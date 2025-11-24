LAIBIN, Chine, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Récemment, le salon 2025 « Guangxi Brand » de Xiangzhou (Featured Agricultural Products Production and Sales Matching Fair), consacré à la production et à la vente des produits agricoles phares du district de Xiangzhou sous la marque « Guangxi », s’est tenu au parc logistique international de produits agricoles Shenzhen Haojixing. Lors de cet événement, le People's Government of Xiangzhou County (gouvernement populaire du district de Xiangzhou), en collaboration avec le Xiangzhou County Bureau of Agriculture and Rural Affairs (Bureau de l’agriculture et des affaires rurales du district de Xiangzhou) et le Xiangzhou County Administration for Market Regulation (Administration de la réglementation du marché du district de Xiangzhou), a dévoilé le logo et le slogan promotionnel de la marque « Xiangzhou Rice ».

Situé dans le Guangxi central, dans le sud de la Chine, au sein de la ceinture agricole dorée à 23° de latitude nord, se trouve un trésor agricole unique : Xiangzhou. Connue comme « la capitale chinoise des sources », cette région compte plus de 300 sources dispersées, un sol fertile riche en sélénium et une expérience millénaire de la riziculture, autant d’atouts qui confèrent au riz du Xiangzhou une valeur unique et en ont fait un exemple saisissant de la symbiose et de la prospérité de l’agriculture chinoise moderne et de son patrimoine culturel.

Les origines agricoles de Xiangzhou remontent au néolithique, soit à 10 000 ans. Les vestiges de riziculture qui subsistent sur le site du Nansha Bay Shell Mound (monticule de coquillages de la baie de Nansha) témoignent du fait que ce lieu est l’un des berceaux de la civilisation agricole chinoise primitive. Les écrits de Yu Di Ji Sheng datant de la dynastie Song louent particulièrement « le riz à grains longs de Xiangzhou, comparable au jade, qui est le meilleur du sud ». Entre les échos des temps anciens et modernes, le contexte de la culture du riz se dessine très nettement.

Au cours de la vague de modernisation agricole, Xiangzhou a mis en place un système de plantation « à variétés et normes unifiées », dont les variétés de riz conventionnelles de haute qualité telles que Sixiang n° 1, Guangliangxiang n° 2, Liangfaxiangsi et Jingmeisixiang sont les variétés principales. Outre le fait de garantir la sécurité alimentaire, ce système permet également de réaliser la normalisation de l’ensemble de la chaîne, de la plantation à la vente, grâce à la norme collective « Riz du Xiangzhou ». Le riz parfumé, le riz rouge et d’autres variétés cultivées par des entreprises telles que Gaofeng Rice Industry et Xiangcang Rice Industry ont été inscrits sur la liste nationale des produits agricoles célèbres, spéciaux, de haute qualité et nouveaux.

L’industrie rizicole a permis à des milliers d’agriculteurs d'accroître leurs revenus de manière stable, et des activités telles que les « micro-vacances dans les rizières » et la « fête des moissons » ont insufflé une nouvelle vitalité à la culture agricole. Sous l’impulsion de la stratégie nationale visant à bâtir un pays agricole fort, Xiangzhou explore un modèle gagnant-gagnant alliant protection écologique, modernisation industrielle et préservation du patrimoine culturel grâce à l’intégration approfondie de « l’agriculture caractéristique + la propriété intellectuelle culturelle ».

Le riz produit ici empruntera le « code agricole de la commune thermale de la longévité » comme un lien permettant d’assurer la transmission continuelle de la vitalité moderne de l’agriculture traditionnelle chinoise au monde entier. De l’intégration foncière à l’autonomisation numérique et intelligente, en passant par la création d’une marque et la préservation du patrimoine culturel, le logo de la marque de riz Xiangzhou apporte une réponse concrète à la revitalisation rurale par le biais du riz.

Source : Xiangzhou County Bureau of Agriculture and Rural Affairs