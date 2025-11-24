NANOBIOTIX fait le point sur sa trésorerie et son activité opérationnelle du troisième trimestre 2025 et partage des perspectives cliniques pour 2026

Base financière posée dans la perspective d’une autonomie financière et d’une croissance à long-terme via la finalisation de l’accord de financement non-dilutif de partage de redevances (royalty financing) avec HeathCare Royalty (« HCRx ») pour un montant pouvant atteindre 71 millions de dollars américains.

Progrès dans le programme de développement global de JNJ-1900 (NBTXR3) avec notamment les premières données de Phase 1 dans le cancer de l’œsophage, une étude sponsorisée par le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas (MD Anderson).

Achèvement du transfert de sponsorship de NANORAY-312 à Johnson & Johnson dans la majorité des pays.

Progrès avec la plateforme de nanoprimer Curadigm avec la mise en place d’une dynamique de collaborations externes et de création d’un portefeuille interne.

Nouvelles données d’études cliniques de Phase 1 menées par Nanobiotix ou MD Anderson, en cours ou terminées, évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) dans le mélanome, le cancer du poumon pouvant être réirradié, le cancer du pancréas et le cancer de l’œsophage attendues en 2026.

20,4 millions d’euros en trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2025.

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, annonce aujourd’hui une mise à jour de ses progrès opérationnels et sa position de trésorerie pour le troisième trimestre 2025 ainsi que les perspectives de mises à jour de données cliniques provenant d’études sponsorisées par Nanobiotix ou le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas (MD Anderson) attendues pour l’année 2026 et annonce le closing de de l’accord de financement non-dilutif de partage des redevances avec HCRx.

Faits marquants opérationnels

Établissement d’une base pour une autonomie financière et une croissance à long terme Closing de l’accord de financement de partage de redevances (royalty financing) avec Healthcare Royalty (« HCRx ») déclenchant un paiement initial de 50 millions de dollars américains Nanobiotix prévoit de recevoir un paiement supplémentaire de 21 millions de dollars américains dans un délai d’un an, sous réserve que certaines conditions soient remplies.

Progrès dans le développement clinique de JNJ-1900 (NBTXR3) Présentation des premières données issues de la Phase 1 menée par MD Anderson évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) chez des patients atteints d’un cancer de l’œsophage lors du congrès annuel de l’American Society for Radiation Oncology (ASTRO) ; une indication supplémentaire potentielle pour la suite du développement du nanoradioenhancer. Achèvement du transfert de sponsorship de l’étude de Phase 3 évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou localement avancé inéligible à la cisplatine (NANORAY-312) dans la majorité des pays, et finalisation du transfert du contrôle opérationnel total de l’essai clinique de Phase 3 vers Johnson & Johnson (« J&J »).

Progrès avec la plateforme de nanoprimer Curadigm Quatre nouvelles demandes de brevets déposées visant à étendre la propriété intellectuelle de la plateforme de nanoprimer Curadigm et contribuer au premier pipeline interne et propriétaire de produits associés avec un nanoprimer, en plus des collaborations externes. Nouvelles données précliniques in vivo évaluant le nanoprimer Curadigm en combinaison avec des vaccins thérapeutiques présentées lors du congrès Partnership Opportunities in Drug Delivery (PODD) 2025. Ces données serviront de socle pour un premier pipeline interne et propriétaire de produits associés avec un nanoprimer. Nombreux accords de transfert de matériel (MTA) déjà en place créant une dynamique pour des collaborations externes visant des combinaisons avec la plateforme de nanoprimer Curadigm. Activités de CMC (Chemistry, Manufacturing, and Controls ; chimie, fabrication et contrôles) lancées pour soutenir à la fois le pipeline interne et les collaborations externes.







« L’année 2025 a été marquée par une rigoureuse exécution de nos priorités stratégiques, laquelle a connu une accélération grâce à la dynamique que nous avons établie au troisième trimestre et jusqu’à présent. », a déclaré Laurent Levy, co-fondateur de Nanobiotix et président du directoire. « Nous avons fait un pas de plus vers une autonomie financière et une croissance à long terme avec la mise en place d’un financement non dilutif de type royalty financing avec HCRx. Sur le plan clinique, le programme de JNJ-1900 (NBTXR3) a vu son développement se poursuivre avec l’achèvement du transfert de sponsorship à J&J de l’étude de Phase 3 dans le cancer de la tête et du cou dans la majorité des pays et les premières données de Phase 1 dans le cancer de l’œsophage contribuant à l’évaluation du développement de JNJ-1900 (NBTXR3) dans une nouvelle indication. En parallèle, notre programme de nanoprimer Curadigm se déploie en tant que pilier de croissance à long terme pour Nanobiotix. Nous sommes bien positionnés pour accélérer notre trajectoire en 2026 et au-delà. »

Closing de l’accord de financement de partage des redevances

La finalisation de l’accord de financement de partage des redevances avec HCRx marque une étape importante pour la Société, avec un encaissement initial de 50 millions de dollars américains. La Société prévoit un montant additionnel de 21 millions de dollars américains d’ici un an, sous réserve que certaines conditions soient remplies.

HCRx percevra une rémunération capée correspondant à une portion prédéfinie de certains paiements d’étapes liés à l’atteinte d’objectifs réglementaires et commerciaux ainsi qu’une portion prédéfinie des redevances sur les ventes de JNJ-1900 (NBTXR3) payable à Nanobiotix dans le cadre de l’accord de licence avec J&J. Cette rémunération sera mise en œuvre par le biais d’une fiducie établie entre (i) Nanobiotix, en tant que constituant et bénéficiaire, (ii) les fonds HCRx, en tant que bénéficiaires, et (iii) la Banque européenne d'investissement (« BEI ») en tant que bénéficiaire. De plus, les engagements contractuels pris par Nanobiotix envers HCRx portant sur la bonne exécution par Nanobiotix du contrat de licence J&J bénéficieront également à la BEI.

Perspectives cliniques pour 2026 de JNJ-1900 (NBTXR3) dans les études menées par Nanobiotix et le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas (MD Anderson)

Données finales de l’étude 1100, menée par Nanobiotix, évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) suivi d’un inhibiteur de point de contrôle anti-PD-1 (pembrolizumab ou nivolumab) chez des patients atteints de mélanome cutané résistant aux anti-PD-1.

Mise à jour de données de nouveaux patients après un an de suivi dans l’étude de Phase 1 menée par le MD Anderson évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé et pouvant être réirradié.

Nouvelles données de la cohorte d’expansion de l’étude de Phase 1 menée par le MD Anderson évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) en combinaison avec la chimiothérapie standard de soin (capécitabine) chez des patients atteints de cancer du pancréas localement avancé ou à la limite de résécabilité.

Nouveaux résultats, et établissement de la dose recommandée pour la Phase 2 pour la cohorte de radiothérapie par proton, de l’étude de Phase 1 menée par le MD Anderson évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) activé par photon ou proton thérapie chez des patients atteints de cancer de l’œsophage localement avancé.

Résultats du troisième trimestre 2025

Trésorerie, équivalents de trésorerie et horizon de trésorerie :

20,4 millions d’euros de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 30 septembre 2025

Prévision d’un paiement initial de 50 millions de dollars américains à la suite de la finalisation de l’accord et paiement supplémentaire de 21 millions de dollars américains attendu un an après ce closing, sous réserve que certaines conditions soient remplies. Ces 71 millions de dollars américains permettraient à Nanobiotix d’étendre son horizon de trésorerie jusqu’au début de l’année 2028.

À propos de JNJ-1900 (NBTXR3)

JNJ-1900 (NBTXR3) est un nouveau produit en oncologie, potentiellement le premier de sa catégorie, composé de nanoparticules d’oxyde d’hafnium fonctionnalisé. JNJ-1900 (NBTXR3) est administré par injection intra-tumorale unique et activé par radiothérapie. La preuve de concept a été réalisée dans les sarcomes des tissus mous avec une Phase 2/3 randomisée positive terminée en 2018. Le mécanisme d’action physique du produit candidat est conçu pour induire la mort des cellules tumorales dans la tumeur injectée lorsqu’il est activé par radiothérapie, déclenchant ensuite une réponse immunitaire adaptative et une mémoire anticancéreuse à long terme. Compte tenu du mécanisme d’action physique, Nanobiotix pense que JNJ-1900 (NBTXR3) pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides pouvant être traitées par radiothérapies et à toutes les combinaisons thérapeutiques, en particulier les checkpoints inhibiteurs.

JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie est évalué dans de multiples tumeurs solides seul ou en association. Le programme le plus avancé, NANORAY-312, est une étude globale de Phase 3 randomisée dans les cancers épidermoïdes de la tête et du cou localement avancés. En février 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé la désignation réglementaire Fast Track pour l’étude de JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie, avec ou sans cetuximab, pour le traitement des patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine - la même population que celle évaluée dans l’étude de Phase 3.

Compte tenu des domaines d’intérêt de la Société, et du potentiel évolutif de JNJ-1900 (NBTXR3), Nanobiotix s’est engagée dans une stratégie de collaboration avec des partenaires de classe globale pour étendre le développement du produit candidat parallèlement à ses voies de développement prioritaires. Conformément à cette stratégie, en 2019, Nanobiotix a conclu une collaboration de recherche clinique large et complète avec le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas pour parrainer plusieurs études de Phase 1 et de Phase 2 afin d’évaluer JNJ-1900 (NBTXR3) dans différents types de tumeurs et en combinaisons avec différents agents anti-cancéreux. En 2023, Nanobiotix a annoncé un accord de licence globale pour le co-développement et la commercialisation de JNJ-1900 (NBTXR3) avec Janssen Pharmaceutica NV, une société de Johnson & Johnson.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine. Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis). Nanobiotix est propriétaire de plus de 25 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central. Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de safe habor du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 incluant notamment des déclarations concernant la réalisation prévue du Placement Privé Concomitant par la Société et les actions supplémentaires devant être souscrites par JJDC sous réserve des autorisations règlementaires requises. Les mots tels que « s’attend », « a l’intention », « peut », « pourrait », « planifie », « potentiel », « devrait » et « sera » ou la négative de ces expressions et des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles du management de la Société et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats prospectifs de Nanobiotix, tels que les conditions du marché et les risques liés aux activités et les performances financières de Nanobiotix. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la Société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Nanobiotix en anglais, intitulé « Form 20-F », déposé auprès de la SEC le 02 avril 2025 à la rubrique « Item 3.D. Risk Factors », dans le Document d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 02 avril 2025 à la rubrique « Chapitre 1.5. Facteurs de Risques » et dans tout autre document déposé par Nanobiotix auprès de la SEC et de l’AMF, y compris le rapport semestriel 2025, disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov/ et sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf.org. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si cela est requis par la réglementation applicable, Nanobiotix ne sera pas tenue d’actualiser ces informations prospectives.

