM , Edge of Memories TM et GreedFall II TM

et Cricket26 TM .

. RennsportTM, Gear-Club UnlimitedTM ainsi que les saisons 5 & 6 de Test Drive Unlimited: Solar CrownTM.





Le Back Catalogue devrait maintenir un bon niveau d’activité, son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice devrait ainsi être du même ordre que celui réalisé́ sur l’exercice 2024-2025.

Concernant l’activité́ Accessoires, NACON pourra s’appuyer sur sa solide gamme de manettes ainsi que sur ses accessoires SwitchTM2 qui bénéficient de l’excellent démarrage de la console. Le semestre verra également la sortie du 1er casque nouvelle génération RIG R5 PRO HS, au rapport qualité/prix sans équivalent.

Aux USA, malgré un environnement qui reste complexe, NACON anticipe une amélioration au regard des signes de reprise déjà enregistrés sur le mois d’octobre.

Fort d’un positionnement sur deux métiers complémentaires, d’une actualité éditoriale fournie sur l’ensemble de l’exercice et des différentes nouveautés dans l’activité́ Accessoires, NACON est confiant dans sa capacité à générer une croissance forte sur l’exercice 2025-26.

Prochains rendez-vous :

Réunion SFAF, résultats semestriels 2025-2026, le 25 novembre 2025 à 11h00

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025-2026, le 19 janvier 2026, après Bourse





