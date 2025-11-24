Bitget lanza una nueva serie de videos repleta de estrellas con la estrella de LALIGA Julián Álvarez

KUALA LUMPUR, Malasia, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, lanzó una nueva campaña tripartita protagonizada por la estrella de LALIGA y jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, que reúne talento futbolístico de clase mundial y tecnología de trading de última generación en una serie de películas dinámicas de productos. Producidos bajo la asociación oficial de Bitget con LALIGA, los videos destacan Bitget Onchain, GetAgent y la visión de la bolsa universal (UEX), y cada uno cuenta, a través de la lente de alto rendimiento, qué define a atletas de élite como Álvarez.

En la campaña, Álvarez muestra cómo la mentalidad estratégica del fútbol se alinea de forma natural con la visión “Trade Smarter” (Opera de forma más inteligente) de Bitget. El primer video, sobre Bitget Onchain , destaca cómo los usuarios pueden acceder a millones de tokens en múltiples blockchains desde una sola cuenta, potenciadas por señales en cadena impulsadas por IA para ayudar a los operadores a identificar oportunidades emergentes con rapidez y claridad.

“LALIGA siempre ha apostado por la innovación y esta colaboración con Bitget refleja cómo la tecnología y el deporte pueden avanzar juntos. Esperamos que esta serie sea atractiva para todos los aficionados de LALIGA", afirmó Javier Gurrea-Nozaleda, director de Patrocinios y Licencias de LALIGA.

Álvarez aparece en los tres videos, en los que aporta una conexión lúdica pero auténtica entre el rendimiento atlético de élite y la ejecución de operaciones inteligentes.

“Fue emocionante representar a LALIGA en esta campaña”, compartió Álvarez. “El fútbol se trata de sincronización, conciencia y lectura del juego, y Bitget aplica esa misma mentalidad en el trading. Si haces movimientos inteligentes en el momento adecuado, te das la mejor oportunidad de ganar”.

Ignacio Aguirre Franco, director de Marketing de Bitget, agregó: “Julián aporta la combinación perfecta de estrategia y estilo. Esas cualidades reflejan exactamente lo que Bitget está construyendo: una forma más inteligente e integrada de operar. Ya sea Onchain, GetAgent o UEX, nuestro objetivo es brindar a cada usuario las herramientas para pensar y moverse como un campeón”.

Cada video debutará con su propia página de destino dedicada, que guiará a los usuarios a través de las características principales y los nuevos hitos en el ecosistema de productos de Bitget. La película Onchain se lanza hoy, seguida de las ediciones GetAgent y UEX en las próximas semanas.

La asociación de Bitget con LALIGA continúa uniendo los mundos del deporte y la tecnología, y utiliza la narración, el talento de primer nivel y la innovación de productos para mejorar la forma en que las audiencias globales aprenden sobre la Web3.

