COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025-2026

Bigben

Communiqué de presse

Lesquin, 24 novembre 2025, 18h00

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025-2026 :

EBITDA À 36,5 M€ EN HAUSSE DE 17,5%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE 4,7 M€ EN PROGRESSION DE 24,7%

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS DU GROUPE

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour ses résultats semestriels consolidés (période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025) pour l’exercice 2025-2026 examinés par le Conseil d’Administration en date du 24 novembre 2025. Les procédures d’examen limité par les commissaires aux comptes sont en cours, le rapport d’examen limité des Commissaires aux Comptes sera émis lors de la publication du rapport financier semestriel.

Consolidés en M€ IFRS 1er semestre

2025-2026 1er semestre

2024-2025 Var. Chiffre d’affaires (IFRS) 135,4 135,9 -0,3% Marge Brute

En % du CA 73,5

54,3% 69,5

51,2% +5,8% EBITDA

En % du CA 36,5

27,0% 31,1

22,9% +17,5% Résultat opérationnel

En % du CA 4,7

3,5% 3,8

2,8% +24,7% Résultat financier



(1,2)



0 Résultat courant avant impôt

En % du CA 3,4

2,5% 3,7

2,8% -8,1% Impôt sur les Résultats (0,2) (0,6) Résultat net de la période

En % du CA 3,7

2,7% 4,4

3,2% -16,3%





Progression de la rentabilité opérationnelle

Le Groupe BIGBEN réalise sur le 1er semestre 2025-2026 un chiffre d’affaires de 135,4 M€. NACON contribue à hauteur de 78,1 M€ et BIGBEN – Audiovidéo/Telco affiche une activité de 57,4 M€.

Le taux de marge brute progresse de 3,1 points par rapport à l’an dernier et s’établit à 54,3%. NACON et BIGBEN – Audio-Vidéo/Telco contribuent conjointement à cette progression.

L’Ebitda s’élève à 36,5 M€ en hausse de 17,5% par rapport à la même période de 2024-2025 permettant au taux d’Ebitda sur chiffre d’affaires de gagner près de 4 points et représenter 27% du chiffre d’affaires.

Le résultat opérationnel à 4,7 M€ intègre une augmentation de 4,5 M€ des amortissements des immobilisations à 31,8 M€ liés notamment à Test Drive UnlimitedTM

Le résultat financier s’établit à -1,2 M€, il intègre un gain de change d’1,0 M€.

Analyse des performances opérationnelles par secteur d’activité

NACON-GAMING BIGBEN – AUDIOVIDÉO/TELCO Consolidés en M€ IFRS S1 2025-26 S1 2024-25 Var. S1 2025-26 S1 2024-25 Var. Chiffre d’affaires 78,1 77,0 +1,4% 57,4 58,9 -2,5% Marge Brute 54,4 50,7 +7,4% 19,1 18,8 +1,4% En % du CA 69,7% 65,8% 33,3% 32,0% EBITDA 33,6 28,3 +18,7% 2,9 2,8 +4,9% En % du CA 43,1% 36,8% 5,0% 4,7% Résultat opérationnel 4,2 3,2 +30,4% 0,5 0,6 -7,3% 5,3% 4,1% 0,9% 1,0%

NACON

NACON réalise, sur le 1er semestre 2025-2026, un chiffre d’affaires de 78,1 M€. L’activité « Jeux » contribue pour 56,4 M€, l’activité́ « Accessoires » pour 19,8 M€ et les « autres activités » pour 1,8 M€.

Le taux de marge brute évolue à nouveau très favorablement (+3,9 points) pour représenter 69,7% du chiffre d’affaires sur le semestre.

L’Ebitda de la période progresse de 18,7% à 33,6 M€ permettant au taux d’Ebitda sur chiffre d’affaires de croître de 6,3 points à 43,1%.

Le résultat opérationnel, malgré une hausse des amortissements des immobilisations liée à Test Drive UnlimitedTM, ressort à 4,2 M€, en hausse de 30,4% et représente 5,3% du chiffre d’affaires (+1,2 point).

Le résultat financier hors change s’établit à -2,7 M€ contre -2,4 M€ l’an dernier, le taux moyen actuel des emprunts bancaires reste stable à 3%.

BIGBEN – Audio-Video/Telco réalise un chiffre d’affaires de 57,4 M€ contre 58,9 M€. Les Accessoires Mobiles s’établissent à 46,4 M€ et l’activité Audio-video réalise un chiffre d’affaires de 11,0 M€.

Le taux de marge brute bénéficie de la stratégie d’offre premium de la marque FORCE et représente 33,3% du chiffre d’affaires contre 32,0% au 1er semestre 2024-2025.

Le résultat opérationnel prend en compte un montant d’amortissement des immobilisations de 2,4 M€ contre 2,2 M€ et s’établit à 0,5 M€, stable par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Après prise en compte d’un résultat financier positif de 1,3 M€ et d’une charge d’impôt de 0,7 M€, le résultat net ressort à 1,1 M€ sur le semestre.

Bilan consolidé au 30 septembre 2025

Au 30 septembre 2025, les capitaux propres du Groupe BIGBEN s’établissent à 340,9 M€.

La trésorerie disponible s’élève à 23,8 M€.

L’endettement net ressort à 183,3 M€ et comprend la dette obligataire BIGBEN valorisée à 58,4 M€ dans les comptes consolidés.

La capacité d’autofinancement s’établit sur la période à 33,4 M€.

Refinancement de l’emprunt obligataire échangeable en actions Nacon

La société BIGBEN INTERACTIVE rappelle que l’emprunt obligataire sous forme d’obligations échangeables en actions de la société NACON arrivera à échéance en février 2026. A cette date, le montant à rembourser aux porteurs d’obligations s’élèvera à un montant maximum de 59,1 M€.

La société BIGBEN INTERACTIVE a obtenu un accord de refinancement auprès d’un pool de prêteurs d’un montant de 43M€ via la mise en place d’un contrat de crédit sécurisé par des sûretés usuelles pour ce type de financement, remboursable sur une période de 6 ans.

Perspectives pour l’ensemble de l’exercice

NACON

Après une actualité éditoriale déjà soutenue au 1er semestre, le line up du deuxième semestre 2025-2026 comprend la sortie de plusieurs jeux dans les catégories « Aventure », « Sport » et « Racing » :

Styx: Blades of Greed TM , Edge of Memories TM et GreedFall II TM

et Cricket26 TM .

. RennsportTM, Gear-Club UnlimitedTM ainsi que les saisons 5 & 6 de Test Drive Unlimited: Solar CrownTM.





Le Back Catalogue devrait maintenir un bon niveau d’activité, son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice devrait ainsi être du même ordre que celui réalisé́ sur l’exercice 2024-2025.

Concernant l’activité́ Accessoires, NACON pourra s’appuyer sur sa solide gamme de manettes ainsi que sur ses accessoires SwitchTM2 qui bénéficient de l’excellent démarrage de la console. Le semestre verra également la sortie du 1er casque nouvelle génération RIG R5 PRO HS, au rapport qualité/prix sans équivalent.

Aux USA, malgré un environnement qui reste complexe, NACON anticipe une amélioration au regard des signes de reprise déjà enregistrés sur le mois d’octobre.

BIGBEN AUDIO-VIDÉO/TELCO

Dans un marché du smartphone qui devrait rester atone, Bigben Telco bénéficie du succès des gammes Force pour l’iPhone17 et poursuit sa stratégie de diversification des canaux de distribution et d’extension de ses gammes avec le lancement de nouveaux produits Force Play et Force Power.

L’activité Audio/Vidéo devrait connaître un deuxième semestre plus dynamique grâce au Black Friday et aux fêtes de fin d’année propices aux gammes audio enfants qui connaissent un grand succès. (gamme Epok, Baladeur cassette)

Perspectives 2025-2026

Fort de son positionnement sur ses deux métiers complémentaires, BIGBEN réaffirme sa trajectoire de croissance pour l’année en cours.

Prochains rendez-vous :

Réunion SFAF, résultats semestriels 2025-2026, le 25 novembre 2025 à 11h00

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025-2026, le 19 janvier 2026, après Bourse





CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2024-25 : 288 M€











EFFECTIF

Plus de 1 300 collaborateurs











INTERNATIONAL

36 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





Pièce jointe