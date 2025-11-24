Xiangzhou: Duftender Reis für ein langes Leben, Quellen definieren den Wohlgeschmack von Reis

LAIBIN, China, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem fand im Internationalen Logistikpark für landwirtschaftliche Produkte Haojixing in Shenzhen die Messe „Guangxi Brand“ 2025 für die Produktion und den Vertrieb landwirtschaftlicher Spezialitäten aus Xiangzhou statt. In Rahmen der Veranstaltung veröffentlichten die People's Government of Xiangzhou County (Volksregierung des Landkreises Xiangzhou) zusammen mit dem Xiangzhou County Bureau of Agriculture and Rural Affairs (Amt für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten des Landkreises Xiangzhou) und der Xiangzhou County Administration for Market Regulation (Marktregulierungsbehörde des Landkreises Xiangzhou) gemeinsam das Markenlogo und den Werbeslogan für Xiangzhou-Reis.

Im Zentrum von Guangxi im Süden Chinas, innerhalb des goldenen Agrargürtels auf 23° nördlicher Breite, liegt ein einzigartiges landwirtschaftliches Juwel – Xiangzhou. Dieses Land, das als „Chinas Hochburg der Quellen“ bekannt ist, verfügt über mehr als 300 verschiedene Quellen, selenreichen, fruchtbaren Boden und eine jahrtausendealte Reisanbaukultur. Zusammen machen diese Faktoren den einzigartigen Wert von Xiangzhou-Reis aus und lassen ihn zu einem Paradebeispiel für die Symbiose und den Wohlstand der modernen chinesischen Landwirtschaft und des kulturellen Erbes werden.

Die landwirtschaftlichen Wurzeln von Xiangzhou lassen sich bis in die Jungsteinzeit vor zehntausend Jahren zurückverfolgen. Die Zeugnisse einer Reisanbaukultur in der Muschelhügelstätte von Nansha Bay bestätigen, dass es sich um einen der Geburtsorte der frühen chinesischen Agrarzivilisation handelt. Im Text Yu Di Ji Sheng aus der Song-Dynastie heißt es: „Der langkörnige, jadeähnliche Reis aus Xiangzhou ist der beste im Süden.“ Der Bezug zur Reiskultur lässt sich sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart deutlich beobachten.

Im Zuge der landwirtschaftlichen Modernisierung hat Xiangzhou ein Anbausystem mit „einheitlichen Sorten und einheitlichen Standards” etabliert, wobei konventionelle hochwertige Reissorten wie Sixiang Nr. 1, Guangliangxiang Nr. 2, Liangfaxiangsi und Jingmeisixiang dominieren. Dies gewährleistet nicht nur die Ernährungssicherheit, sondern schafft durch die Produktgruppe „Xiangzhou-Reis” auch eine Standardisierung der gesamten Produktionskette vom Anbau bis zum Verkauf. Der Duftreis, der rote Reis und andere Sorten, die von Unternehmen wie Gaofeng Rice Industry und Xiangcang Rice Industry angebaut werden, wurden in die „Nationale Liste der berühmten, besonderen, hochwertigen und neuen landwirtschaftlichen Produkte“ aufgenommen.

Die Reisindustrie hat Tausenden von Bauern zu einem stabilen Einkommenszuwachs verholfen, und Aktivitäten wie „Mikro-Urlaub auf dem Reisfeld” und „Erntefest” haben der Agrarkultur neue Vitalität verliehen. Im Rahmen der nationalen Strategie zum Aufbau eines starken Agrarlandes verfolgt Xiangzhou einen für alle Seiten vorteilhaften Weg des ökologischen Schutzes, der industriellen Modernisierung und des kulturellen Vermächtnisses durch das Modell der tiefgreifenden Integration von „charakteristischer Landwirtschaft + kulturellem IP”.

Der Reis vermittelt dabei den „landwirtschaftlichen Kodex der Gemeinde der heißen Quellen für Langlebigkeit“, um die moderne Vitalität der traditionellen chinesischen Landwirtschaft kontinuierlich in die Welt zu tragen. Von der Landintegration bis zur digitalen und intelligenten Befähigung, vom Markenaufbau bis zur kulturellen Weitergabe – das Markenlogo „Xiangzhou-Reis“ ist ein lebendiger Beweis für die Wiederbelebung des ländlichen Raums mit Reis als Medium.

Quelle: Xiangzhou County Bureau of Agriculture and Rural Affairs